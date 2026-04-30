'Видимся почти каждый день': Наталка Денисенко рассказала об изменениях в ее отношениях с экс-супругом Андреем Фединчиком

Украинская актриса Наталья Денисенко раскрыла, в каких отношениях сейчас находится со своим бывшим мужем Андреем Фединчиком. По словам знаменитости, их взаимоотношения до сих пор нельзя назвать теплыми, однако, несмотря ни на что, они остаются хорошими родителями для общего сына Андрея.

Именно из-за ребенка Денисенко и Фединчик видятся почти каждый день, ведь артист старается как можно чаще забирать мальчика к себе и проводить с ним время. Об этом актриса рассказала в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром".

"Мы видимся почти каждый день. Я стараюсь сделать так, чтобы Андрюша как можно чаще виделся с папой. Когда Андрей был военным, они почти не виделись. Поэтому сейчас, когда есть такая возможность и Андрей в Киеве, он каждое утро приходит, чтобы отвести сына в школу. Я Андрюше говорю: "Может, ты хочешь куда-то пойти с папой" и подсказываю Андрею, куда можно было бы его забрать", – поделилась знаменитость.

В то же время, как отметила Наталья Денисенко, после развода они с Андреем Фединчиком до сих пор имеют непростые отношения. Актриса просто пытается отодвинуть недоразумения с экс-супругом на задний план и делать все, чтобы их сын рос в любви.

"Я не могу сказать, что у нас теплые отношения, но мы очень хорошие родители для Андрюши. Мне кажется, что это самое главное. На то, что будет между нами, мне безразлично. Будет ли он (Фединчик. – Ред.) обижаться, будут ли между нами перипетии, – самое главное, чтобы наш ребенок был залюблен и между папой и сыном все было хорошо", – отметила артистка.

Что известно о разводе актеров

Брак Натальи Денисенко и Андрея Фединчика официально был расторгнут 8 мая 2025 года. Инициатором развода стала звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж?", а причиной своего решения она указала "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потерю чувств друг к другу". Определенный период артисты никак не высказывались об изменениях в личной жизни, но потом дали пространные комментарии.

Наталья Денисенко рассказывала, что их отношения с Андреем Фединчиком разрушались из-за большого расстояния, ведь актер проходил службу в армии. Между ними все чаще возникали ссоры, а артист якобы сильно ее ревновал к другим мужчинам.

Впоследствии высказаться о разрыве решил и Андрей Фединчик. Он раскрыл, что причиной завершения брака стала неверность со стороны Денисенко: "Я приехал с операции, а она уже не со мной. Я ее спросил: "У тебя кто-то есть? Ты влюблена в кого-то?" Она сказала: "Нет". Потом мы начали говорить, что это конец. Я сказал: "Тогда мы расстаемся". Она сказала: "Да". Я сказал: "Я за то, чтобы сохранить нашу семью, потому что у нас наверняка кризис". Просто я еще не знал всей правды. Она сказала: "Нет". Я сказал: "Ну тогда это конец. Назад дороги не будет". Хорошо. И через неделю-две я узнал, что она в отношениях долгое время с близким человеком из ее окружения".

Тогда Фединчик не называл конкретных имен, но, вероятно, говорил о манекенщике Юрии Савранском. Именно с ним Наталка Денисенко закрутила роман после развода.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Наталка Денисенко объяснила, почему не спешит заключать брак с новым бойфрендом.

