'Что это? Тебе не стыдно?' Украинский комик Владимир Луцик – о 'бабульке на миллион', скандале вокруг Алексея Гнатковского и 50 000 грн за одну шутку

Украинский блогер Владимир Луцик до 24 февраля 2022 года работал свадебным фотографом, однако большая война внесла коррективы в его жизнь, фактически оставив без работы. Чтобы прокормить семью, мужчина решился на радикальные изменения – начал снимать юмористические видео. Они завирусились в сети и начали набирать миллионные просмотры, а образ "бабульки" стал одним из самых любимых среди украинцев. Более того, военнослужащие просят блогера не останавливаться, ведь его ролики поднимают им настроение.

В интервью OBOZ.UA Владимир Луцик рассказал, как его жизнь перевернулась после внезапной популярности, откровенно признался, сколько зарабатывает и как из-за новой деятельности от него отвернулись друзья и знакомые. Также комик высказал мнение о русском языке в родном Львове, артистах, которые не приняли участие в новогоднем концерте "Квартал 95", и поделился, чего он никогда не сможет сделать, как актер Алексей Гнатковский.

– Владимир, до полномасштабного вторжения вы 12 лет работали свадебным фотографом. А сегодня ваши видео как комика собирают в соцсетях миллионные просмотры. Как так получилось?

– Собственно, война к этому и побудила, как бы грустно это ни звучало. Я был свадебным фотографом и каждый год снимал много свадеб. Но после вторжения России люди перестали жениться, а если и делали свадьбу, то маленькую, только для семьи. Такая профессия, как фотограф, начала отходить на второй план, а я просто остался без работы. В какой-то момент задумался: что же делать дальше?

Так я и начал снимать юмористические ролики, чтобы привлечь внимание своей аудитории и клиентов. Забрасывал видео в TikTok с надеждой, что они завирусятся и, соответственно, появится больше работы в свадебной фотосъемке. Потому что раньше я мог фотографировать до 30 свадеб в год, а тут – как отрезало: никто не звонит, никто не пишет.

Сначала это были юмористические ролики о фотографии, но я понял, что это очень узкая ниша и сильно в ней не разгонишься. Совершенно случайно снял один-другой ролик вообще не в тему – и они довольно хорошо завирусились. В частности, это было видео, которое я снимал на Пасху: стоишь возле церкви с корзиной, а священник кропит так, что по мне течет вся вода. Видео буквально за два дня набрало два миллиона просмотров.

Люди начали массово на меня подписываться. Это очень меня смотивировало – я начал активнее снимать ролики. Я увидел, что реально снять короткое видео на несколько секунд, оно может "залететь" – и аудитория начинает приходить к тебе.

Я сразу попал в тему сельской жизни – то, что людям очень близко, ведь большинство из нас все же выходцы из села, даже те, кто живет в городах. Для многих это оказалось настолько близким, что люди начали распространять видео и подписываться на страницу. Так и начался мой путь. Прошло уже почти три года с тех пор, как я занимаюсь блогом. Я рад, что действительно нашел себя.

Как-то я пошел на футбольный матч со своими детьми – ко мне подходили люди, просили сфотографироваться. Я смотрел на это все и думал: как так могло случиться, что еще два года назад я снимал свадьбу, а теперь стою на стадионе и меня просят о фото? То есть однозначно понимаешь, что делаешь в этой жизни что-то важное...

Когда меня спрашивают, как дела, я всегда отвечаю, что все просто замечательно. И так говорю уже много лет – что бы у меня ни было. Люди удивляются: как это замечательно? Там одно случилось, там другое. А я отвечаю, что каждый день человека, который он проживает, на самом деле наполнен чем-то хорошим. Ты не знаешь, что будет завтра или послезавтра, поэтому надо радоваться каждый день.

Люди часто думают: вот куплю дом или машину – и заживу! Но на самом деле это ошибочное мнение. Даже если у тебя сейчас немного денег, но ты жив и здоров, у тебя есть семья, дети и вы можете все вместе собраться за дружеским праздничным столом – это уже и есть счастье.

