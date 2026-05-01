Какие страны прошли в финал Евровидения 2026, а кто выбыл из первого полуфинала. Список

Во вторник, 12 мая, в столице Австрии – Вене отгремел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2026. Артисты из 15 стран-участниц продемонстрировали на большой сцене свои перформансы, однако получить заветное место в грандфинале, который состоится уже 16 числа, удалось лишь 10 из них.

Певцы из Италии и Германии выступили вне конкурса, ведь автоматически попали в решающий этап 70-го Евровидения, как представители стран "Большой пятерки", тогда как судьбу остальных исполнителей решило голосование. OBOZ.UA следил за прямой трансляцией шоу и подготовил список участников, которые получили шанс побороться за хрустальный микрофон.

OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2026.

Стоит заметить, что в этом году организаторы Евровидения внесли изменения в правила голосования. Ранее в полуфиналах отдать голос за фаворита могли только телезрители, однако теперь свои оценки ставят и члены профессионального жюри.

В финал Евровидения 2026 попали:

Греция Финляндия Бельгия Швеция Молдова Израиль Сербия Хорватия Литва Польша

А вот покинули песенный конкурс после первого полуфинала артисты из:

Португалия Грузия Черногория Эстония Сан-Марино

Следующая десятка финалистов станет известна уже 14 мая во время проведения второго полуфинала. Именно на этом этапе конкурса на сцену выйдет представительница Украины LELÉKA (настоящее имя – Виктория Лелека) с композицией Ridnym, которая рассказывает о надежде, внутренней силе и личном пути обновления. Артистка выступит под номером 12. Больше подробностей о жизни представительницы Украины на Евровидении 2026 читайте в нашем материале.

