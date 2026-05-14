Во сколько Украина выступит во втором полуфинале Евровидения 2026: точное время

Уже сегодня, 14 мая, в столице Австрии – Вене состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2026, в котором выступит представительница Украины LELÉKA (Виктория Лелека). Она выйдет на большую сцену под номером 12 и исполнит глубокую композицию Ridnym о внутренней опоре и ощущение родства во времена неопределенности.

Видео дня

Грандиозное шоу затянется минимум на два часа, из-за чего далеко не все еврофаны смогут просмотреть его от начала и до конца. OBOZ.UA подсчитал примерное время выхода LELÉKA на международную арену и, опираясь на таймлайн первого полуфинала 70-го Евровидения, это произойдет не раньше 23:00.

Трансляция музыкального шоу начнется ровно в 22:00 по киевскому времени. На главную сцену Европы один за другим будут выходить 15 представителей стран-участниц, а выступление каждого из них продлится около трех минут. Дополнительно зрителей песенного конкурса ждут интервал-акты, речи от ведущих, которыми в этом году стали певица Виктория Сваровски и актер Михаэль Островски, а также перерывы на рекламу.

Учитывая такое наполнение шоу, в первом полуфинале, текстовую трансляцию которого вел OBOZ.UA, 12-м на сцену Евровидения 2026 вышел литовский артист Lion Ceccah около 23:18, поэтому примерно в это время и стоит ожидать начало выступления LELÉKA. Однако следует помнить, что время может меняться в зависимости от различных обстоятельств.

OBOZ.UA будет следить за прямым эфиром второго полуфинала Евровидения 2026 и рассказывать самые интересные события.

Что известно о выступлении LELÉKA

LELÉKA представит Украину на международной арене с песней Ridnym, которая является манифестом внутренней силы, любви к родным и надежды во время испытаний. Трек рассказывает о связи, которая не рвется, даже если близкие люди далеко, и о способности "вышить новую судьбу" – создавать собственное будущее.

Как отмечала LELÉKA, на главной сцене Европы она покажет перформанс, который будет кардинально отличаться от того, что зрители видели на Национальном отборе. Будут применены декорации, более того, певица будет на арене не одна – к номеру присоединится бандурист Ярослав Джусь.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, сколько стоит выступление Украины на Евровидении 2026 и откуда взялись эти деньги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!