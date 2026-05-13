Шабунину только что объявили приговор – он виновен в избиении угробища Филимоненко, которого Днепровский суд Киева таки признал журналистом. То есть @vitaliyshabunin избил журналиста, а потому виновен в избиении с отягчающими. Тюремный срок ему не дали, потому что уже истек срок давности – сам акт нанесения "побоев" был в 2017 году. Но виновен.

Це офігенна історія. Тоді Шабунін йшов по вулиці, а оце угробіще Філімонєнко стрибало на нього з відеокамерою, хотів зняти щось провокаційне, розшатать, показать "істінне ліцо аніткорупціонерів". І задав дурацькі питання про Сашку Устінову, яка тоді ще була в ЦПК. Бо ЦПК тоді задрачувала Порошенка і Авакова незгірше, ніж зараз Зеленського і Татарова.

І Шабс тупо втащив тобу стрибунцю з лівої за те, що воно ляпало язиком про дівчину Сашу. Не сильно. Один раз. Чисто щоб відвалив від дівчини. Звісно те угробіще на службі у замовника тоді побігло зняло побої, відкрили справу. А потім за вонючку забули, опять же війна.

І згадали вже коли все змінилось. Татарівці дістали справу з-під сукна щоб закрити рота Шабуніну. Устінова стала на службу до Умєрова і перестала потикатись на суд. "Журналіст" Філімонєнко звалив за кордон і звідти обливає помиями Україну і ЗСУ, знявся в пропагандистському фільмі російського "Первого канала" під назвою "Зеленський і його бойові наркомани". За це Зеленський наклав на Філімоненка санкції як на "проросійського блогера". Але це не зупинило слідчих Татарова і прокурорів Кравченка – вони довели справу до вироку в *бать побитті офігеть журналіста.

Зацініть. Журналістом називають одночасно і мене, і Філімоненка. Це дискредитація професії. Тому я називаю себе "медійник".