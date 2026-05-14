Второй полуфинал Евровидения 2026: онлайн-трансляция выступления Украины
14 мая в Вене, Австрия, состоится второй полуфинал грандиозного песенного конкурса Евровидение 2026. Сегодня окончательно определится перечень артистов, которые уже 16 числа поборются за шанс получить заветный хрустальный микрофон, в частности, этот этап соревнования является очень важным для Украины. Певица LELÉKA (Виктория Лелека) выйдет на сцену под номером 12 и исполнит трек Ridnym.
Конкуренцию украинке составят представители: Болгарии, Азербайджана, Румынии, Люксембурга, Чехии, Армении, Швейцарии, Кипра, Латвии, Дании, Австралии, Албании, Мальты и Норвегии. А вот певцы из стран "Большой пятерки" Франции, Австрии и Великобритании продемонстрируют музыкальные перформансы вне конкурса, ведь автоматически попали в гранд-финал. OBOZ.UA следит за ходом шоу и рассказывает самые интересные события.
13.05 LELÉKA раскрыла стоимость своего музыкального перформанса для Евровидения 2026. По словам исполнительницы, бюджет номера составляет около 290 тысяч долларов и им с командой уже удалось покрыть почти все необходимые расходы. Финансирование они получают из трех источников: "Суспільного", украинских бизнесов и меценатов.
11.05 Накануне второго полуфинала в пространстве Ukraine House Vienna по инициативе CEO агентства IMAGENCY Анны Фещенко и председателя благотворительного фонда Good Donations Татьяны Сохар состоялось культурное событие, которое объединило украинскую общину Австрии, художников, детей и представителей дипломатического сообщества. Событие стало местом поддержки представительницы Украины на Евровидении 2026 LELÉKA, а также площадкой для разговора о культуре, единстве и сохранении связи с Украиной за рубежом.
Какие страны уже в гранд-финале
Первая десятка гранд-финалистов определилась 12 мая в первом полуфинале 70-го Евровидения. Во второй раз перед зрителями и профессиональным жюри выступят исполнители из:
- Греции;
- Финляндии;
- Бельгии;
- Швеции;
- Молдовы;
- Израиля;
- Сербии;
- Хорватии;
- Литвы;
- Польши.
Итальянец Саль Да Винчи и немка Сара Энгельс сразу попали в финальный этап конкурса как представители стран "Большой пятерки".
Стоит отметить, что первый полуфинал Евровидения 2026 не обошелся без перипетий – выступление представителя Израиля Ноама Беттана пытались сорвать. Как только артист вышел на сцену, некоторые зрители устроили протест и начали громко выкрикивать. Причиной такого поведения стала война в Гааге. Больше подробностей о том, как прошло музыкальное шоу читайте в нашем материале.
Где смотреть второй полуфинал
Грандиозный песенный конкурс выйдет в эфир в 22:00 по киевскому времени, а в 21:30 можно будет посмотреть предшоу. Наблюдать за трансляцией можно будет на нескольких площадках:
- телеканале "Суспільне Культура";
- YouTube-канале "Евровидение Украина";
- на сайтах "Суспільне Культура" и"Евровидение в Украине";
- а слушать самые интересные события вечера можно будет в эфире "Радио Проминь".
Могут ли украинцы проголосовать за LELÉKA
Хотя в этом году организаторы Евровидения изменили ход голосования в полуфиналах, вернув оценки от профессионального жюри, поддержка зрителей остается невероятно важной, ведь составляет 50% общего результата. По правилам песенного конкурса, украинцы, которые находятся на территории Родины, не могут отдать голос за LELÉKA. Поддержать можно фаворита из другой страны в несколько способов:
- через официальное приложение Eurovision Song Contest.
- через сайт esc.vote.
- через SMS-голосование.
Украинцы, которые находятся в других странах-участницах Евровидения 2026 голосуют в соответствии с установленными правилами этого государства. Система автоматически определяет геолокацию пользователя и позволяет поддержать любого участника, кроме страны, где находится зритель.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинской делегации на Евровидении 2026 не разрешили взять в зал флаги, которые они привезли из дома, из-за нового правила.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!