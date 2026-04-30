Госстат сообщает об очередной победе: средняя зарплата в Украине за март 2026 года выросла на 7,2% и составила 30 356 грн. В феврале было 28 321 грн.

Киев — 49 381 грн, IT и телеком — 85 673 грн. А вот в Кировоградской и Черновицкой областях чуть больше 21 тысячи.

Звучит для кого-то, возможно, неплохо. Но реальность другая.

Госстат считает только предприятия от 10 работников, использует среднюю арифметическую, которую сильно тянут вверх высокие зарплаты в столице и IT.

Но есть исчерпанные данные Пенсионного фонда, который берет их непосредственно из налоговой (где реально платили ЕСВ). За весь 2025 год средняя там была всего 20 653 грн, а в декабре 2025-го – 24 293 грн. Разница ощутимая — 6–10 тысяч гривен.

С начисленной зарплаты работник отдает:

- НДФЛ — 18%

- Военный сбор — 5%

Итого 23%.

Пусть даже с 30 356 грн на руки остается примерно 23 374 грн.

Курс евро – это отдельная тема, потому что мы идем в Европу.

По официальному курсу НБУ, на конец марта 2026 года — около 50,3–50,5 грн за 1 евро.

- Средняя начисленная (30 356 грн) ≈ 602 €

- На руки (~23 374 грн) ≈ 464 €

За месяц курс евро немного вырос (гривна ослабла), поэтому даже при номинальном росте зарплаты в гривнах в евро прирост выглядит значительно скромнее.

В 2026 году, когда вся налоговая отчетность полностью цифровая, Минстат мог бы уже давно брать данные автоматически из реестров ПФУ и показывать более честную картину. Но тогда цифры выглядели бы не так красиво для отчетов.

Поэтому не удивляйтесь тому, что вы получаете мало. Потому что зарплаты чиновников и топ-менеджеров в столице делают именно температуру по палате средней.