Стала известна причина развода Наталки Денисенко и Андрея Фединчика

В отношениях между актрисой Натальей Денисенко и ее мужем, военнослужащим Андреем Фединчиком окончательно поставлена точка. Пара развелась после восьми лет брака в связи с "разными взглядами на жизнь, отсутствием взаимопонимания и потерей чувств друг к другу".

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Именно такую причину в заявлении на развод указала актриса, которая и стала инициатором разрыва. Отмечается, что примирение между знаменитостями не является возможным. Соответствующая информация появилась на сайте открытых данных Opendatabot.

Официально Наталка Денисенко и Андрей Фединчик не состоят в браке с восьмого мая этого года. Богунский районный суд города Житомира удовлетворил соответствующий иск актрисы. Бывшие супруги не присутствовали на заседании.

Напомним, что звезды познакомились на съемочной площадке сериала "Клан ювелиров". Между Денисенко и Фединчиком довольно быстро разгорелись романтические чувства, поэтому они вступили в отношения. В апреле 2017-го пара связала себя узами брака, а свадебную церемонию организовала на Мальдивах. Осенью того же года они стали родителями сына Андрея.

Однако в апреле 2025-го звезд заподозрили в разводе. Впервые об этом заговорил блогер Богдан Беспалов. Ссылаясь на слова инсайдеров, интернет-деятель отметил, что Наталка Денисенко и Андрей Фединчик планировали сообщить поклонникам о своем решении разойтись так, чтобы не навредить репутации артистки. Кроме того, по словам блогера, актриса уже ходит на свидания с другими мужчинами.

Вскоре Наталье Денисенко приписали роман с ее коллегой по фильму "Когда ты выйдешь замуж?", режиссером Алексеем Комаровским. Звезда решила как не опровергать, так и не подтверждать подобные предположения, а лишь заинтриговала фанатов, что появится вместе с деятелем культуры в новой ленте. Однако со временем сам режиссер отметил, что его с Денисенко объединяют лишь рабочие и дружеские взаимоотношения.

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