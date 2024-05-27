Внучка Ротару в роскошной вышиванке показала лицо любимого-миллиардера. Фото

Внучка известной украинской певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко показала лицо нового любимого. 22-летняя девушка опубликовала фото, где она сидит с бойфрендом.

Как известно, Соня находится в отношениях с миллиардером Максом Лернером – наследником одной из самых богатых семей США. Снимками украинка поделилась на своей Instagram-странице.

На них Евдокименко одета в роскошное вышитое платье красного цвета. Между тем, ее избранник одет в черную футболку с надписью и бейсболку.

По имеющимся данным, в 1990-х годах дедушка Лернера основал MBNA Corporation – крупную банковскую холдинговую компанию. Ранее внучка певицы уже публиковала фото с любимым, поздравляя его с днем рождения. Однако, новыми снимками она официально подтвердила их отношения.

Миллиардер не выставляет свою жизнь на всеобщее обозрение, ведь у него закрытый аккаунт в соцсетях. Впрочем, одно фото из его Instagram-страницы все же можно разглядеть. На нем Макс Лернер позирует с бокалом в роскошном смокинге.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трагедии в семье парня Софии Евдокименко. Мама избранника украинки Нэнси Лернер – имела 5 детей. В 2006 году семья пережила инцидент. Что еще известно о миллиардере – читайте в нашем материале.

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