Зал не мог сдержаться: как Украина выступила на Детском Евровидении 2025 и что София Нерсесян сказала Европе

Представительница Украины на Детском Евровидении 2025 10-летняя София Нерсесян уже выступила с песней "Мотанка" на международной сцене под номер 6. Ей удалось поразить болельщиков в зале, что можно было услышать на фоне во время трансляции.

Ее номер, идентично тому, который был на Нацотборе, построили в черно-красной тематике. Были сохранены декорации, как большие клубочки ниток.

В частности, большие экраны сцены позволили немного поиграть с мистической эстетикой. Таким образом, в выступление добавили традиционную для украинцев вышивку крестиком.

Софию Нерсесян весь номер сопровождала подтанцовка – девушки в черных образах с красной бахромой. В то же время сама певица предстала в бело-красном костюме с большим сердцем на груди.

"Люблю вас, Европа! Спасибо, Европа! Очень вас люблю!" – сказала София Нерсесян после своего выступления.

Отметим, песня "Мотанка" рассказывает о мощном украинском обереге – мотанке, которую, как сообщала ранее девушка, она получила от военных. По словам авторов идеи, трек – это "манифест о помощи от всех детей Украины защитить их жизни".

В частности, София Нерсесян на днях обещала привезти в Украину победу на песенном конкурсе.

