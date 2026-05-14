ВАКС отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога в 140 млн грн: подробности

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. Спустя два дня рассмотрения дела фигуранта коррупционного дела отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в 140 млн. гривен.

Ермак уже успел заявить, что будет оспаривать решение суда. Об этом свидетельствует трансляция "Сусрільного Новини" из зала судебного заседания.

Ермак едет в СИЗО

По результатам рассмотрения материалов дела, Высший антикоррупционный суд назначил Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. При этом экс-главе ОП дали возможность внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

Как и на предыдущих двух заседания суда после оглашения решение по мере пресечения Ермак заявил, что "у него 140 млн грн на залог нет". В то же время он выдал, что имеет "достаточно знакомых и друзей", которые помогут внести ему залог и выйти из СИЗО.

"У меня таких денег на залог нет, сейчас адвокат будет работать с друзьями и знакомыми. Я отрицаю какие-либо обвинения. Мне нечего скрывать, я буду подавать апелляцию", – пожаловался Ермак.

Бывший глава Офиса президента вновь пожаловался, что дело против него "пустое" и не имеет ничего общего с реальностью. При этом на вопрос журналистов о готовности отправиться в СИЗО Ермак заявил, что он "достаточно сильный человек" и похвастался, что в первые дни полномасштабного вторжения решил остаться в Киеве.

"Мне нечего скрывать. Мы будем использовать все основания, чтобы добиваться справедливости и правды, несмотря ни на что. Все, что происходило вокруг процесса, было под давлением, которое происходило несколько месяцев. Дело абсолютно пустое", – рассказал Ермак.

Вдобавок Ермак пожаловался, что работал круглосуточно в течение шесть лет на свою страну, "отдавая жизнь и здоровье", а теперь ему безосновательно вменяют обвинения. Также он считает, что на его месте может оказаться каждый украинец.

"Просто каждый человек в Украине должен задать себе вопрос… Я человек, который 6 лет отработал честно 24/7 на свою страну, отдавая свою жизнь и здоровье. Я ни о чем не жалею, я гордый, что я это делал. Но вы все видели, как это делается, как без оснований и доказательств это может происходить. На моем месте может оказаться каждый", – заявил Ермак.

Ермака подозревают в легализации 460 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что разоблачило организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области. По версии следствия, бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак является одним из ее участников.

Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

По версии следствия, деньги на строительство могли поступать через коррупционные схемы. Правоохранители считают, что фигуранты дела договорились о возведении четырех частных резиденций для личного проживания.

Площадь каждого дома составляет около 1000 квадратных метров, а ориентировочная стоимость – около 2 млн долларов. Строительство велось на земельных участках общей площадью более 8 гектаров, которые оценивают более чем в 6 млн долларов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, украинские правоохранители сообщили о подозрении еще шестерым причастным к отмывании более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка "Династия" в элитном селе Козин в пригороде Киева. Среди них – экс-вице-премьер Алексей Чернышов и подсанкционный бизнесмен Тимур Миндич. По тому же делу "проходит" экс-руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак.

