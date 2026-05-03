LELÉKA отправилась на Евровидение 2026: какой сюрприз она везет иностранцам и настроена ли на победу. Видео

Утром 3 мая украинская делегация отправилась поездом в Вену (Австрия), где в этом году состоится песенный конкурс Евровидение 2026. Перед отъездом в Киеве прошла пресс-конференция, во время которой представительница Украины LELÉKA (Виктория Лелека) рассказала о настроении команды, подготовке номера и финансировании выступления.

Артистка также спела фрагмент своей конкурсной песни Ridnym на вокзале, а главной интригой стало то, что на сцене в Австрии она появится не одна. К постановке присоединится бандурист Ярослав Джусь, а сам номер будет содержать элемент, который должен представить украинскую культуру иностранной аудитории в современном формате. OBOZ.UA собрал главные детали выступления украинки на международной сцене, о которых стало известно во время пресс-конференции.

Сюрприз, который LELÉKA везет на конкурс, связан с бандурой – традиционным украинским инструментом, который часто называют "украинской арфой".

В своем обращении артистка объяснила, что стремится сделать культурный акцент в выступлении: "Я хочу, чтобы красота и уникальность украинской культуры сияла ярко на весь мир. И именно поэтому, в нашем номере вы увидите талантливого бандуриста Ярослава Джуся и бандуру, звук которой с первых нот возвращает ощущение дома. Радуюсь, что именно наша команда в этом году причастна к моменту, когда украинскую "арфу" увидит весь мир".

В то же время использование бандуры в номере имеет техническое ограничение. По правилам Евровидения, живое исполнение на музыкальных инструментах на сцене запрещено из-за сложности быстрой смены сетапа между выступлениями. Именно поэтому звучание бандуры будет заранее записано и интегрировано в обновленную версию конкурсной песни, а на сцене музыкант будет исполнять партию визуально.

Подобные решения уже применялись на конкурсе. В 2022 году британский исполнитель Сэм Райдер использовал предварительно записанное гитарное соло, синхронизировав его с живым выступлением. В то же время в этом году финский дуэт Linda Lampenius x Pete Parkkonen также пытался получить разрешение на живую игру на скрипке, однако Европейский вещательный союз оставил правило без изменений.

LELÉKA также подчеркнула, что номер на сцене в Австрии будет существенно отличаться от того, который зрители видели на Нацотборе. В композиции Ridnym уже звучит обновленная аранжировка со струнным квинтетом и бандурой, которую ранее сперва представили на премии "Музвара", после чего запись появилась на официальном канале Евровидения. В команде отмечают, что учли реакцию слушателей и доработали звучание.

Артистка также отметила, что сосредоточена на подготовке и сделает все, чтобы украинцы собой гордились: "Следующие две недели я буду очень неприятным человеком, потому что буду отсекать все, что не играет нам, украинцам, когда мы представляем свою страну на такой площадке, что не приближает нас к победе или, как минимум, к достойному представлению себя. Я уверена в своей команде, я уверена в себе. Мы готовим действительно что-то прекрасное и мы делаем все, чтобы украинцы могли собой гордиться".

Чуть ранее артистка комментировала вопрос финансирования.

Чуть ранее артистка комментировала вопрос финансирования. Ранее она заявляла об отсутствии полного пакета спонсорской поддержки, однако теперь подтвердила, что бюджет сформирован. По ее словам, средства поступают из нескольких источников – "Суспільного", украинских брендов, бизнеса и меценатов. Сейчас более 80% расходов уже покрыто.

"Самое главное – это наш художественный замысел, то, к чему мы стремимся. Именно поэтому бюджет такой, потому что мы хотим так представить. Мы ни в чем не шли ни на какие компромиссы. Мы поставили перед собой цель, что все должно быть закрыто (речь идет о бюджете для подготовки номера. – Ред.). Даже не помню, когда уже закупили все материалы для декорации. Они уже в Вене. Все лучшего качества, все сертифицировано так, как должно быть. Мы работаем непрерывно. А насчет бюджета – это было приоритетом", – сказала певица.

Подтверждено, что первая репетиция LELÉKA на сцене Евровидения ожидается 5 мая. Выступление Украины состоится во втором полуфинале конкурса 14 мая, артистка выйдет на сцену под номером 12.

