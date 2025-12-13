Неожиданный поворот на Детском Евровидении 2025: как зрители изменили результаты голосования и сколько баллов получила Украина

Подошел к завершению финал песенного конкурса Детское Евровидение 2025. Звездное жюри стран-участниц отдало свои голоса за фаворитов, однако финальный результат кардинально изменили оценки от зрителей.

Представительница Украины София Нерсесян получила от судей 79 баллов, а вот еврофаны отдали ей – 98. Таким образом юная артистка заняла 2 место в финале музыкального соревнования с общей оценкой 177. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира.

Национальное жюри распределило свои баллы следующим образом: Мальта – 6, Хорватия – 8, Сан-Марино – 10, Армения – 6, Ирландия – 3, Нидерланды – 4, Северная Македония – 4, Черногория – 10, Италия – 1, Португалия – 3, Испания – 2, Грузия – 6, Кипр – 5, Франция – 6, Албания – 5.

А вот победительницу Детского Евровидения 2025 – Лу Делез из Франции зрители оценили несколько ниже, чем жюри. Еврофаны отдали артистке 96 баллов, тогда как эксперты – 152.

Напомним, что на международной арене София Нерсесян достойно представила Украину с композицией "Мотанка", что является "манифестом о помощи от всех детей Украины защитить их жизни". С первых секунд выступления исполнительница подкрыла сердца аудитории, поэтому в зале звучали громкие аплодисменты. Выступление Нерсесян завершила громкими словами: "Люблю вас, Европа! Спасибо, Европа! Очень вас люблю!".

