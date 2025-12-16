Впервые за 11 лет: украинцы установили рекорд во время просмотра Детского Евровидения 2025

Украинцы смогли установить впечатляющий рекорд, просматривая финал песенного конкурса Детское Евровидение 2025. 13 декабря юная исполнительница София Нерсесян достойно представила нашу страну на международной арене, а за событиями важнейшего этапа соревнования в прямом эфире или в повторе наблюдали 869 тысяч граждан Украины.

Видео дня

Это рекордный показатель просмотра Детского Евровидения на отечественном телевидении с 2014 года. Соответствующую информацию сообщило "Суспільне Мовлення".

"Радуемся, что Детское Евровидение ежегодно собирает перед экранами все больше украинцев. Песни наших участников попадают в плейлисты и становятся вирусными среди детей и подростков, на них снимают тиктоки, украинцы голосуют и распространяют информацию, чтобы поддержать наших представителей. Спасибо всем, кто присоединился своим просмотром, голосом или комментарием", – отметила глава делегации от Украины на Детском Евровидении Оксана Скибинская.

Довольно высокие показатели наблюдаются и в соцсетях "Евровидения Украина". Контент, связанный с детской версией песенного конкурса, на YouTube-канале собрал 4,6 млн просмотров, в Facebook – 4,6 млн, в Instagram – 7,8 млн, а в TikTok – 16 млн.

Напомним, что в финале Детского Евровидения 2025, состоявшемся в столице Грузии Тбилиси, София Нерсесян вышла на сцену с композицией "Мотанка". Трек рассказывает о мощном украинском обереге – мотанке, а также является "манифестом о помощи от всех детей Украины защитить их жизни".

Выступление юной исполнительницы поразило как членов национального жюри, так и зрителей, поэтому она смогла завоевать почетное второе место. Перформанс Нерсесян оценили в 177 баллов.

OBOZ.UA наблюдал за событиями финала Детского Евровидения 2025 и описал все самые интересные моменты.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Украина заняла первое место на Детском Евровидении 2025 по количеству телеголосований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!