Украинец с флагом СССР потроллил 'Бессмертный полк' на параде в Лиссабоне: реакция полиции удивила. Вирусное видео

Блогер Даня Ермаков, который родился в Донецке, однако сейчас живет в Португалии, устроил "сюрприз" участникам российской организации "Бессмертный полк". Когда украинец узнал, что пропагандисты организуют парад ко Дню победы в Лиссабоне, решил притвориться "своим", размахивая флагом СССР и подыгрывая их нарративам. Но в один момент он поднял над головой сине-желтый флаг и гордо прокричал: "Слава Украине! Героям слава", заставив "Бессмертный полк" оцепенеть.

Весь процесс троллинга россиян Ермаков снимал на камеру телефона, а когда обнародовал ролик на личной странице в Instagram, он довольно быстро стал "вирусным" и за несколько дней собрал 1,7 миллиона просмотров. В разговоре с OBOZ.UA блогер раскрыл больше подробностей о том, как решился на смелый поступок, в частности, рассказал о неожиданной реакции местной полиции.

Даня Ермаков родом из Донецка, однако в 2014-м был вынужден вместе с семьей покинуть родной город и переехать в Запорожье. Через 2,5 года блогер перебрался в Киев, а после начала полномасштабной войны принял непростое решение – выехать за границу, когда ему было 22: "Много было мыслей, правильно или неправильно выезжать, или я патриот на словах, или в действительности?".

В Лиссабон Ермаков вместе с девушкой переехал около месяца назад, а когда увидел в Telegram-канале новость о том, что русские устраивают парад, не мог оставаться в стороне: "Я понял, что нельзя это проигнорировать, потому что потом мне будет плохо от мысли, что я ничего не сделал, что они свободно сделают свою "движуху". А теперь я доволен".

Блогер не стал скрывать, что сначала чувствовал страх, ведь не понимал, как должен вести себя в окружении "Бессмертного полка". Он поехал к месту проведения парада на самокате, взяв с собой сине-желтый флаг и кепку, подаренную спецподразделением "Альфа" Службы безопасности Украины, и по дороге обдумал четкий план действий.

"Сначала россияне улыбались, что пришел такой молодой мальчик, предложил помощь, ура-патриот, словом. Во время шествия мы видели нескольких украинцев, которые просто открыли флаг, за что их сразу отодвинула полиция, а россияне еще и обозвали провокаторами. Я иду, снимаю все на телефон, вижу эти лица, как они радуются. И когда бросил на землю флаг Советского Союза, повернулся к ним и увидел, что все остановились, даже машина, которая ехала. Россияне были в шоке! Я видел все эти лица! Позже в комментариях кто-то в классно написал, что россиян снова надули", – поделился украинец.

После этих действий к Дане Ермакову сразу же подбежала полиция. В тот момент блогер не думал, что его могут оштрафовать, мол, он никого не бил, не залил перцовым баллончиком, а россияне добровольно отдали ему флаг СССР. Однако правоохранители все же забрали его в участок, где общались максимально спокойно, более того, выразили поддержку Украине.

"Пропустив колонну из россиян, полицейские отвели меня к другим украинцам, которых они тоже остановили, и отвезли нас в отделение. Там меня спросили, общаюсь ли я на португальском. Я ответил, что нет, поэтому мы перешли на английский. Они взяли мои документы, записали данные, объяснив, что если кто-то сделает что-то подобное, то хотя бы будут понимать, кто потенциально это мог быть. В целом у нас была достаточно нормальная беседа. Полицейский сказал мне, что они поддерживают Украину и все понимают, что многие португальские военные служат в Украине, но они должны выполнять свою работу. Поэтому я понял, что они адекватные", – отметил блогер.

