Новое правило Евровидения: украинской делегации не позволили взять в зал флаги, которые они привезли из дома

В этом году организаторы песенного конкурса Евровидение ввели новое правило, которое имеет целью повысить уровень безопасности на арене, где будут проходить все этапы шоу. Как рассказала глава украинской делегации на музыкальном соревновании Оксана Скибинская, зрителям запретили приносить с собой в зал флаги из горючих материалов. Из-за этого нововведения представители нашей страны не смогут использовать знамена, которые привезли с Родины.

Об этом Оксана Скибинская сообщила во время предшоу первого полуфинала Евровидения 2026. Однако, как отметила глава украинской делегации, такие изменения не станут препятствием для того, чтобы сине-желтые флаги замаячили на международной арене.

"В этом году нельзя брать с собой в зал флаги, если они не соответствуют нормам воспламеняемости, а точнее невоспламеняемости, которые существуют в Австрии. Поэтому те флаги, которые мы привезли с собой, к сожалению, взять не удастся. Будем покупать флаги, которые есть здесь и соответствуют австрийским стандартам качества, чтобы иметь максимально яркий вид и украинские флаги точно развевались", – рассказала Скибинская.

Заметим, что организаторы Евровидения изменили и правила голосования в полуфиналах. Если раньше отдать голоса за фаворитов в этих этапах песенного конкурса могли только зрители, то теперь к ним присоединятся и члены профессионального жюри. Их оценки будут составлять по 50% от общего результата.

Кстати, организаторы шоу установили новые требования и к составу жюри. Теперь каждая страна должна выбрать 7 судей, двое из которых должны быть в возрасте от 18 до 25 лет.

Напомним, что 12 мая на одной из крупнейших крытых арен Вены, Австрия, Wiener Stadthalle отгремел первый полуфинал Евровидения 2026. На сцене свои перформансы продемонстрировали артисты из 15 стран-участниц, однако попасть в решающий этап конкурса удалось лишь 10 из них, а именно представителям Греции, Финляндии, Бельгии, Швеции, Молдовы, Израиля, Сербии, Хорватии, Литвы и Польши.

Украинская артистка LELÉKA (Виктория Лелека) выйдет на главную сцену Европы уже 14 мая во втором полуфинале под номером 12. Она исполнит чувственную композицию Ridnym в сопровождении бандуры.

