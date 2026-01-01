УкраїнськаУКР
"Что это? Тебе не стыдно?" Украинский комик Владимир Луцик – о "бабульке на миллион", скандале вокруг Алексея Гнатковского и 50 000 грн за одну шутку

Украинский блогер Владимир Луцик до 24 февраля 2022 года работал свадебным фотографом, однако большая война внесла коррективы в его жизнь, фактически оставив без работы. Чтобы прокормить семью, мужчина решился на радикальные изменения – начал снимать юмористические видео. Они завирусились в сети и начали набирать миллионные просмотры, а образ "бабульки" стал одним из самых любимых среди украинцев. Более того, военнослужащие просят блогера не останавливаться, ведь его ролики поднимают им настроение.

В интервью OBOZ.UA Владимир Луцик рассказал, как его жизнь перевернулась после внезапной популярности, откровенно признался, сколько зарабатывает и как из-за новой деятельности от него отвернулись друзья и знакомые. Также комик высказал мнение о русском языке в родном Львове, артистах, которые не приняли участие в новогоднем концерте "Квартал 95", и поделился, чего он никогда не сможет сделать, как актер Алексей Гнатковский.

– Владимир, до полномасштабного вторжения вы 12 лет работали свадебным фотографом. А сегодня ваши видео как комика собирают в соцсетях миллионные просмотры. Как так получилось?

– Собственно, война к этому и побудила, как бы грустно это ни звучало. Я был свадебным фотографом и каждый год снимал много свадеб. Но после вторжения России люди перестали жениться, а если и делали свадьбу, то маленькую, только для семьи. Такая профессия, как фотограф, начала отходить на второй план, а я просто остался без работы. В какой-то момент задумался: что же делать дальше?

Так я и начал снимать юмористические ролики, чтобы привлечь внимание своей аудитории и клиентов. Забрасывал видео в TikTok с надеждой, что они завирусятся и, соответственно, появится больше работы в свадебной фотосъемке. Потому что раньше я мог фотографировать до 30 свадеб в год, а тут – как отрезало: никто не звонит, никто не пишет.

Сначала это были юмористические ролики о фотографии, но я понял, что это очень узкая ниша и сильно в ней не разгонишься. Совершенно случайно снял один-другой ролик вообще не в тему – и они довольно хорошо завирусились. В частности, это было видео, которое я снимал на Пасху: стоишь возле церкви с корзиной, а священник кропит так, что по мне течет вся вода. Видео буквально за два дня набрало два миллиона просмотров.

Люди начали массово на меня подписываться. Это очень меня смотивировало – я начал активнее снимать ролики. Я увидел, что реально снять короткое видео на несколько секунд, оно может "залететь" – и аудитория начинает приходить к тебе.

Я сразу попал в тему сельской жизни – то, что людям очень близко, ведь большинство из нас все же выходцы из села, даже те, кто живет в городах. Для многих это оказалось настолько близким, что люди начали распространять видео и подписываться на страницу. Так и начался мой путь. Прошло уже почти три года с тех пор, как я занимаюсь блогом. Я рад, что действительно нашел себя.

Как-то я пошел на футбольный матч со своими детьми – ко мне подходили люди, просили сфотографироваться. Я смотрел на это все и думал: как так могло случиться, что еще два года назад я снимал свадьбу, а теперь стою на стадионе и меня просят о фото? То есть однозначно понимаешь, что делаешь в этой жизни что-то важное...

Когда меня спрашивают, как дела, я всегда отвечаю, что все просто замечательно. И так говорю уже много лет – что бы у меня ни было. Люди удивляются: как это замечательно? Там одно случилось, там другое. А я отвечаю, что каждый день человека, который он проживает, на самом деле наполнен чем-то хорошим. Ты не знаешь, что будет завтра или послезавтра, поэтому надо радоваться каждый день.

