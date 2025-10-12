О чем песня, с которой Украина выступит на Детском Евровидении 2025. Текст и видео

Украина уже определила песню, с которой представит себя на Детском Евровидении 2025. Ее исполнит 10-летняя София Нерсесян, которая одержала победу в Нацотборе с композицией "Мотанка". Международный конкурс в этом году состоится в Грузии уже 13 декабря.

Видео дня

Песня рассказывает о мощном украинском обереге – мотанке, которую, как сообщила девушка, она получила от военных. По словам авторов идеи, трек – это "манифест о помощи от всех детей Украины защитить их жизни".

OBOZ.UA вел текстовую трансляцию Нацотбора на Детское Евровидение 2025. Все детали конкурса читайте здесь.

"А во время войны это приобретает еще более мощную силу, ведь существует легенда, что когда опасность приближается к ребенку – у мотанки светятся ниточки", – объясняют они.

Трек помогли молодой исполнительнице создать Светлана Тарабарова, которая была сонграйтером и продюсером на конкурсе, а аранжировкой занимался Александр Сосин.

Текст песни "Мотанка"

Мотанка, мота-мота-мотанка,

Мотанка-мота мота-мотанка.

Мотанка, мота-мота-мотанка,

Мотанка-мота мота-мотанка.

Мотанка-лялечка не спить,

Ниточки світяться – Віра горить.

Тщщщщщ…

Мота-мота,

Мота-мота,

Мота-мота,

Мота-мота.

Ой люлі-люлі, ой люлі-лі,

Коло вікон не ходи, не ходи.

Коло вікон там не сон, дрімота,

Коло вікон вже давно темнота.

Та я тебе, темрява, не боюсь,

Голос мій чуєш – за світло борюсь.

Мотанка лялечка не спить,

Ниточки світяться – Віра горить.

Мота-мота-мотанка моя,

Збережи, прошу, моє життя.

Мота-мота-мотанка, прошу,

Замість сліз дай теплого дощу.

Mota-mota-motanka, my own,

Save my life, don’t leave me all alone.

Mota, mota-motanka, I pray,

Trade my tears for warm rain on the way.

Замість сліз дай теплого, замість сліз дай теплого… теплого дощу…

Тщщщщщ…

Мота-мота,

Мота-мота.

Мотанку – лялечку,

Що мені змалечку

Рідненькі рученьки мами дали.

Темною нічкою най захистить тебе

Мотанка-лялечка –

твій Оберіг

Ой люлі-люлі, ой люлі-лі,

Різні у мотанки є кольори.

Мотанка лялечка не спить

Ниточки світяться – Віра горить

Мота-мота-мотанка моя,

Збережи, прошу, моє життя.

Мота-мота-мотанка, прошу,

Замість сліз дай теплого дощу.

Mota-mota-motanka, my own,

Save my life, don’t leave me all alone.

Mota, mota-motanka, I pray,

Trade my tears for warm rain on the way.

Мотанка, мота-мота-мотанка,

Мотанка-мота мота-мотанка.

Мотанка, мота-мота-мотанка,

Мота-мота

Мотанка

Тщщщщщ – Мота, Мота.

Выступление сопровождалось ярким сценическим номером, что помогло передать главную эмоцию композиции. Зрители и жюри высоко оценили номер, отдав ему количество баллов от зрителей и количество баллов от жюри.

Напомним, в этом году в состав жюри Нацотбора вошли певец Влад Дарвин, генеральный продюсер телеканалов М1 и М2 Натела Чхартишвили-Зацаринная и певица Мишель Андраде. Вместе со зрителями они определили, кто представит Украину на международной сцене.

Напомним, что финал международного конкурса Детское Евровидение 2025 состоится 13 декабря в городе Тбилиси, Грузия. В прошлом году Украину представлял 12-летний Артем Котенко с песней Hear Me Now, автором которой стала популярная певица и продюсер Светлана Тарабарова. Финал конкурса состоялся в Мадриде, и выступление украинца стало одним из самых эмоциональных вечера. Благодаря проникновенному исполнению и эффектной постановке Украина получила 203 балла, заняв третье место среди 17 стран-участниц. В частности, жюри присудило 122 балла, а зрители онлайн-голосования добавили еще 81 балл.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Нацотборе на взрослое Евровидение 2026 могут принять участие топ-звезды Украины. Инсайдеры слили громкие имена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!