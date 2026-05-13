Думаю, что Мендель будет просить политического убежища в США . Ее интервью – удар не по Зеленскому, это удар по Украине, по каждому из нас.

Далее текст на языке оригинала.

Не могла спати цієї ночі. Подивилася інтерв’ю колишньої прессекретарки Юлії Мендель Такеру Карлсону. Це справжній апокаліпсис. Мамо рідна! Жахливе кіно, де отрута в кожній літері, кожному звуці, кожній посмішці та манірному кривлянні. Таке враження, що глядача викинули в смітник і відмитися неможливо.

Юлія Мендель намалювала образ ексбоса Зеленського як параноїдального нарциса та психопата, який роками заробляв на фільмах у Росії, а тепер перетворився на корупціонера та диктатора, що прийшов у владу назавжди. Вона розповіла про наркозалежного лідера, чия позиція змінюється щохвилини, а звичайні люди для нього — ніщо, лише ресурс для задоволення власних амбіцій та нескінченного утримання посади. Він нищить реформи і відправляє неугодних на фронт. Звісно, ми тут, в Україні роками чуємо подібне, і частина із сказаного, точно правда, але ми – не американський глядач.

Вона поводилася огидно: ці постійні ужимки, недоречний сміх, ойкання і зітхання. Складалося враження, що вона насолоджується процесом нищення власної країни на очах у мільйонної аудиторії. Такер Карлсон був просто щасливий: щиро реготав і смакував деталі, а вона підігрувала йому, як на дешевому кастингу. У Кремлі точно свято, тут не треба гратися з вирізанням цитат, бо це воно – суцільне лайно.

Особливо шокувало те, як легко вона розкидається діагнозами. Мендель прямо заявила, що у Зеленського — серйозні психічні проблеми. Логіка вбивча: один лідер із розладами зустрів іншого такого ж – Джо Байдена, який дозволив цій війні тривати.

Апогеєм став момент, коли Мендель перейшла на російську мову і зі сльозами на очах звернулася до Путіна як "українська жінка з провінційного Херсона". Вона плакала і благала, заявляючи: "У этой войны нет победителей". Вона ставить питання так, ніби Путін — не єдиний винуватець, а просто один із "монстрів" у цій грі, з яким треба було вчасно домовитися.

Картина, яку вона малює для американського глядача — це агонія нації. Мендель стверджує, що Україна на межі вимирання: люди масово виїхали, а ті, хто залишився, помирають у холодних квартирах від голоду. Вона б’є навіть по майбутньому, заявляючи, що зараз діти у четвертому класі не вміють читати. "Україна деградує", – з кіношним болем повідомляє вона.

Карлсон ставив кілька запитань і витягував із Мендель підтвердження фейків про кокаїн. Він прямо запитав: "Чи знайомі ви з наркодилером Зеленського?". Замість того, щоб зупинити це божевілля, вона почала розводити демагогію про "неадекватність", допомагаючи створювати образ "наркозалежного диктатора": "вживав наркотики в різних клубах", "так, це був кокаїн", "він повертався з туалету, де був 15 хвилин іншою, енергійною людиною", "під час виборчої кампанії здавав аналіз у клініці друга".

Як людина, яка працювала з політиками та першими особами, я не розумію її мотивації. Вона справді така дурепа чи це спланована спецоперація? Як можна так ставитися до інституту Президентства власної країни? Таке враження, ніби вона — спікерка власника курятника в лісництві. Можливо, Мендель просто готує ґрунт, щоб просити притулку в США, бо сама зізналася: "Я не знаю, як повернуся в Україну після цього інтерв'ю". Я теж не знаю, як вона повернеться.

Я не прихильниця Зеленського. Після виборів 2019-го у мене була депресія, бо я розуміла, куди "розумний виборець" занурив країну. Але те, що робить вона — це за межею людської та професійної етики. Це нищення України.

Ось деякі "сенси" з цього інтерв'ю:

– Він той, хто грає бідолаху в дешевому светрі, хоча насправді він багатий

– Україна не готова до демократії, мені потрібна диктатура (цитуючи Зеленського)

– Він сказав: "Мені потрібно 1000 голів, що говорять, мені потрібна пропаганда Геббельса

– Він піарник, піарник, а не людина за своєю суттю

– Єрмак розпочав свою кар’єру у відомому стриптиз-клубі, а потім — у магазині, де продавали контрабандні товари

– Зеленський обіцяв Путіну у 2019-му, що Україна ніколи не буде в НАТО

– Єрмак і Зеленський — параноїдальні нарциси

– Єрмак створює речі з нічого".

– Я точно знаю, що він прийшов назавжди. Він — диктатор

– Зеленський казав, що Байден — слабак

– Моя мама лікувала солдатів, яких відправили на фронт у жахливій формі

– Думаєте, Зеленський не корумпований?

– У нас зараз скандал із людиною, яка мала зв’язки з російською мафією

– Зеленський не має меж

– Місяць тому один банкір випав із вікна в Мілані… Зеленський переслідує людей

– У наших міністрів маленькі зарплати, тому й така корупція

– В’язниці у нас жахливі

– Відомі люди гинуть від голоду

– Один водій паркується на місці для осіб з інвалідністю, бо він, бачте, "голосуватиме вдруге за Зеленського"

– Зеленський у Стамбулі погодився віддати Донбас

– Навіть після вбивств у Бучі Зеленський був готовий далі вести переговори з Путіним

– Він ніколи не переймається людьми й не хоче закінчувати війну

Цих цитат так багато, що нема сенсу перераховувати всі. Я розумію, що люди, які працюють з першими особами, рано списуються, йдуть на неофіційну пенсію дуже рано і вони часто нікому не потрібні. Намагаючись знайти роботу, вони чують фразу : "Ну, що ми можемо тобі запропонувати? Це боляче, бо тебе списали, але це не привід бути такою злою.

Це свідоме нищення міжнародного іміджу України людиною, яка ще вчора мала доступ до державної таємниці. Огидно.

Де були очі і мізки тих, хто брав її на роботу? Ааа, так, вона добре говорить англійською.

Може тепер Голлівуд зніме фільм "Прессекретарка"? Але є питання, чи все ок з самою героїнею, з її психічним здоровʼям?