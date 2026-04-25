'Требуем заменить главного героя': украинцы жестко разнесли нового 'холостяка' Кравцова, который играл в московском клубе во время войны

Вокруг проекта "Холостяк" разгорелся громкий скандал после того, как стало известно, что главным героем 15-го сезона шоу станет профессиональный баскетболист Вячеслав Кравцов. Причиной для сильного возмущения украинцев стало то, что спортсмен подписал контракт с московским клубом ЦСКА в 2015 году, несмотря на начало Россией войны на Донбассе и аннексии Крыма в 2014-м.

На платформе Threads юзеры, не сдерживая эмоций, критикуют спортсмена за решение зарабатывать рубли в стране-агрессоре, игнорируя антиукраинскую политику верхушки Кремля. Более того, некоторые пользователи сети даже призвали СТБ сменить главного героя реалити.

Прошлое Кравцова в российском клубе

В сентябре 2015 года Вячеслав Кравцов подписал контракт с московским ЦСКА. Соглашение было рассчитано до конца декабря того же года, однако могло быть расторгнуто по истечении каждого месяца. В то же время тренерский штаб не исключал возможности, что украинцу предложат остаться в команде до завершения сезона.

Тогда в социальных сетях ЦСКА появлялись посты, где представители клуба высоко оценивали спортивные достижения Вячеслава Кравцова, а также отмечали заинтересованность в нем журналистов. Да и сам баскетболист не избегал возможности выразить свою радость от попадания в команду.

"Приятно попасть в ряды гранда европейского баскетбола. Очень рад, что оказался в команде и городе, где у меня немало друзей – например, Андрей Воронцевич, с которым мы часто встречались в соревнованиях. В последние годы я немало поездил по миру, и сейчас счастлив оказаться в Москве, начать сезон в отличных условиях по-настоящему профессионального клуба", – говорил спортсмен.

В итоге Вячеслав Кравцов выступал за московский клуб в течение трех месяцев, как и было указано в контракте. Он сыграл 9 матчей после чего стороны решили не продлевать соглашение.

Однако, что интересно, в своих социальных сетях Кравцов освещал события Революции Достоинства, которая разгорелась из-за резкого осуждения украинцами решения тогдашней власти отказаться от евроинтеграции. В частности, он показывал фотографии мемориалов, созданных для почтения памяти "Небесной сотни".

Что пишут в сети

Решение СТБ выбрать главным героем "Холостяка" баскетболиста, который играл в московском клубе несмотря на войну, подверглось резкой критике в сети. Многие юзеры возмутились, что телеканал захотел сделать "примером для подражания" человека, который в свое время зарабатывал кровавые рубли, тогда как другие упрекнули авторов шоу в том, что они осветили успехи Кравцов в NBA, а о "российском прошлом" забыли.

"Новый "холостяк" на сковороде. Тот самый успешный в спорте, но не в медийности. Интересно, что в промо-ролике вспомнили о NBA, но контракт с московским клубом немного потеряли. Это не прикольно. Более того, как мило он щебечет о "невероятных эмоциях играть за честь страны", но где они были в 2015-м?".

"Канал СТБ решил, что Кравцов идеальный пример для подражания. Человек, который выбрал российские рубли и игру в пользу агрессора, теперь будет "искать любовь" на глазах у всей страны. Вы серьезно хотите сделать из него героя? Рейтинги на крови не пахнут? Нам не нужны ваши шоу с актерами, у которых вместо сердца – триколор. Требуем немедленного закрытия сезона или замены главного героя. Украина должна знать своих "героев" в лицо".

Другие же юзеры обратили внимание на прошлые заявления Вячеслава Кравцова относительно политики. После подписания контракта с ЦСКА у спортсмена спросили об этической стороне трансфера, на что он ответил: "Это решение баскетбольное, а в политику я стараюсь не погружаться".

"Не могло все быть без скандала. Новый "холостяк" в 2015 ходил играть за московский ЦСКА и не интересовался политикой".

"Несколько дней назад ехала с гор и встретила Александра "Терена" (ветерана и главного героя "Холостяка-13". – Ред.), а теперь вижу новость, что объявили нового "холостяка". Встречайте Вячеслав Кравцов – баскетболист, который играл за российский клуб ЦСКА в 2015 году, когда оккупировали Крым и было начало АТО. Не видите ли вы откат от канала СТБ? Как от военнослужащего мы отошли к таким кадрам со странной позицией?"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно о личной жизни Вячеслава Кравцова и какой бизнес у него есть.

