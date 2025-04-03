'Главное не то, что у тебя в трусах'. Наталья Гарипова – о женском стендапе, самом депрессивном периоде в жизни и смехе Зеленского, который принес ей 50 000 грн

Первая украинская стендап-комикесса, участница и победительница проекта "Рассмеши комика", сценаристка, продюсер Наталья Гарипова взяла паузу из-за выгорания после проекта "Отвал ног или All inclusive", но нашла силы, чтобы написать комедийную программу для своего нового тура. Несмотря на войну в Украине, она уверена: сейчас как никогда важно ходить на концерты и все, что связано с творчеством.

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В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Наталья поделилась, как начинала свой путь в жанре стендап, когда мужчины выходили на перекур во время ее выступлений, рассказала о борьбе с сексизмом и призналась, "испытывает ли" шутки на любимом. Почему за каждую ошибку приходится расплачиваться жестоким кенселингом от общества, как удается совмещать карьеру и материнство – об этом и многом другом читайте дальше.

– В прошлом году вы отказались давать нам интервью, объяснив это "выгоранием и перезагрузкой". Если это не триггерная тема, поделитесь, пожалуйста, как вы это преодолели?

– Я год снимала социально важный проект "Отвал ног или All inclusive" и вложила туда все, что имела, – всю душу, социальное влияние, багаж знаний и знакомств. Мне очень хотелось, чтобы этот проект случился. Чтобы города начали меняться, общество стало менять отношение к людям с инвалидностью. Мне важно было показать, что человек с инвалидностью – прежде всего человек. Смешной, грустный, чудаковатый, раздраженный, красивый – разный. Мне было важно донести, что мы не СССР – мы не хотим игнорировать людей с инвалидностью.

Мы – общество, которое строит единство во время войны, поэтому мы воспринимаем все остро, и изменения происходят быстро. Этот проект был своевременным и нужным. Но работа над ним отнимала у меня все время. Я не могла брать еще какие-либо проекты, заниматься стендапом или хотя бы просто отдыхать. Хочется сказать, что это не только год работы над проектом, это просто накопившаяся усталость за три года войны – постоянной работы в кризисных состояниях и ситуациях, волонтерство 24/7 и ребенок – это все дало такое переутомление, из которого сложно было выбраться, потому что у меня в голове осталось ноль мнений. А в душе – ноль моральных сил.

Как я это преодолела? Все достаточно просто: близкие безопасные друзья, природа, книги, фильмы, тишина, мечты. Именно мечты давались очень сложно, потому что мечты – это всегда такое легкое и беззаботное. А вот с этими двумя состояниями у меня до сих пор проблемы.

– После длительной паузы вы отправляетесь в тур по городам Украины. Цитирую: "Кажется, я дописала концерт в тот момент, когда нужно еще больше комедии". Что вы имели в виду?

– Комедия – это всегда спасение, ведь пиковые этапы развития комедии – это кризисные этапы в обществе. Сейчас все очень неясно, но понять шутку мы еще можем. Когда мы смеемся, то чувствуем, что живы и что мы НАД проблемой, потому что мы уже над ней посмеялись. Комедия придает силу бороться с несправедливостью. Поэтому сейчас это очень важно – ходить на комедию, на танцы, на пение, заниматься творчеством, дышать. Хотя бы через раз.

– Как вообще писать юмористические истории и смешить зрителей во время войны? Заметили ли, какие темы "заходят" лучше, а какие человек не воспринимает? Например, шутки "Квартала 95" периодически хейтят.

– Для ответа на этот вопрос нужно уточнить, что я пропустила два года стендапа и только возвращаюсь в этот жанр. Первый год войны я выступала для эмигрантов в рамках проекта "Добрый вечер, мы из Украины". Тогда вообще не было понятно, как шутить, но было понятно – это нужно обязательно делать. Надо быть рядом со своими людьми, нужно просто собираться вместе – смеяться и плакать. Мы начали выступать через месяц после полномасштабного вторжения, и, я думаю, мы первые, кто начал шутить и петь даже сквозь слезы. Но первые шаги – самые сложные, дальше проще.

– Вы – первая женщина-комикесса. Как воспринимали вас мужчины, когда только начинали выступать в жанре стендапа? Как изменился стендап за это время?

– Были разные мужчины и по-разному воспринимали. Конечно, основная масса женщин-комиков всегда недооценивала, поэтому на женщинах часто люди выходили покурить или заказывали коктейль, но все изменилось очень быстро. Ведь главное – ты смешной/смешная, а не то, что у тебя в трусах.

Я не знаю, как изменился стендап. Я его изучаю только внутри себя и совсем немного могу сказать о других. Для меня главное, что зритель любит тех комиков, которых я уважаю и люблю, для меня это камертон.

Если говорить об изменениях, думаю, скоро стендап может оказаться не очень честным. Может, даже сказать – стерильным. Ибо у нас за каждую ошибку ты рассчитываешься жестким кенселингом от общества. Таким образом, этот страх будет отнимать желание шутить остро. Однако появятся новые герои. Это как непрерывно наполняющаяся чаша. Кто-то уйдет, кто-то придет. Главное здесь понимать, что украинский стендап – это уже не калька с американского, а точно нечто самобытное.

– Кто из стендаперов вызывает восхищение?

