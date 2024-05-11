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Влад Яма, Ирина Федишин и Mozgi: кто из участников Евровидения 2024 года напоминает украинских звезд. Забавная подборка, которая заставит вас улыбнуться

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
1,0 т.
Влад Яма, Ирина Федишин и Mozgi: кто из участников Евровидения 2024 года напоминает украинских звезд. Забавная подборка, которая заставит вас улыбнуться

Уже каждый участник Евровидения 2024 показал свое выступление во время полуфиналов 7 и 9 мая, поэтому еврофаны со всего мира смогли увидеть, как выглядят постановки номеров и костюмы артистов. Украинцы же, как всегда, отличились мемами и сравнили звезд отечественной сцены с конкурсантами.

Блогеры, ведущие и рядовые пользователи поделились, кого им напомнили представители разных стран. OBOZ.UA собрал самые яркие сравнения.

Эстонцы 5MIINUST и Puuluup исполнили шутливый трек с самым длинным названием в истории Евровидения – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" – и прошли в финал. Однако у украинцев возникло острое чувство дежавю времен популярности группы Mozgi.

Влад Яма, Ирина Федишин и Mozgi: кто из участников Евровидения 2024 года напоминает украинских звезд. Забавная подборка, которая заставит вас улыбнуться

Представительница Испании Мария "Мэри" Бас, по мнению Славы Демина, похожа на Светлану Белоножко.

Влад Яма, Ирина Федишин и Mozgi: кто из участников Евровидения 2024 года напоминает украинских звезд. Забавная подборка, которая заставит вас улыбнуться

Близнецов из Швеции в сети сравнили с братьями Борисенко.

Влад Яма, Ирина Федишин и Mozgi: кто из участников Евровидения 2024 года напоминает украинских звезд. Забавная подборка, которая заставит вас улыбнуться

Досталось и ведущим, одну из которых сравнили с Надеждой Матвеевой.

Влад Яма, Ирина Федишин и Mozgi: кто из участников Евровидения 2024 года напоминает украинских звезд. Забавная подборка, которая заставит вас улыбнуться

Армянская певица блогеру Богдану Беспалову кажется похожей на Анну Тринчер.

Влад Яма, Ирина Федишин и Mozgi: кто из участников Евровидения 2024 года напоминает украинских звезд. Забавная подборка, которая заставит вас улыбнуться

Было бы странно, если бы участника из Латвии без волос не сравнили с Владом Ямой.

Влад Яма, Ирина Федишин и Mozgi: кто из участников Евровидения 2024 года напоминает украинских звезд. Забавная подборка, которая заставит вас улыбнуться

Не забыли вспомнить и об Ирине Федишин. Ее образ распознали в представительнице Словении.

Влад Яма, Ирина Федишин и Mozgi: кто из участников Евровидения 2024 года напоминает украинских звезд. Забавная подборка, которая заставит вас улыбнуться

Читайте на OBOZ.UA подробности второго полуфинала, а также смотрите видео выступлений участников в онлайн-трансляции.

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