Из-за него 5 стран отказались от участия: выступление самого скандального участника Евровидения 2026 пытались сорвать

Израиль выступил на сцене первого полуфинала Евровидения 2026 в Вене (Австрия) под номером 10. Страну в этом году представлял певец Ноам Беттан с песней Michelle. Перформанс пытались сорвать зрители в зале, устроив протест. В частности, именно участие Израиля стало причиной самого громкого скандала вокруг конкурса за последние годы – из-за этого сразу пять стран отказались от участия в песенном конкурсе.

Среди тех, кто бойкотировал конкурс, оказалась и одна из стран-основательниц Евровидения – Испания. Также от участия отказались вещатели Испании, Ирландии, Исландии и Словении. Часть стран объяснила свое решение протестом против участия Израиля на фоне войны в Газе. Его выступление показали в прямом эфире Евровидения 2026.

OBOZ.UA ведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2026.

Все выступление Беттана сопровождалось протестами, которые были слышны на фоне.

Главным элементом номера стал большой бриллиант, который вращался на сцене во время выступления артиста. Весь сюжет постановки крутился вокруг этого камня, а дополняли его пятеро танцовщиц в бело-бордовых костюмах.

Отметим, что незадолго до первого полуфинала еврофаны, которые побывали на репетициях шоу, довольно сдержанно отреагировали на номер Израиля. В соцсетях писали, что постановка им не понравилась и не имела яркого развития.

Евровидение 2026 столкнулось с самым масштабным бойкотом за всю свою 70-летнюю историю. В этом году в конкурсе участвуют 35 стран, тогда как телевещательные компании из Испании, Ирландии, Нидерландов, Исландии и Словении отказались от участия в мероприятии в знак протеста против включения Израиля в список участников.

Причины бойкота различались в зависимости от страны. Часть вещателей заявила, что решение связано с военной агрессией Израиля в Газе.

Справка. Ноам Беттан считается одним из самых выразительных представителей нового поколения израильских артистов. Он родился в Израиле во французской семье и вырос на пересечении нескольких культур. Широкую известность певец получил после вирусного хита Buba, а в 2023 году выпустил дебютный альбом Me'al HaMayim.

Напомним, уже 14 мая певица LELÉKA представит Украину во втором полуфинале Евровидения 2026 в Вене. Она выступит под номером 12.

Ранее OBOZ.UA писал, что LELÉKA рассекретила символический призыв к Европе в образе бандуриста, который будет выступать с ней на сцене. Еще после первых репетиций артистка намекала, что зрители увидели еще не все детали постановки, а часть смыслов команда намеренно оставила "на потом".