Люди часто думают: вот куплю дом или машину – и заживу! Но на самом деле это ошибочное мнение. Даже если у тебя сейчас немного денег, но ты жив и здоров, у тебя есть семья, дети и вы можете все вместе собраться за дружеским праздничным столом – это уже и есть счастье.

– В ваших видео много разных образов, которые органично сосуществуют в одном кадре. Вы легко перевоплощаетесь и сами играете детей, женщин и пенсионеров. Сколько времени обычно занимает съемка видео? Что для вас самое сложное в этом процессе?

– Наверное, самое сложное – это не сам съемочный процесс, а придумать сценарий. Потому что, когда есть хороший сценарий и все четко продумано до деталей, съемка видео превращается в техническую работу. Войти в роль для меня очень легко – я могу за пять секунд заплакать, и это будут настоящие слезы. На актера я не учился, но перевоплощения даются мне без труда. А вот над сценариями иногда приходится долго сидеть, думать, прописывать, переписывать. И именно это дается труднее всего.

– Вы говорите, что за пять секунд можете расплакаться. А как сдерживаете смех?

– Поначалу это все было смешно. И смешно было всем. Я понял, что нельзя снимать юмористические ролики, играя только мужскую роль, – в кадре должны быть и женщины. Какой же у меня был первый парик? Помню, как он приехал и я впервые его надел – смеялся весь дом. Дети кричали: "Что это? Тебе не стыдно?"

Потом люди начали присылать мне разную одежду – в гараже уже целый гардероб. А теперь это настолько стало частью работы, что дети могут приехать из школы, зайти в комнату, когда я снимаю видео в образе "бабульки" или какой-то женщины, и даже не обратить внимания. "Папа, привет!" – и пошли. Так же и вся наша семья: я могу приехать в село к своим родителям или к родителям жены, мы снимаем видео, они заходят в дом – и никто даже не реагирует. Это уже как "добрый день" (улыбается).

– Именно "бабулька" пользуется едва ли не наибольшей популярностью. По моему мнению, в этой роли вы все убедительнее "входите в детали" – седой парик, дрожит левая рука. Вообще, как вам, мужчине, воплощать женские образы? Вы их придумываете сами или с кого-то списываете?

– Нет, я ни с кого не списываю. Если взять даже "бабульку", можно было бы частично подумать, что я срисовываю ее со своей бабушки. Но моя бабушка такой не была! Так что, по сути, я этот образ придумал.

Просто если обращать внимание на среднестатистическую украинскую бабушку, то они часто бывают немного вредные, любят поссориться, покричать: "Ты не так сделал – переделай!" Вот я этот образ и играю (улыбается).

– А как реагируют ваши знакомые? Вы же живете в небольшом городке, где все друг друга знают, и у вас произошла такая необычная смена деятельности.

– Когда я начал заниматься блогом, в моей жизни немного все перевернулось. Знакомые и друзья, которые были у меня до блога, просто отошли, зато появились новые – люди, которым это ок. Я не знаю, почему так, но, знаете, как говорят: когда человек в своей жизни до чего-то доходит, что-то меняет, чего-то добивается, начинает заниматься чем-то другим, то вместе с этим меняется и его окружение.

Люди из моего городка в целом реагируют нормально. Два года назад я бегал здесь по улице между домами в женской роли – смеялись, снимали из окон, а потом сбрасывали мне видео (улыбается). Я хорошо понимал: если не переступлю через себя и не начну выходить из своей зоны комфорта, ничего не получится. Ведь, если бы это было так легко, снимал бы каждый. Сейчас я могу поехать в какой-то супермаркет снимать рекламу, где вокруг много людей, – и для меня это уже абсолютно без проблем. Я переоденусь, сделаю свою работу – и все.

– В сегодняшние сложные времена юмор помогает вам в повседневной жизни? Можно ли назвать его определенной психологической защитой?

