Влад Яма, Ирина Федишин и Mozgi: кто из участников Евровидения 2024 года напоминает украинских звезд. Забавная подборка, которая заставит вас улыбнуться

Уже каждый участник Евровидения 2024 показал свое выступление во время полуфиналов 7 и 9 мая, поэтому еврофаны со всего мира смогли увидеть, как выглядят постановки номеров и костюмы артистов. Украинцы же, как всегда, отличились мемами и сравнили звезд отечественной сцены с конкурсантами.

Блогеры, ведущие и рядовые пользователи поделились, кого им напомнили представители разных стран. OBOZ.UA собрал самые яркие сравнения.

Эстонцы 5MIINUST и Puuluup исполнили шутливый трек с самым длинным названием в истории Евровидения – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" – и прошли в финал. Однако у украинцев возникло острое чувство дежавю времен популярности группы Mozgi.

Представительница Испании Мария "Мэри" Бас, по мнению Славы Демина, похожа на Светлану Белоножко.

Близнецов из Швеции в сети сравнили с братьями Борисенко.

Досталось и ведущим, одну из которых сравнили с Надеждой Матвеевой.

Армянская певица блогеру Богдану Беспалову кажется похожей на Анну Тринчер.

Было бы странно, если бы участника из Латвии без волос не сравнили с Владом Ямой.

Не забыли вспомнить и об Ирине Федишин. Ее образ распознали в представительнице Словении.

Читайте на OBOZ.UA подробности второго полуфинала, а также смотрите видео выступлений участников в онлайн-трансляции.

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– Как выглядело эротическое шоу, которое устроил потенциальный лузер в этом году – Испания – и почему она все равно попала в финал.

– Йост Кляйн из Нидерландов вышел на сцену второго полуфинала и заставил танцевать весь зал, обеспечив себе место в гранд-финале. Исполнитель спел конкурсную песню Europapa, которая успела заполонить соцсети, став вирусной.

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– Певица alyona alyona с иронией обратилась к хейтерам, а Jerry Heil рассказала о реакции иностранцев на "Teresa & Maria".

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