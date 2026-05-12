Первый полуфинал Евровидения 2026: онлайн-трансляция главного музыкального шоу года

Анастасия Какун
Шоу Oboz
Уже сегодня, 12 мая в столице Австрии – Вене состоится первый полуфинал грандиозного песенного конкурса Евровидение 2026. В течение музыкального шоу 15 участников выйдут на сцену одной из крупнейших крытых арен страны Wiener Stadthalle, чтобы представить композиции и побороться за шанс пройти в решающий этап соревнования, который состоится уже 16 числа, и, соответственно, получить хрустальный микрофон.

Стоит заметить, что в этом году организаторы песенного конкурса изменили правила голосования, поэтому конкурсантам придется поразить не только зрителей, но и профессиональное жюри. Баллы будут распределены в соотношении 50/50, что имеет целью сделать результаты конкурса более честными и прозрачными. OBOZ.UA следит за всеми событиями грандиозного шоу и рассказывает самые интересные детали.

10.05 В Вене состоялась официальная церемония открытия 70-го Евровидения. На бирюзовую дорожку вышли представители всех 35 стран-участниц, среди которых была и LELÉKA (Виктория Лелека). Во время торжественного мероприятия Венский симфонический оркестр ORF Radio исполнил Гимн Евровидения, а группа Woodstock Allstar Band – особые песни, связанные со страной каждого артиста. Во время выхода украинской делегации прозвучал трек электро-фолк группы ONUKA – Vidlik.

7.05 Организаторы Евровидения впервые с 1998 года позволили нарушить одно из главных технических правил конкурса – запрет играть на музыкальных инструментах вживую. Представительница Финляндии Линда Лампениус исполнит партию на скрипке без фонограммы. Европейский вещательный союз (EBU) официально согласовал это исключение после репетиций.

В каком порядке артисты будут выходить на главную сцену Европы:

  1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!
  2. Швеция: Felicia – My System
  3. Хорватия: Lelek – Andromeda
  4. Греция: Akylas – Ferto
  5. Португалия: Bandidos do Cante – Rosa
  6. Грузия: Bzikebi – On Replay
  7. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  8. Черногория: Tamara Živković – Nova Zora
  9. Эстония: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
  10. Израиль: Noam Bettan – Michelle
  11. Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice
  12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  13. Сан-Марино: Senhit – Superstar
  14. Польша: Alicja – Pray
  15. Сербия: Lavina – Kraj Mene

Исполнители из Италии и Германии сегодня выступят вне конкурса, ведь представляют страны "Большой пятерки" и автоматически попадают в грандфинал.

Где смотреть шоу

Трансляция первого полуфинала Евровидения 2026 начнется в 22:00 по киевскому времени, а предшоу появится в эфире в 21:30. Посмотреть песенный конкурс можно на нескольких платформах:

Как поддержать фаворита

Согласно правилам Евровидения, зрители могут голосовать в том полуфинале, где участвует представитель их страны, в то же время, отдавать балл за артиста из своего государства нельзя. Соответственно, 12 мая еврофаны, которые находятся на территории Украины и пользуются украинским оператором мобильной связи, не смогут голосовать. Приобщиться к этому процессу украинцы смогут 14 мая во время второго полуфинала шоу.

Поддержать фаворита можно несколькими способами:

  • в официальном приложении Eurovision Song Contest App;
  • на сайте esc.vote;
  • через SMS.

Украинцы, которые находятся в странах-участницах Евровидения, могут проголосовать в соответствии с установленными правилами этого государства.

Напомним, что представительница Украины на Евровидении 2026 LELÉKA выйдет на сцену грандиозного шоу 14 мая во втором полуфинале под номером 12. В Вену она с делегацией отправилась 3 мая, а во время пресс-конференции раскрыла небольшой секрет – на сцене будет не одна. К постановке присоединится бандурист Ярослав Джусь.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что организаторы Евровидения устроят еще один конкурс в другой части мира.