– Однозначно да. Я даже больше скажу – юмор помогает не только мне, но и всем вокруг. Потому что каждый день я получаю очень много сообщений. В частности, пишут и военные: мол, круто, что вы снимаете, мы сидим на передовой, смотрим ваши видео, и они поднимают нам настроение. Пишут и жены военных – что видео просто супер и, кто бы что ни говорил, обязательно нужно продолжать.

Юмор продлевает жизнь, он немного отвлекает от того, что сейчас происходит, и позволяет держаться. Так что это меня также очень мотивирует. Я вижу, что делаю правильное дело.

– Какой юмор, по вашему мнению, неуместен? Читала, что в Германии перед судом предстал комик, который пошутил о покушении на Трампа. Как вы относитесь к уголовной ответственности за шутки?

– Я вообще никоим образом не затрагиваю темы войны и политики. Потому что зачем касаться тем, которые могут быть неуместными и болезненными? За основу беру будничные истории, обычные жизненные ситуации и просто их обыгрываю. В этих рамках и стараюсь оставаться, чтобы никого не триггерить.

– Но ведь не все настолько сдержанны, как вы. Поэтому интересно услышать ваше мнение: как вы относитесь к уголовной ответственности за оскорбительные шутки?

– Это уже дело каждого. Каждый отвечает за свои поступки, за свои действия. Я не могу ответить на этот вопрос.

Тогда каково ваше мнение относительно недавнего скандала вокруг заслуженного артиста Украины Алексея Гнатковского, который шутил на религиозную тематику? Актер вышел на сцену в образе священника и с крестом в руках. Как считаете, стоит ли за такое осуждать?

– Нет, не стоит. Я был на этом спектакле Ивано-Франковского драмтеатра, он называется "Коляда та й плєс". Видел, в частности, тот момент, где Алексей Гнатковский выходил в роли священника, и считаю, что там не было ничего страшного. Я его за это совершенно не осуждаю и всем рекомендую его посмотреть – он очень смешной.

Я также в своих роликах играл священника, и мне писало много священников, которые над этим смеялись. То есть священник – это обычный человек, такой же, как я или вы. Вот, например, когда смеются над врачами и придумывают шутки – это ок. А если посмеяться над священником, то это уже не ок? Конечно, должна быть определенная грань, через которую нельзя переступать, чтобы это кого-то не оскорбило.

"Квартал 95" впервые после громкого коррупционного скандала вокруг бывшего совладельца Тимура Миндича провел запись новогоднего шоу "Единый квартал". Несмотря на волну отказов артистов, публичные призывы бойкотировать событие, зал на концерте 6 декабря был почти полон. Политика и музыка вместе или отдельно?

– Политика и музыка всегда были рядом. Например, многие люди говорят, что язык не важен – мол, какая разница, на каком языке разговаривать или какую музыку слушать. Но на самом деле это очень важно. Я поддерживаю тех певцов, которые не пошли на это шоу.

– Из моего личного общения с комиками я пришла к выводу, что вне сцены это довольно серьезные люди. Некоторые из них переживали депрессию и какое-то время из-за этого даже отказывались от интервью. Более того, мой самый любимый комик Мэтью Перри после прочтения его автобиографии очень меня разочаровал: я поймала себя на мысли, что ни разу даже не улыбнулась – там только жалобы, разочарование, бессонница, причем описано настолько подробно, что спать перестала и я. Каким вы являетесь за кадром? Кем из юмористов восхищаетесь? И с кем поддерживаете отношения?

– Многие говорят мне, что я вообще не такой, как на видео. Видимо, потому что ожидают увидеть человека, который постоянно шутит (улыбается). На самом деле это не так – в жизни я другой, хотя очень часто шучу, люблю посидеть в хорошей компании, посмеяться.

У меня была коллаборация с Натальей Чаб, с Виктором Самохваловым, который начал чуть раньше меня снимать подобные видео. Также поддерживаю отношения с Викой Ильчук, более известной как "Баба Нюся" – автором юмористического контента.

