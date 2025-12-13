Польша не дала ни одного балла: какими оказались результаты Детского Евровидения 2025 и кто выше всего оценил Украину
В столице Грузии – Тбилиси состоялся финал международного песенного конкурса Детское Евровидение 2025. 10-летняя исполнительница София Нерсесян достойно представила Украину и смогла пленить сердца как национального жюри, так и зрителей, своим невероятным исполнением композиции "Мотанка".
По результатам музыкального соревнования юная артистка получила 177 баллов и заняла второе место. OBOZ.UA следил за прямым эфиром и расскажет, как распределились баллы.
Национальное жюри оценило перформанс Софии Нерсесян в 79 баллов. Самые высокие оценки, а именно 10, певица получила от Сан-Марино и Черногории. Баллы от некоторых других государств-участников для Украины были такими: Мальта – 6, Хорватия – 8, Армения – 6, Ирландия – 3, Нидерланды – 4, Северная Македония – 4, Италия – 1, Португалия – 3, Испания – 2, Грузия – 6, Кипр – 5, Франция – 6, Албания – 5.
Что интересно, страна-союзник Украины Польша не дала нам ни одного балла. Такой ход событий не на шутку удивил неизменного ведущего Евровидения Тимура Мирошниченко, поэтому в прямом эфире он сказал: "Где баллы для Украины? Эй! 0 от Польши для Украины. Просто подчеркнул, имейте это в виду".
А вот зрители оценили выступление Софии Нерсесян в 98 баллов. Стоит отметить, что это самый высокий результат среди всех остальных участников.
Общие результаты финала Детского Евровидения 2025:
- Франция – 248
- Украина – 177
- Грузия – 176
- Армения – 175
- Испания – 152
- Албания – 145
- Северная Македония – 141
- Польша – 139
- Сан-Марино – 125
- Нидерланды – 93
- Мальта – 92
- Италия – 73
- Португалия – 73
- Хорватия – 70
- Азербайджан – 66
- Кипр – 50
- Черногория – 49
- Ирландия – 44
