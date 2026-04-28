'Я замужем и имею ребенка, но побежала бы на кастинг'. В сети нашли кандидатуру 'холостяка', которая заинтересовала даже мужчин

24 апреля телеканал СТБ официально сообщил, что главным героем шоу "Холостяк-15" стал профессиональный баскетболист Вячеслав Кравцов, однако украинцы уже успели найти следующего кандидата на эту роль. Многие пользователи сети отметили, что охотно смотрели бы новый сезон реалити и даже пошли бы на кастинг, если бы звездой проекта был певец Владимир Дантес.

На просторах платформы Threads юзеры откровенно поделились, что им импонирует как внешность артиста, так и его поведение. Более того, кандидатура Дантеса на роль "главного холостяка страны" привлекла внимание даже мужчин.

Немало женщин написали, что раньше не задумывались над участием в романтическом реалити-шоу, однако, если бы главным героем был выбран исполнитель, с радостью подали бы заявку. Некоторые юзеры даже в шутку отмечали, что немного жалеют о своем браке, ведь не смогут побороться за сердце Дантеса, тогда как другие были более радикальны и подчеркнули – отпросятся у мужей на проект.

"Если бы мой муж был не против, я бы пошла".

"Я бы тоже пошла. Но муж, наверное, будет против".

"Тут бы пол Украины развелись, чтобы пойти".

"В последнее время он прям расцвел. В самое сердце. Не была бы замужем также бы пошла".

"Мне кажется, что с ним был бы лучший сезон".

"Боже, я замужем и имею ребенка, но побежала бы на кастинг".

"Я говорила, что если в следующем сезоне Дантес, – я ухожу".

"На такого "холостяка" я бы отпросилась у мужа".

О своем желании принять участие в реалити-шоу с Владимиром Дантесом заговорило и немало мужчин:

"Здесь и я бы пошел".

"Когда с ним будет кастинг – отметьте меня пожалуйста, заполню заявку".

"Что надо заполнить?"

"Говорю вам, я бы тоже пошел".

Напомним, что ранее Владимир Дантес был женат на певице Надежде Дорофеевой. Артисты заключили брак летом 2015 года, а весной 2022-го сообщили о разводе. После разрыва Дантес начал строить отношения с дизайнером Дашей Кацуриной. Они часто публиковали совместный контент, в частности, кадры, на которых певец помогает с воспитанием детей избранницы, но со временем ситуация изменилась.

Дантес и Кацурина перестали появляться в социальных сетях друг друга, удалили старые фото, а дизайнер даже перестала следить за певцом в Instagram. Это спровоцировало слухи, что в их романе поставлена точка.

