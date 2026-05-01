УкраїнськаУКР
русскийРУС

Какие страны прошли в финал Евровидения 2026, а кто выбыл из первого полуфинала. Список

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
783
Какие страны прошли в финал Евровидения 2026, а кто выбыл из первого полуфинала. Список

Во вторник, 12 мая, в столице Австрии – Вене отгремел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2026. Артисты из 15 стран-участниц продемонстрировали на большой сцене свои перформансы, однако получить заветное место в грандфинале, который состоится уже 16 числа, удалось лишь 10 из них.

Певцы из Италии и Германии выступили вне конкурса, ведь автоматически попали в решающий этап 70-го Евровидения, как представители стран "Большой пятерки", тогда как судьбу остальных исполнителей решило голосование. OBOZ.UA следил за прямой трансляцией шоу и подготовил список участников, которые получили шанс побороться за хрустальный микрофон.

OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2026.

Стоит заметить, что в этом году организаторы Евровидения внесли изменения в правила голосования. Ранее в полуфиналах отдать голос за фаворита могли только телезрители, однако теперь свои оценки ставят и члены профессионального жюри.

В финал Евровидения 2026 попали:

  1. Греция
  2. Финляндия
  3. Бельгия
  4. Швеция
  5. Молдова
  6. Израиль
  7. Сербия
  8. Хорватия
  9. Литва
  10. Польша

А вот покинули песенный конкурс после первого полуфинала артисты из:

  1. Португалия
  2. Грузия
  3. Черногория
  4. Эстония
  5. Сан-Марино
Какие страны прошли в финал Евровидения 2026, а кто выбыл из первого полуфинала. Список

Следующая десятка финалистов станет известна уже 14 мая во время проведения второго полуфинала. Именно на этом этапе конкурса на сцену выйдет представительница Украины LELÉKA (настоящее имя – Виктория Лелека) с композицией Ridnym, которая рассказывает о надежде, внутренней силе и личном пути обновления. Артистка выступит под номером 12. Больше подробностей о жизни представительницы Украины на Евровидении 2026 читайте в нашем материале.

Какие страны прошли в финал Евровидения 2026, а кто выбыл из первого полуфинала. Список

Ранее OBOZ.UA рассказал, что представительница Украины на Евровидении 2026 призналась, почему дважды меняла фамилию и что пишет в ее паспорте сейчас.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Звезды шоу-бизнесаЕвровидение 2026голосованиефотографиимузыка
Редакционная политика