– В ваших видео много разных образов, которые органично сосуществуют в одном кадре. Вы легко перевоплощаетесь и сами играете детей, женщин и пенсионеров. Сколько времени обычно занимает съемка видео? Что для вас самое сложное в этом процессе?

– Наверное, самое сложное – это не сам съемочный процесс, а придумать сценарий. Потому что, когда есть хороший сценарий и все четко продумано до деталей, съемка видео превращается в техническую работу. Войти в роль для меня очень легко – я могу за пять секунд заплакать, и это будут настоящие слезы. На актера я не учился, но перевоплощения даются мне без труда. А вот над сценариями иногда приходится долго сидеть, думать, прописывать, переписывать. И именно это дается труднее всего.

– Вы говорите, что за пять секунд можете расплакаться. А как сдерживаете смех?

– Поначалу это все было смешно. И смешно было всем. Я понял, что нельзя снимать юмористические ролики, играя только мужскую роль, – в кадре должны быть и женщины. Какой же у меня был первый парик? Помню, как он приехал и я впервые его надел – смеялся весь дом. Дети кричали: "Что это? Тебе не стыдно?"

Потом люди начали присылать мне разную одежду – в гараже уже целый гардероб. А теперь это настолько стало частью работы, что дети могут приехать из школы, зайти в комнату, когда я снимаю видео в образе "бабульки" или какой-то женщины, и даже не обратить внимания. "Папа, привет!" – и пошли. Так же и вся наша семья: я могу приехать в село к своим родителям или к родителям жены, мы снимаем видео, они заходят в дом – и никто даже не реагирует. Это уже как "добрый день" (улыбается).

– Именно "бабулька" пользуется едва ли не наибольшей популярностью. По моему мнению, в этой роли вы все убедительнее "входите в детали" – седой парик, дрожит левая рука. Вообще, как вам, мужчине, воплощать женские образы? Вы их придумываете сами или с кого-то списываете?

– Нет, я ни с кого не списываю. Если взять даже "бабульку", можно было бы частично подумать, что я срисовываю ее со своей бабушки. Но моя бабушка такой не была! Так что, по сути, я этот образ придумал.

Просто если обращать внимание на среднестатистическую украинскую бабушку, то они часто бывают немного вредные, любят поссориться, покричать: "Ты не так сделал – переделай!" Вот я этот образ и играю (улыбается).

– А как реагируют ваши знакомые? Вы же живете в небольшом городке, где все друг друга знают, и у вас произошла такая необычная смена деятельности.

– Когда я начал заниматься блогом, в моей жизни немного все перевернулось. Знакомые и друзья, которые были у меня до блога, просто отошли, зато появились новые – люди, которым это ок. Я не знаю, почему так, но, знаете, как говорят: когда человек в своей жизни до чего-то доходит, что-то меняет, чего-то добивается, начинает заниматься чем-то другим, то вместе с этим меняется и его окружение.

Люди из моего городка в целом реагируют нормально. Два года назад я бегал здесь по улице между домами в женской роли – смеялись, снимали из окон, а потом сбрасывали мне видео (улыбается). Я хорошо понимал: если не переступлю через себя и не начну выходить из своей зоны комфорта, ничего не получится. Ведь, если бы это было так легко, снимал бы каждый. Сейчас я могу поехать в какой-то супермаркет снимать рекламу, где вокруг много людей, – и для меня это уже абсолютно без проблем. Я переоденусь, сделаю свою работу – и все.

– В сегодняшние сложные времена юмор помогает вам в повседневной жизни? Можно ли назвать его определенной психологической защитой?

– Однозначно да. Я даже больше скажу – юмор помогает не только мне, но и всем вокруг. Потому что каждый день я получаю очень много сообщений. В частности, пишут и военные: мол, круто, что вы снимаете, мы сидим на передовой, смотрим ваши видео, и они поднимают нам настроение. Пишут и жены военных – что видео просто супер и, кто бы что ни говорил, обязательно нужно продолжать.

