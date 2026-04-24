'Это должно быть тайной'. Что известно о номере Украины на Евровидении 2026, которому прогнозируют место в топ-10

Уже в мае на одной из крупнейших крытых арен Австрии Wiener Stadthalle состоится грандиозный 70-й песенный конкурс Евровидение, поэтому все участники активно готовят свои музыкальные перформансы. Представительница Украины на международной арене LELÉKA (Виктория Лелека) пока держит большинство подробностей своего номера в тайне, однако все же раскрыла: ее выступление будет кардинально отличаться от того, что зрители видели на Национальном отборе.

Постановка артистки на Евровидении будет дополнена реквизитами, которые, по ее мнению, действительно поразят публику. Что известно о конкурсном номере исполнительницы читайте в материале OBOZ.UA.

"Я не могу рассказать много, ведь это должно быть тайной. Но мы готовим что-то новое, что будет кардинально отличаться от выступления на Нацотборе. Да, у нас будет сценический реквизит", – рассказала певица в небольшом интервью для Wiwiblogs.

В своих социальных сетях LELÉKA подогревает интригу относительно того, как будут выглядеть ее декорации. Представительница Украины на Евровидении поделилась видео, где с восторженным взглядом рассматривает реквизит и говорит: "Вау! Я пришла на репетицию выступления для Евровидения и впервые увидела элементы декораций, которые будут на сцене. Я уже не могу дождаться чтобы показать вам их. Они красивые, очень красивые!".

Артистка довольно тщательно подошла к созданию достойного перформанса для выхода на главную сцену Европы, так что даже провела кастинг среди режиссеров. Она выбрала лучшего для себя профессионала, с которым имеет общие вкусы.

"Я пересмотрела все идеи, которые люди мне приносили, чтобы иметь возможность выбрать лучшего. Сейчас у меня очень молодая, но прогрессивная команда. Режиссер, с которым я сейчас работаю, читает те же книги, которые люблю и я. Это очень важно для меня", – делилась исполнительница.

Заметим, что LELÉKA выйдет на главную сцену Европы во втором полуфинале двенадцатой. Артистке выпал "счастливый" порядковый номер, ведь именно 12-й группа Kalush Orchestra с песней Stefania одержала победу на песенном конкурсе в 2022 году.

Представлять Украину артистка будет с чувственной композицией Ridnym, которая рассказывает о надежде, внутренней силе и личном пути обновления. Песня посвящена прежде всего украинцам и всем людям, которые разделяют гуманистические и демократические ценности.

Мощный смысл конкурсного трека LELÉKA, а также ее вокальные данные уже запали в душу иностранцам. Букмекеры на сайте Eurovisionworld прогнозируют, что украинская исполнительница попадет в 10 лидеров конкурса. Сейчас шанс исполнительницы на победу оценивают в 3%, что держит ее на 9 строчке общего рейтинга.

