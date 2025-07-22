Дантес снова холостяк? Откуда взялись слухи о разрыве экс-супруга Нади Дорофеевой с Дашей Кацуриной

В соцсетях активно обсуждают слухи о разрыве Владимира Дантеса и Даши Кацуриной – пары, чья история любви после разводов с бывшими уже стала отдельной "мыльной оперой" украинского шоубиза. Причиной для волны предположений стала бдительность одной из пользовательниц соцсети Х, которая заметила, что Кацурина больше не следит за Дантесом в Instagram.

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Пользовательница с ником "Маричка, что готовит шоколадки" опубликовала скриншот и написала: "Девочки, что-то мне подсказывает, что Дантес снова свободен". Ее пост мгновенно вызвал бурную реакцию в комментариях. Кто-то спросил: "Мне просто интересно, почему ты вдруг решила это проверить?"

В ответ она объяснила: "Тревога, листала Instagram, увидела его пост с Atlas Festival и вспомнила, как подруга говорила, что ходят такие слухи, решила посмотреть. Мне они супер гармоничны вместе, я бы скорее расстроилась, чем обрадовалась новости, что они разошлись".

Информацию подхватил и известный блогер Богдан Беспалов, который в своем Telegram-канале написал: "Думал, это не новость, что Дантес – холостяк. Недели так две точно. Временно или нет – не знаю. Семейные проблемы".

Несмотря на резонанс в сети, сами Владимир Дантес и Даша Кацурина никак не комментируют ситуацию. Никаких официальных заявлений или публичных подтверждений о разрыве пара не делала. Стоит отметить, что их Instagram-аккаунты в последнее время также не демонстрировали совместного контента, что добавило еще больше оснований для домыслов.

История отношений Дантеса и Кацуриной привлекла широкое внимание еще в 2022 году. Тогда после семи лет брака Дантес и Надя Дорофеева объявили о разводе, как и пара Миши и Даши Кацуриной. Впоследствии стало известно, что Владимир начал роман с Дашей, а Надя – с Мишей.

Кацурина неоднократно рассказывала в соцсетях, как Дантес стал важной частью ее семьи, поддерживал ее в воспитании двух детей – Александры и Ивана. Пара делилась путешествиями, совместными фото и кадрами из жизни. Они избегали публичного пиара на своих отношениях, однако казались счастливыми вместе.

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