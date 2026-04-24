Стало известно имя нового 'Холостяка': он – известный спортсмен, бизнесмен и отец

Телеканал СТБ рассекретил имя главного героя романтического реалити-шоу "Холостяк-15". В новом сезоне красавицы будут соревноваться за сердце профессионального баскетболиста Вячеслава Кравцова.

Об этом сообщили на официальной странице СТБ в Instagram. Создатели шоу обнародовали короткий промо-ролик, где 38-летний спортсмен рассказал самые интересные факты о себе.

За время спортивной карьеры Вячеслав Кравцов играл в Национальной баскетбольной ассоциации за Детройт Пистонс, а также выступал на матчах в Европе и Китае. Кроме того, он имеет звание мастера спорта Украины международного класса.

Новый "холостяк" также имеет собственное дело. С 26 лет он начал покупать большие корабли и активно развивать морской логистический бизнес.

Однако в личной жизни баскетболиста все сложилось не так сладко. Три года назад он развелся с женой, однако не перестал уделять весомую часть своей жизни воспитанию 5-летней дочери.

Объявление нового "холостяка" спровоцировало настоящий фурор в сети. В комментариях фанаты романтического реалити поделились ожиданиями от шоу и пожелали Кравцову найти свою любовь.

"Ого мощно".

"Желаю найти свою любовь".

"Симпатичный. Ждем с нетерпением нового "Холостяка".

"Этот сезон можно посмотреть".

