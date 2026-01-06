Внучка Софии Ротару 'оторвалась' в Куршевеле с подружкой-россиянкой во время войны

Внучка украинской эстрадной певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко, поделилась с подписчиками серией фотографий, на которых показала свой отдых на элитном горнолыжном курорте Франции – Куршевеле. Отпуск она провела в компании российского блогера Дианы Манасир.

Об этом стало известно из Instagram-страницы Евдокименко, ведь на одном из снимков она обозначила аккаунт подруги из РФ. Они сделали селфи в зеркале во время шопинга в местном магазине.

Воспоминаниями об отдыхе в Куршевеле София Евдокименко поделилась и в личном Telegram-канале. Модель опубликовала немало кадров с впечатляющими видами, собственные селфи, а также продублировала фотографию с Дианой Манасир. В подписи к снимкам подругу-россиянку она назвала "своей". Кстати, пост она сделала на языке страны-агрессора.

Стоит отметить, что в своих соцсетях Диана Манасир вовсе не скрывает свое происхождение. Она создала отдельную подборку stories, где собрала фотографии из России. Один из кадров, где блогер сняла свой завтрак, она подписала: "Доброе утро в Москве".

София Евдокименко – дочь единственного сына эстрадной певицы, продюсера Руслана Евдокименко, и его жены Светланы. Она сейчас живет за границей, где развивается в сфере моды и активно ведет блог. В частности, внучка Софии Ротару открыла небольшой бизнес с товарами для ухода за собой.

Известно, что София Евдокименко находится в отношениях с наследником одной из самых богатых семей США Максом Лернером. По имеющимся данным, в 1990-х годах дедушка избранника модели основал MBNA Corporation – крупную банковскую холдинговую компанию.

