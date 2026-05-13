Безопасное движение начинается с ответственности: в полиции предупредили пользователей электросамокатов

Министерство внутренних дел Украины совместно с Авторадио продолжили коммуникационную кампанию в рамках Всеукраинской недели безопасности дорожного движения. Правоохранители обратили внимание на рост количества аварий с участием электросамокатов, моноколес и другого легкого электротранспорта и призвали пользователей быть ответственными на дорогах.

Видео дня

В полиции отметили, что электросамокаты в Украине уже законодательно признаны транспортными средствами. А значит, их пользователи остаются полноценными участниками дорожного движения и должны соблюдать правила безопасности. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий заявил, что в последнее время в Украине произошло несколько трагических случаев с участием детей.

Опасные случаи

По словам Билошицкого, в Киевской области в результате ДТП погиб ребенок, еще один получил травмы. В Хмельницком 11-летний мальчик умер после падения с электросамоката, а во Львове подросток на самокате травмировал двухлетнего ребенка.

"Каждый такой случай – напоминание, что электросамокат – это не игрушка, а его пользователь – полноценный участник дорожного движения, который должен быть ответственным", – отметил он.

В полиции также обнародовали статистику аварийности. За период с января по апрель на дорогах Украины зарегистрировали 190 ДТП с погибшими или травмированными с участием легкого персонального электротранспорта. Это на 33,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда произошло 142 такие аварии.

В этих ДТП погибли два человека, еще 209 человек получили травмы. В полиции говорят, что количество травмированных также существенно возросло – на 37,5% по сравнению с прошлым годом.

Новые правила движения

В МВД считают, что для повышения безопасности необходимо окончательно урегулировать использование электросамокатов на законодательном уровне. Закон Украины №2956 от 24 февраля 2023 года уже определил понятие легкого персонального транспорта и создал основу для дальнейших правил.

В то же время права и обязанности пользователей такого транспорта пока официально не прописаны. Именно поэтому в Верховной Раде продолжают рассматривать законопроект №3023, который должен определить правила передвижения для пользователей электросамокатов и других видов персонального электротранспорта.

"Сейчас электросамокаты не выделены в отдельную категорию Правил дорожного движения. Однако их пользователи остаются участниками дорожного движения, следовательно должны придерживаться общих норм ПДД", – пояснил Алексей Билошицкий.

Законопроект предусматривает изменения в ряд статей Кодекса Украины об административных правонарушениях и Закона "О дорожном движении". В частности, речь идет об определении правового статуса пользователей персонального легкого электротранспорта, их прав и обязанностей, а также ответственности за нарушение правил.

Пока окончательных решений парламент еще не принял, отдельные ограничения вводит местная власть. Например, в Киеве еще в 2021 году установили максимальную скорость для пользователей коммерческих электросамокатов – до 20 км/ч. Также в столице определили специальные зоны, где оставлять самокаты запрещено.

Правила безопасности

В полиции напомнили, что Закон Украины "О дорожном движении" обязывает всех участников движения знать и выполнять Правила дорожного движения. Это касается и пользователей электросамокатов.

В частности, они должны двигаться с безопасной скоростью, не создавать препятствий другим участникам дорожного движения и пользоваться только технически исправным транспортом. Также важно иметь световые элементы, а в темное время суток – использовать светоотражающие детали.

Отдельно правоохранители обратили внимание на безопасность детей. Родителям рекомендуют позаботиться о защитном снаряжении – шлемы, наколенники и налокотники. И, пожалуй, это одна из тех вещей, которую многие воспринимают как формальность, пока не случается беда.

"Родителям также стоит позаботиться о защитном снаряжении для детей – прежде всего шлем, а по возможности наколенники и налокотники, не забывать о световозвращающих элементах, а также регулярно проверять техническое состояние самоката", – подчеркнул Билошицкий.

В полиции также подчеркнули, что передвижение на одном электросамокате вдвоем или втроем является нарушением и представляет опасность. Кроме того, во время движения нельзя отвлекаться на телефон или посторонние вещи.

Реакция полиции

Алексей Билошицкий отметил, что в соцсетях все чаще появляются видео, где дети ездят на электросамокатах прямо посреди дороги. По его словам, в таких случаях гражданам стоит не только снимать видео, но и сообщать в полицию.

"Обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам, вместо того, чтобы фиксировать такие случаи на видео, обращайтесь на линию 112 или 102. Мы будем реагировать, находить родителей и проводить с ними разъяснительную работу", – заявил он.

В полиции добавили, что безопасное пользование электросамокатами начинается с ответственного отношения и уважения к другим участникам дорожного движения.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали в Хмельницком пьяного военного в розыске за самовольное оставление части (СВЧ), который устроил дорожно-транспортное происшествие. Как выяснилось, на него было составлено 14 административных протоколов, а также лишен права управления транспортными средствами сроком на 16 лет.

В Ужгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковой и полицейской машин. Пьяная водитель Mercedes убегала от правоохранителей и врезалась в автомобиль патрульных. Гражданке предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте, однако женщина отказалась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!