– Вася Байдак, Антон Тимошенко, Павел Остриков, Владимир Кравчук, Миша Правильный. А также женщины в украинском стендапе. Они воспитывают детей одни или вместе, воюют, лечат, работают, все пропускают через себя, а потом улыбаются. Женщины – это суперсила.

– Ваша подруга Елена Кравец ходит на писательские курсы и мечтает написать книгу. Несколько лет назад вы признались, что работаете над книгой "Энциклопедия престарелой принцессы". Удалось ли ее дописать?

– Елена сейчас в начале своего нового этапа в творчестве, у нее вот-вот стартует моноспектакль, я очень этого жду. Для меня Елена – одна из самых сильных и женственных женщин, которых я знаю.

Моя книга пока на паузе, но я думаю вернуться к ней после тура.

– Как удается совмещать материнство и карьеру? Когда, например, уставшая после выступления, хочется отдохнуть, а ребенок просит поиграть или почитать книгу? Кто больше всего помогает с дочерью, когда вы на гастролях?

– Мне кажется, у меня такая же энергозатратная работа, как и у всех. Здесь зависит, кажется, не от работы, а что я ДЛЯ СЕБЯ делаю, несмотря на работу: если занимаюсь йогой или бадминтоном, уделяю себе время на книгу или прогулку, то и я буду нормальной мамой, а не тревожной. Вообще-то, дети дают много энергии, просто мы не всегда умеем ее брать. Попробуйте иногда поиграть по их правилам, и вы удивитесь, насколько ваш внутренний ребенок хочет веселья, а вы ему просто его не даете.

Мне очень помогает муж, он шарит во всем: как одевать, как кормить, что не говорить, как радовать. Ну и плюс – он очень спокойный, поэтому и ребенку рядом с ним спокойно.

– Ваш муж Антон Азизбекян (музыкальный продюсер. – Ред.), как и вы, имеет отношение к шоу-бизнесу. Легко ли двум творческим личностям уживаться в одном пространстве? "Проверяете" ли на муже написанные вами шутки? Как воспринимаете критику?

– Если хочешь потерять шутку – проверь ее на моем муже. Он не "хохотун", а шутки лучше проверять на людях, которым не больно проявлять эмоции. Критику не люблю, да и кто ее вообще прямо любит... Но принимаю, работаю потом над этим.

– В одном из выпусков "Тихий вечер с Еленой Кравец" поднялась важная тема: стоит ли заставлять ребенка поступать в университет, если ему не нравится выбранная родителями специальность. Как и многие другие, вы закончили заведение высшего образования ради родителей. Считаете ли целесообразными такие действия сегодня? О каких отношениях с дочерью мечтаете в будущем?

– Я не знаю, что будет в будущем, но хочется иметь возможность поддержать ребенка в любом его желании. Мечтаю заработать для нее на финансовую подушку, чтобы она могла не сразу бежать в универ, а год поискать себя. Или, если сразу все будет понятно, чтобы она шла не туда, где нам хватит денег, а куда хочет ее душа. Я мечтаю, чтобы она была счастлива. Это мой план. Это главное.

– С началом полномасштабного вторжения вы на время выехали в Германию. Но тот опыт беженства не был первым в вашей жизни. В 1992 году, будучи подростком, пришлось бежать из Приднестровья из-за военных действий россиян. В одном из интервью вы сетовали на своих родителей, что, мол, тогда они не привили вам ненависти к россиянам. Сегодня Россия активно ведет войну на территории Украины. Обсуждаете ли события в стране со своей дочерью?

– Эмиграция была самым депрессивным эпизодом в моей жизни, я замерла и почти не жила. Думаю, я была тогда плохой мамой и женой, но я не очень помню. Помню, мне постоянно было больно и хотелось домой. Быть дома – это лучшее, что произошло с нашей семьей. Я очень радуюсь этому решению, хотя иногда сильно страшно за ребенка и будущее. Мы с Полиной постоянно говорим о войне. Она знает, что Россия на нас напала. Она знает, кто является источником зла. Ее окружают дети, чьи папы воюют, кто потерял конечности на войне. Невозможно не замечать этого даже ребенку. Но я стараюсь изо всех сил делать так, чтобы у нее было полноценное детство – река, рыбалка, велосипеды, мороженое и светлячки в спичечных коробках.

– Вы победили на шоу "Рассмеши комика", где буквально за две секунды до возможного проигрыша все-таки заставили рассмеяться будущего президента Владимира Зеленского и получили самую высокую награду в 50 тысяч гривен. Тогда вы создали впечатление женщины, которая идет до конца! Вы так же настойчивы и решительны в повседневной жизни?

– Я разная. Стараюсь отслеживать маски, за которыми легко спрятаться, фиксирую изменения в себе, чего хочу, чего не хочу, учусь говорить "да" и "нет". Я разная. Я хрупкая и сильная одновременно. Я мужчина и женщина в одной личности. Я и взрослый, и ребенок. Люблю свою жизнь, люблю себя – такую непостоянную: то веселую, то грустную, то полную сил, то ленивую. Я живая внутри, это главное.

– Мне понравилось ваше сообщение в Instagram: "Раньше меня растаптывали плохие поступки других людей ко мне. Сейчас они подсвечивают меня. Мои поступки, мои ценности, мои достижения как личности, мой круг людей. Добро и честность всегда побеждают. Я в это верю". Как вы пришли к такому мнению?

– Мне 40 (смеется).

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