Юмор продлевает жизнь, он немного отвлекает от того, что сейчас происходит, и позволяет держаться. Так что это меня также очень мотивирует. Я вижу, что делаю правильное дело.

– Какой юмор, по вашему мнению, неуместен? Читала, что в Германии перед судом предстал комик, который пошутил о покушении на Трампа. Как вы относитесь к уголовной ответственности за шутки?

– Я вообще никоим образом не затрагиваю темы войны и политики. Потому что зачем касаться тем, которые могут быть неуместными и болезненными? За основу беру будничные истории, обычные жизненные ситуации и просто их обыгрываю. В этих рамках и стараюсь оставаться, чтобы никого не триггерить.

– Но ведь не все настолько сдержанны, как вы. Поэтому интересно услышать ваше мнение: как вы относитесь к уголовной ответственности за оскорбительные шутки?

– Это уже дело каждого. Каждый отвечает за свои поступки, за свои действия. Я не могу ответить на этот вопрос.

– Тогда каково ваше мнение относительно недавнего скандала вокруг заслуженного артиста Украины Алексея Гнатковского, который шутил на религиозную тематику? Актер вышел на сцену в образе священника и с крестом в руках. Как считаете, стоит ли за такое осуждать?

– Нет, не стоит. Я был на этом спектакле Ивано-Франковского драмтеатра, он называется "Коляда та й плєс". Видел, в частности, тот момент, где Алексей Гнатковский выходил в роли священника, и считаю, что там не было ничего страшного. Я его за это совершенно не осуждаю и всем рекомендую его посмотреть – он очень смешной.

Я также в своих роликах играл священника, и мне писало много священников, которые над этим смеялись. То есть священник – это обычный человек, такой же, как я или вы. Вот, например, когда смеются над врачами и придумывают шутки – это ок. А если посмеяться над священником, то это уже не ок? Конечно, должна быть определенная грань, через которую нельзя переступать, чтобы это кого-то не оскорбило.

– "Квартал 95" впервые после громкого коррупционного скандала вокруг бывшего совладельца Тимура Миндича провел запись новогоднего шоу "Единый квартал". Несмотря на волну отказов артистов, публичные призывы бойкотировать событие, зал на концерте 6 декабря был почти полон. Политика и музыка вместе или отдельно?

– Политика и музыка всегда были рядом. Например, многие люди говорят, что язык не важен – мол, какая разница, на каком языке разговаривать или какую музыку слушать. Но на самом деле это очень важно. Я поддерживаю тех певцов, которые не пошли на это шоу.

– Из моего личного общения с комиками я пришла к выводу, что вне сцены это довольно серьезные люди. Некоторые из них переживали депрессию и какое-то время из-за этого даже отказывались от интервью. Более того, мой самый любимый комик Мэтью Перри после прочтения его автобиографии очень меня разочаровал: я поймала себя на мысли, что ни разу даже не улыбнулась – там только жалобы, разочарование, бессонница, причем описано настолько подробно, что спать перестала и я. Каким вы являетесь за кадром? Кем из юмористов восхищаетесь? И с кем поддерживаете отношения?

– Многие говорят мне, что я вообще не такой, как на видео. Видимо, потому что ожидают увидеть человека, который постоянно шутит (улыбается). На самом деле это не так – в жизни я другой, хотя очень часто шучу, люблю посидеть в хорошей компании, посмеяться.

У меня была коллаборация с Натальей Чаб, с Виктором Самохваловым, который начал чуть раньше меня снимать подобные видео. Также поддерживаю отношения с Викой Ильчук, более известной как "Баба Нюся" – автором юмористического контента.

