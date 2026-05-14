Фонд гарантирования вкладов физических лиц недавно обнародовал некоторые данные по состоянию на 1 апреля.

Видео дня

В частности, из них вытекает, что:

60% вкладчиков имеют вклады в государственных банках (точнее, с государственным участием Украины в их собственности) - это про доверие;

98% вкладчиков имеют вклады в пределах 200 тысяч гривень, то есть в рамках суммы, едва превышающей 4,5 тыс. долларов в эквиваленте

(таким образом, самые большие вклады из этих 98% находятся на уровне среднеэстонской "чистой" зарплаты за три месяца) - это про [не]зажиточность;

на 0,65% вкладчиков приходится 53% сумм вкладов - это про дифференциацию уровня жизни;

около 60% сумм вкладов сберегаются в гривнях, то есть вкладчики рассчитывают снять свои средства настолько быстро, что нет смысла их конвертировать, ведь тогда бы на марже теряли больше, чем за такой небольшой период успеет вырасти курс доллара или евро

(округлённо: доля вкладов до востребования - 70%, соответственно срочных - лишь 30%, да и там со сроком до 3 месяцев - 18%) - это снова про уровень жизни

(причём если считать не деньги, а их не очень богатых вкладчиков, то процент вынужденных [мелких] гривневиков, понятно, должен быть гораздо больше процента суммового),

то есть сберегание в гривнях это признак скорее нищеты, недели доверия/уважения к национальной валюте;

средний вклад ФЛП в более трёх с половиной раз превышает средний в целом - а это уже про определённый в принципе доступный потенциал, коль есть большое желание

(важно, кстати, что вклады физлиц-предпринимателей попадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц).