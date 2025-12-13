Украина заняла первое место на Детском Евровидении 2025 по количеству телеголосований

Украина заняла первое место на Детском Евровидении 2025 по результатам зрительского голосования. Представительница Украины София Нерсесян стала лидером телеголосования, получив 98 баллов – это самый высокий показатель среди всех участников конкурса.

В то же время по суммарным результатам голосования жюри и зрителей Украина финишировала второй. Общая оценка Софии Нерсесян составила 177 баллов, что обеспечило ей место в топ-2 в финале музыкального соревнования.

От профессионального жюри София Нерсесян получила 79 баллов, тогда как еврофаны оценили ее выступление значительно выше. Именно эта поддержка зрителей позволила украинской участнице возглавить телеголосование конкурса.

Победительницей Детского Евровидения 2025 стала Лу Делез из Франции. От жюри она получила 152 балла – самый высокий результат среди музыкальных экспертов, однако зрители оценили ее выступление несколько сдержаннее, отдав 96 баллов.

В итоге Франция опередила Украину по общей сумме баллов.

По результатам зрительского голосования топ-5 выглядит следующим образом:

Украина (98 баллов), Франция (96), Сан-Марино (87), Албания (85), Польша (67).

Украину на конкурсе представляла 10-летняя София Нерсесян с композицией "Мотанка". Юная певица вышла на сцену под номером 6 и уже во время выступления получила громкую поддержку зала, что было хорошо слышно во время телевизионной трансляции.

Сценический номер Софии Нерсесян частично повторял постановку, показанную в финале Национального отбора. Выступление было выдержано в черно-красной цветовой гамме, а ключевыми элементами декораций стали большие клубочки ниток, которые подчеркивали символику песни.

Отдельную атмосферу создавали экраны сцены, на которых появлялись визуальные элементы с мотивами украинской вышивки крестиком. Это придало номеру мистической эстетики и усилило национальный контекст композиции.

В течение всего выступления Софию Нерсесян сопровождала подтанцовка – девушки в черных костюмах с красной бахромой. Сама же представительница Украины появилась на сцене в бело-красном образе с большим сердцем на груди.

Ранее OBOZ.UA писал, что композиция "Мотанка" посвящена одному из древнейших украинских оберегов. Ранее София Нерсесян рассказывала, что свою мотанку она получила от украинских военных. По замыслу авторов, песня является манифестом о поддержке и защите детей Украины, а также о силе традиций, которые объединяют поколения.

