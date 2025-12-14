Денисенко рассекретила нового бойфренда после скандального интервью о бывшем: почему он развелся с женой, от которой имеет детей

Актриса Наталья Денисенко публично подтвердила новые отношения после резонансного интервью о разводе с актером-военным Андреем Фединчиком. Под ее сообщением в соцсетях появился комментарий манекенщика и предпринимателя Юрия Савранского со словами "Все буде добре. Кохаю тебе". В ответ актриса написала коротко, но однозначно: "І я тебе".

Видео дня

Сейчас комментарий уже удален. Этот обмен репликами состоялся под публикацией, в которой Денисенко отреагировала на волну критики и обсуждений после ее разговора с Машей Ефросининой. В заметке актриса призвала оценивать ситуацию после просмотра полного интервью. По ее словам, оно было полно уважения к прошлому браку и не содержало оскорблений или обвинений.

В своем обращении Денисенко также заявила, что не собирается соответствовать чужим ожиданиям и напомнила, что, кроме публичной профессии, она остается обычной женщиной с повседневными обязанностями и ответственностью за ребенка. Актриса подчеркнула, что не считает себя виноватой перед обществом и призвала уважать ее личные границы.

Именно комментарий Савранского под этим сообщением и ответ Денисенко стали фактическим подтверждением их связи, ведь "кохаю" друзьям или знакомым преимущественно не говорят. Ранее актрисе неоднократно приписывали роман с манекенщиком, однако она избегала прямых заявлений и подчеркивала, что будет говорить о новых отношениях только при серьезных основаниях.

Савранский уже холостяк?

Параллельно с этим появились детали о семейном положении самого Юрия Савранского. После публичных подозрений в романе с Денисенко он подал на развод с официальной женой Марленой. Сведения об этом содержатся в открытых источниках – в судебном реестре, где Савранский указан как инициатор расторжения брака.

Дело на развод подали 26 сентября, а только 25 ноября его удовлетворил суд.

"Истец отмечает, что семейные отношения не сложились, семья фактически распалась из-за отсутствия взаимопонимания и уважения. Такие отношения противоречат их интересам, поэтому истец решил расторгнуть брак, поскольку считает, что сохранить семью невозможно и нецелесообразно. В связи с изложенным истец просит расторгнуть брак между сторонами", – говорится в деле.

Как известно из его соцсетей, в этом браке Савранский имеет двоих детей – сына и дочь. Ранее он регулярно публиковал семейные фото и делился моментами из семейной жизни.

Более того, Савранский вместе с женой и детьми неоднократно появлялся в компании Натальи Денисенко и ее близкого окружения – в частности Тараса Цимбалюка, Елены Светлицкой, Алексея Комаровского и других. Таким образом, бывшая жена манекенщика была давно знакома с актрисой и ее друзьями.

Ситуация обострилась после гневных комментариев Андрея Фединчика, который публично выдвинул подозрения относительно возможного романа Денисенко еще во время их брака. Актриса подтвердила, что видела эти сообщения, однако не стала их комментировать по существу. Она заявила, что сознательно не опровергает и не подтверждает слухи и пока предпочитает не выносить личную жизнь на публику, по крайней мере "пока не будет овального бриллианта на руке".

В то же время Денисенко открыто сообщила, что Юрий Савранский сотрудничает с ней якобы только в профессиональной плоскости. Именно он стал манекенщиком для ее нового бизнеса – бренда ювелирных украшений, который актриса развивает вместе с братом. Савранский участвует в рекламных съемках и представляет изделия вместе с Денисенко.

Напомним, в мае этого года Наталья Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись. Актриса ранее объясняла разрыв отсутствием взаимопонимания, разными взглядами на жизнь и потерей чувств.

После развода она заявляла, что не готова к новым отношениям и сосредотачивается на работе. Впрочем, еще пока Савранский юридически находился в браке, Денисенко уже немало времени проводила с будущим холостяком. Сначала ее застали на свидании с бизнесменом, а уже в ноябре разведенную актрису с "любовником" заметили в VIP-секторе на концерте Пивоварова.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ксения Мишина публично "наехала" на Наталью Денисенко после ее жалоб на Фединчика. Мишина призвала не верить ни одному слову артистки и подчеркнула, что все громкие заявления она сделала якобы исключительно ради рейтингов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!