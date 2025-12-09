'Из-за Миндича': в 'Квартал 95' прокомментировали отказ артистов выступать на новогоднем концерте. Видео

На новогодних концертах "Квартала 95", которые состоялись 6 и 7 декабря, выступили несколько известных украинских артистов и коллективов. В студии этих музыкантов назвали "настоящими друзьями" – в отличие от тех, кто отказался петь на сцене "Квартала" после скандала с бывшим совладельцем Тимуром Миндичем.

Об этом сказал шоумен Евгений Кошевой во время диалога с другим актером-кварталовцем Юрием Ткачом. Соответствующие видео появились в сети.

Что сказали кварталовцы о Миндиче и друзьях-артистах

Ткач: – Скажи, пожалуйста, Monatik, Dorofeeva, еще ребята, их реально сегодня не будет?

Кошевой: – Не будет.

Ткач: – А чего?

Кошевой: – Из-за Миндича.

Ткач: – То есть, получается, из-за этого скандала от нас отвернулись наши все близкие друзья-артисты. И что теперь будет?

Кошевой: – Тссс, тихо. Теперь я скажу. Ну значит, во-первых, наши настоящие друзья-артисты от нас не отвернулись. Они сегодня здесь, мы им спасибо за поддержку. Во-вторых, "Квартал" был, есть и будет, несмотря на то, какое дерьмо было каким-то образом причастно к имени "Квартала".

После этого Кошевой обратился к Миндичу лично, заявив, что тот точно посмотрит концерт в записи.

"Я очень надеюсь, что эти деньги будут греть тебе душу, а потом будут появляться ожоги и ты не сможешь сидеть на заднице, потому что душа у тебя именно там. И это все, что мы сегодня хотели сказать по этому поводу", – отметил он.

Кто все же выступил на концертах

Как пишет Telegram-канал "що ти знаєш про Бобула?", на новогодних концертах "Квартала" выступили Ирина Билык, Оля Полякова, "Вхід у змінному взутті" (ВУЗВ), Мюсли UA, Pianoбой, Drevo и "Антитіла".

Трое артистов из этого списка были заявлены на афише в первую очередь – это Билык, Drevo и "Антитіла". Другие же вышли на сцену на замену тем, кто отказался.

Первый концерт после скандала

Студия "Квартал 95" впервые после громкого коррупционного скандала вокруг бывшего совладельца Тимура Миндича провела запись новогоднего шоу "Единый квартал". Несмотря на волну отказов артистов и публичные призывы бойкотировать событие, зал на концерте 6 декабря был почти полон.

Запись длилась более трех часов, а присутствующие в зале зрители подтвердили: часть заявленных ранее звезд таки вышла на сцену.

Мероприятие также стало первой площадкой, где юмористы напрямую заговорили о "Миндичгейте" со сцены. В сценке комики Кошевой и Ткач фактически публично дистанцировались от экс-акционера, заявив, что большинство участников студии с ним даже не знакомы.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне "Квартал 95" объявил об изменении формата своих декабрьских концертов и исключил из афиши имена ранее заявленных приглашенных звезд, в частности Надю Дорофееву, Ирину Билык, MONATIK, группу "Гомон", KOLA и других. Решение принято на фоне громкого коррупционного скандала вокруг совладельца Студии Тимура Миндича и волны критики в социальных сетях, которая призвала артистов бойкотировать мероприятие.

