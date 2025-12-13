Какое место Украина завоевала на Детском Евровидении 2025

Украина заняла 2 место на Детском Евровидении 2025, которое состоялось в Грузии. Представительница страны – 10-летняя София Нерсесян с песней"Мотанка" – по итогам голосования жюри и зрителей получила 79 баллов от жюри и 98 баллов от зрителей, набрав всего 177 баллов.

Финал Детского Евровидения 2025 состоялся 13 декабря в Грузии. В конкурсе приняли участие представители 18 стран, а результаты традиционно определялись по итогам голосования национальных жюри (50%) и зрителей (50%).

В частности, София Нерсесян заняла 1 место в голосовании среди зрителей (у представительницы Франции – 96), и 6 место – среди жюри.

Украину на конкурсе представляла 10-летняя София Нерсесян с композицией "Мотанка". Юная певица вышла на сцену под номером 6 и уже во время выступления получила громкую поддержку зала, что было хорошо слышно во время телевизионной трансляции.

Сценический номер Софии Нерсесян частично повторял постановку, показанную в финале Национального отбора. Выступление было выдержано в черно-красной цветовой гамме, а ключевыми элементами декораций стали большие клубочки ниток, которые подчеркивали символику песни.

Отдельную атмосферу создавали экраны сцены, на которых появлялись визуальные элементы с мотивами украинской вышивки крестиком. Это добавило номеру мистической эстетики и усилило национальный контекст композиции.

На протяжении всего выступления Софию Нерсесян сопровождала подтанцовка – девушки в черных костюмах с красной бахромой. Сама же представительница Украины появилась на сцене в бело-красном образе с большим сердцем на груди.

После завершения номера София обратилась к зрителям в зале словами: "Люблю вас, Европа! Спасибо, Европа! Очень вас люблю!"

Ранее OBOZ.UA писал, что композиция "Мотанка" посвящена одному из древнейших украинских оберегов. Ранее София Нерсесян рассказывала, что свою мотанку она получила от украинских военных. По замыслу авторов, песня является манифестом о поддержке и защите детей Украины, а также о силе традиций, которые объединяют поколения.