А восхищаюсь я актером Алексеем Гнатковским! Это человек с талантом от Бога. Я был на его моноспектаклях – два часа он без умолку шутит. Как можно так долго выступать перед публикой? Наверное, я бы так никогда не смог.

– Если вы оставили фотографию ради забавных роликов в соцсетях, то это должно быть выгодно финансово? И если не секрет – сколько вы зарабатываете и сколько, как сейчас модно спрашивать, вам нужно для комфортной жизни во Львове?

– Вопрос прямо в лоб (смеется). Как-то одна школа организовала встречу со мной, чтобы я пообщался с учениками в формате интервью, и дети тоже спрашивали: "А сколько вы зарабатываете?" Я показал это в stories – и понеслось: школа за школой начали мне писать (улыбается).

Зарабатываю лучше, чем тогда, когда работал фотографом. В основном сейчас сотрудничаю с брендами, которые заказывают креативные юмористические видео и, соответственно, платят за это. Если говорить о конкретной цифре, то это около 50 тысяч гривен за один ролик. Отдельно могут оплачиваться дополнительные репосты в соцсетях – в частности, в TikTok, YouTube или Facebook.

Также все зависит от количества роликов, которые я снимаю, ведь именно от этого формируется мой заработок. Здесь сложно назвать четкую сумму, потому что в одном месяце могут заказать четыре ролика, а в другом – восемь. Но для комфортной жизни во Львове этих средств вполне хватает.

Наша семья не имеет привычки покупать какие-то дорогие вещи. Мы всегда довольствуемся меньшим – нормально питаемся, но не покупаем марципанов, как говорила моя бабушка (улыбается). Зато сэкономленные средства стараемся вкладывать во что-то полезное. В частности, мы сделали инвестицию – открыли массажный салон. И сейчас занимаемся этим делом.

– Писательница Лариса Ницой недавно заявила, что Львов теряет украиноязычность, и резко раскритиковала языковую ситуацию в городе. Замечаете ли вы такую проблему? И как вообще относитесь к русскому языку и русскоязычным людям?

– Львов потерял украиноязычность по той причине, что в городе появилось много временно переселенных людей. Поэтому на русском языке начали говорить не львовяне. Есть немало людей, которые приехали с востока и не хотят, не желают переходить на украинский язык.

Я отношусь к этому негативно. Для меня язык очень важен – он должен быть на первом месте. Язык – это код нации, по которому человека узнают. Наш агрессор открыто заявлял, что идет "освобождать русскоязычное население". Очень жаль, что многие люди этого до сих пор не осознают.

– Ранее вы публиковали stories со своей дочерью. В последнее время ее не видно в вашем Instagram. Не хочет больше сниматься вместе с папой? Чем она занимается?

– Моя дочь уже подросток, а у них своя жизнь. Поэтому теперь я часто слышу: "Папа, не надо меня снимать!" Притом что ребята [сыновья] снимаются без проблем (улыбается).

Я спрашивал у нее, хотела бы она быть блогером, потому что это можно достаточно легко реализовать. Как бы там ни было, когда ты показываешь свою семью – люди подписываются, им интересно следить и за ребенком блогера. Но она не хочет – у нее есть свои амбиции.

– Не планируете попробовать себя, например, в стендапе?

– Нет, в стендап я точно не планирую, потому что имею страх публики. Когда снимаюсь перед камерой, мне значительно проще. Я понимаю, что по ту сторону экрана меня увидят миллионы людей. Один из последних роликов, который я выложил, уже просмотрело шесть с половиной миллионов – это безумное количество! Но если бы я вышел на сцену, где передо мной сидело бы всего 10 человек, и должен был бы перед ними выступать со стендапом, я, наверное, не сказал бы ни слова. Для меня это на самом деле очень сложно.

Возможно, этому можно научиться. В жизни стоит пробовать разное – почему бы и нет? Надо переступать через себя. Мне как-то писала одна девушка, которая занимается публичными выступлениями, предлагала заниматься, но так и не появилось возможности довести это дело до конца.

