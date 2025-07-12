В Германии будут судить комика, пошутившего о покушении на Трампа: почему разгорелся скандал

В Германии перед судом предстанет комик Себастьян Хотц, известный как "Эль Хотзо", который пошутил над президентом США Дональдом Трампом. Причиной судебного дела стал пост в социальных сетях, посвященный покушению на Трампа.

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Прокуратура увидела в действиях Хотзо признаки "поощрения преступления". Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

В посте в социальных сетях Эль Хотзо высмеял нападение на Дональда Трампа, из-за чего он потерял работу. Более того, позже комик столкнулся с юридическими последствиями.

Писатель-юморист и сатирик Себастьян Хотц, известный как "Эль Хотзо", предстаёт перед судом за высказывания о покушении на президента США Трампа. Берлинская прокуратура обвиняет его в поощрении и потворстве преступлениям. Судебный процесс над ним начнётся 23 июля в окружном суде Тиргартена.

Скандальные посты о покушении на Трампа были впоследствии удалены. Однако из-за резонанса с комиком разорвала сотрудничество телерадиокомпания RBB, а телеканал ARD Kultur отменил литературное мероприятие с его участием.

Напомним, на Трампа совершили покушение – в политика стреляли во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. Пуля задела щеку и ухо политика. Стрелок, покушавшийся на Трампа, был ликвидирован. Им оказался местный 20-летний мужчина.

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