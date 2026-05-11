Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до конца текущей недели (10 мая) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 43,75-44,25 грн. Вечером же 11 мая там покупали доллар в среднем по 43,65 грн, а продавали по 44,15 грн. Таким образом, не исключается подорожание валюты как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

Такая же ситуация прогнозируется в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 43,75-44,25 грн. Вечером же 11 мая в обменниках:

покупали валюту в среднем по 43,48 грн;

продавали – по 43,86 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, рассказал банкир, текущая неделя (заканчивается 17 мая) станет периодом умеренных курсовых изменений и ситуативной стабилизации. Что, "фактически продолжит динамику предыдущих недель".

При этом он подчеркнул: в целом, украинский валютный рынок остается достаточно стабильным. Обеспечивают же эту стабильность, по словам Лесового, ряд факторов:

политика Национального банка, чья стратегия состоит в удержании спроса и предложения валюты в соразмерных объемах;

валютные интервенции;

привлекательность гривневых депозитов – благодаря сохранению учетной ставки на прежнем уровне;

разблокирование кредита ЕС на 90 млрд евро;

общая адаптация рынка к условиям войны.

В то же время, акцентировал Лесовой, хотя геополитические риски, связанные со стоимостью топлива и продолжат оказывать влияние на инфляционные ожидания, издержки бизнеса и потребительские настроения в Украине, самостоятельно сломать валютное равновесие они не смогут. Ведь влияние этого фактора "скорее фоновое".

"Валютный рынок Украины входит в неделю, когда главным сценарием станет сохранение уже сложившегося равновесия. В период 11-17 мая не следует ожидать ни существенного роста курсов, ни заметного их снижения. Скорее всего, рынок будет оставаться в пределах тех же коридоров, к которым участники уже привыкли в течение 2 минувших недель", – резюмировал банкир.

Впрочем, заметил он, утверждать, что рисков совсем нет, также нельзя. Однако в настоящее время "факторы, которые могли бы быстро и основательно изменить курсовую ситуацию, отсутствуют".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Впрочем, только при условии, что дизайн и элементы защиты таких купюр полностью соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!