А восхищаюсь я актером Алексеем Гнатковским! Это человек с талантом от Бога. Я был на его моноспектаклях – два часа он без умолку шутит. Как можно так долго выступать перед публикой? Наверное, я бы так никогда не смог.

– Если вы оставили фотографию ради забавных роликов в соцсетях, то это должно быть выгодно финансово? И если не секрет – сколько вы зарабатываете и сколько, как сейчас модно спрашивать, вам нужно для комфортной жизни во Львове?

– Вопрос прямо в лоб (смеется). Как-то одна школа организовала встречу со мной, чтобы я пообщался с учениками в формате интервью, и дети тоже спрашивали: "А сколько вы зарабатываете?" Я показал это в stories – и понеслось: школа за школой начали мне писать (улыбается).

Зарабатываю лучше, чем тогда, когда работал фотографом. В основном сейчас сотрудничаю с брендами, которые заказывают креативные юмористические видео и, соответственно, платят за это. Если говорить о конкретной цифре, то это около 50 тысяч гривен за один ролик. Отдельно могут оплачиваться дополнительные репосты в соцсетях – в частности, в TikTok, YouTube или Facebook.

Также все зависит от количества роликов, которые я снимаю, ведь именно от этого формируется мой заработок. Здесь сложно назвать четкую сумму, потому что в одном месяце могут заказать четыре ролика, а в другом – восемь. Но для комфортной жизни во Львове этих средств вполне хватает.

Наша семья не имеет привычки покупать какие-то дорогие вещи. Мы всегда довольствуемся меньшим – нормально питаемся, но не покупаем марципанов, как говорила моя бабушка (улыбается). Зато сэкономленные средства стараемся вкладывать во что-то полезное. В частности, мы сделали инвестицию – открыли массажный салон. И сейчас занимаемся этим делом.

– Писательница Лариса Ницой недавно заявила, что Львов теряет украиноязычность, и резко раскритиковала языковую ситуацию в городе. Замечаете ли вы такую проблему? И как вообще относитесь к русскому языку и русскоязычным людям?

– Львов потерял украиноязычность по той причине, что в городе появилось много временно переселенных людей. Поэтому на русском языке начали говорить не львовяне. Есть немало людей, которые приехали с востока и не хотят, не желают переходить на украинский язык.

Я отношусь к этому негативно. Для меня язык очень важен – он должен быть на первом месте. Язык – это код нации, по которому человека узнают. Наш агрессор открыто заявлял, что идет "освобождать русскоязычное население". Очень жаль, что многие люди этого до сих пор не осознают.

Ранее вы публиковали stories со своей дочерью. В последнее время ее не видно в вашем Instagram. Не хочет больше сниматься вместе с папой? Чем она занимается?

– Моя дочь уже подросток, а у них своя жизнь. Поэтому теперь я часто слышу: "Папа, не надо меня снимать!" Притом что ребята [сыновья] снимаются без проблем (улыбается).

Я спрашивал у нее, хотела бы она быть блогером, потому что это можно достаточно легко реализовать. Как бы там ни было, когда ты показываешь свою семью – люди подписываются, им интересно следить и за ребенком блогера. Но она не хочет – у нее есть свои амбиции.

– Не планируете попробовать себя, например, в стендапе?

– Нет, в стендап я точно не планирую, потому что имею страх публики. Когда снимаюсь перед камерой, мне значительно проще. Я понимаю, что по ту сторону экрана меня увидят миллионы людей. Один из последних роликов, который я выложил, уже просмотрело шесть с половиной миллионов – это безумное количество! Но если бы я вышел на сцену, где передо мной сидело бы всего 10 человек, и должен был бы перед ними выступать со стендапом, я, наверное, не сказал бы ни слова. Для меня это на самом деле очень сложно.

Возможно, этому можно научиться. В жизни стоит пробовать разное – почему бы и нет? Надо переступать через себя. Мне как-то писала одна девушка, которая занимается публичными выступлениями, предлагала заниматься, но так и не появилось возможности довести это дело до конца.

