LELÉKA, детский хор и слезы: накануне Евровидения 2026 в Вене состоялось культурно важное событие

В Вене (Австрия) накануне второго полуфинала Евровидения 2026, где Украину представит певица LELÉKA (Виктория Лелека) с песней Ridnym, состоялось культурное событие, которое объединило украинскую общину Австрии, артистов, детей и представителей дипломатического сообщества.

Встреча прошла 11 мая в пространстве Ukraine House Vienna по инициативе CEO агентства IMAGENCY Анны Фещенко и председателя благотворительного фонда Good Donations Татьяны Сохар. Событие стало местом поддержки украинской представительницы на Евровидении 2026, а также площадкой для разговора о культуре, единстве и сохранении связи с Украиной за рубежом. К мероприятию присоединились представители Посольства Украины в Австрии, украинские семьи, школьники и творческие коллективы.

Вечер открылся танцевальной постановкой под конкурсную песню Ridnym в исполнении детского коллектива "Візерунки".

Ансамбль "Візерунки" был создан летом 2022 года и насчитывает около 70 детей из разных регионов Украины. Репертуар коллектива состоит из народных, народно-сценических, игровых и современных песен. Известно, что "Візерунки" являются лауреатами международных конкурсов в Праге, Вене, Берлине, Барселоне, Дрездене, Париже и Риме. Руководят ансамблем преподаватель высшей категории Татьяна Перепелица и преподаватель современного танца Дарья Паламарчук.

Во время официальной части организаторы отдельно поблагодарили Посольство Украины в Республике Австрия и третьего секретаря посольства Евгению Реброву за поддержку мероприятия.

Анна Фещенко во время открытия мероприятия отметила, что идея встречи возникла после ее поездки в Вену несколько месяцев назад. По ее словам, главной целью было создать пространство, которое объединит украинцев в Австрии вокруг представительницы Украины на Евровидении.

"Участие в Евровидении – одна из весомых профессиональных целей для многих певцов. Как специалист с более чем 20-летним опытом, в частности в работе с артистами и организации масштабных событий, я хорошо осознаю уровень ответственности, который в этом году лежит на плечах LELÉKA. Эта встреча стала своеобразным обменом энергией и поддержки артистки, которая в этом году представляет Украину на главной европейской музыкальной сцене", – отметила Фещенко.

Отдельный акцент во время события сделали на работе благотворительного фонда Good Donations, который стал соорганизатором вечера. Глава фонда Татьяна Сохар рассказала, что организация занимается адресной помощью детским больницам Украины и закупает критически важное оборудование для хирургии и реанимации.

"Одним из крупнейших и длительных проектов сейчас является "Есть, чтобы жить" – мы обеспечиваем закупку специальных гастростом, которые устанавливаются хирургическим путем детям с критически малым весом и сложными неврологическими диагнозами, которые не могут питаться самостоятельно, а благодаря этому девайсу начинают получать необходимую пищу и лекарства", – объяснила Сохар.

Она также отметила, что фонд сочетает благотворительную деятельность с культурными инициативами и музыкальными событиями.

"Я также проработала в PR-шоу-бизнесе длительное время и благодаря этому мы научились делать замечательные проекты, сочетая деятельность фонда и различные культурные и музыкальные события. Мы четко понимаем, что в наше время значит поддерживать и объединять, поэтому я очень благодарна LELÉKA и Екатерине, за то, что поддержали идею. Искренне надеюсь на наше сотрудничество после Евровидения!" – добавила она.

После официальной части состоялся открытый разговор с LELÉKA о ее творческом пути, участии в Евровидении и песне Ridnym. К дискуссии также присоединились ученики Free People School, которые задали артистке собственные вопросы.

Завершился вечер совместным исполнением Ridnym вместе с известным в Австрии хором Barbareum (хор при Греко-католической духовной семинарии в Вене) и зрителями в зале. Именно этот финальный номер стал кульминацией события: присутствующие пели вместе с LELÉKA, а часть гостей не сдерживала слез.

Поблагодарила за событие также Анна Фещенко и обобщила все, что происходило в тот вечер: "Мы благодарны всем гостям, партнерам, в частности Ukraine House Vienna и Free People School, представителям украинских и международных медиа, детскому коллективу "Візерунки", которые подготовили особый танец и приехали к нам за 300 км. Щемящий момент исполнения кусочка песни Ridnym в сопровождении хора Barbareum. Живое исполнение от LELÉKA под аккомпанемент бандуриста Ярослава Джуся. Куча эмоций, слов поддержки, подарков и совместных фото. Все это останется в нашей памяти еще надолго. Особая благодарность LELÉKA и ее команде за то, что нашли время в бешеном графике, а также посольству Украины в республике Австрия за поддержку. Такие события и эмоции заряжают делать больше и масштабнее, что мы уже и планируем".

Напомним, уже 14 мая певица LELÉKA представит Украину во втором полуфинале Евровидения 2026 в Вене. Она выступит под номером 12, а на сцене вместе с ней будет бандурист Ярослав Джусь.

