Второй полуфинал Евровидения 2026: онлайн-трансляция выступления Украины

14 мая в Вене, Австрия, состоится второй полуфинал грандиозного песенного конкурса Евровидение 2026. Сегодня окончательно определится перечень артистов, которые уже 16 числа поборются за шанс получить заветный хрустальный микрофон, в частности, этот этап соревнования является очень важным для Украины. Певица LELÉKA (Виктория Лелека) выйдет на сцену под номером 12 и исполнит трек Ridnym.

Конкуренцию украинке составят представители: Болгарии, Азербайджана, Румынии, Люксембурга, Чехии, Армении, Швейцарии, Кипра, Латвии, Дании, Австралии, Албании, Мальты и Норвегии. А вот певцы из стран "Большой пятерки" Франции, Австрии и Великобритании продемонстрируют музыкальные перформансы вне конкурса, ведь автоматически попали в гранд-финал. OBOZ.UA следит за ходом шоу и рассказывает самые интересные события.

13.05 LELÉKA раскрыла стоимость своего музыкального перформанса для Евровидения 2026. По словам исполнительницы, бюджет номера составляет около 290 тысяч долларов и им с командой уже удалось покрыть почти все необходимые расходы. Финансирование они получают из трех источников: "Суспільного", украинских бизнесов и меценатов.

11.05 Накануне второго полуфинала в пространстве Ukraine House Vienna по инициативе CEO агентства IMAGENCY Анны Фещенко и председателя благотворительного фонда Good Donations Татьяны Сохар состоялось культурное событие, которое объединило украинскую общину Австрии, художников, детей и представителей дипломатического сообщества. Событие стало местом поддержки представительницы Украины на Евровидении 2026 LELÉKA, а также площадкой для разговора о культуре, единстве и сохранении связи с Украиной за рубежом.

Какие страны уже в гранд-финале

Первая десятка гранд-финалистов определилась 12 мая в первом полуфинале 70-го Евровидения. Во второй раз перед зрителями и профессиональным жюри выступят исполнители из:

Греции;

Финляндии;

Бельгии;

Швеции;

Молдовы;

Израиля;

Сербии;

Хорватии;

Литвы;

Польши.

Итальянец Саль Да Винчи и немка Сара Энгельс сразу попали в финальный этап конкурса как представители стран "Большой пятерки".

Стоит отметить, что первый полуфинал Евровидения 2026 не обошелся без перипетий – выступление представителя Израиля Ноама Беттана пытались сорвать. Как только артист вышел на сцену, некоторые зрители устроили протест и начали громко выкрикивать. Причиной такого поведения стала война в Гааге. Больше подробностей о том, как прошло музыкальное шоу читайте в нашем материале.

Где смотреть второй полуфинал

Грандиозный песенный конкурс выйдет в эфир в 22:00 по киевскому времени, а в 21:30 можно будет посмотреть предшоу. Наблюдать за трансляцией можно будет на нескольких площадках:

телеканале "Суспільне Культура";

YouTube-канале "Евровидение Украина";

на сайтах "Суспільне Культура" и"Евровидение в Украине";

а слушать самые интересные события вечера можно будет в эфире "Радио Проминь".

Могут ли украинцы проголосовать за LELÉKA

Хотя в этом году организаторы Евровидения изменили ход голосования в полуфиналах, вернув оценки от профессионального жюри, поддержка зрителей остается невероятно важной, ведь составляет 50% общего результата. По правилам песенного конкурса, украинцы, которые находятся на территории Родины, не могут отдать голос за LELÉKA. Поддержать можно фаворита из другой страны в несколько способов:

через официальное приложение Eurovision Song Contest.

через сайт esc.vote.

через SMS-голосование.

Украинцы, которые находятся в других странах-участницах Евровидения 2026 голосуют в соответствии с установленными правилами этого государства. Система автоматически определяет геолокацию пользователя и позволяет поддержать любого участника, кроме страны, где находится зритель.

