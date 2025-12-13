'Больше не могла терпеть': Наталка Денисенко раскрыла правду о причинах развода с Фединчиком и призналась, изменяла ли экс-супругу

Украинская актриса Наталка Денисенко впервые решила откровенно рассказать о причинах, что привели к разрыву ее брака с Андреем Фединчиком. По словам звезды, на их отношения очень негативно влияло расстояние, которое возникло после мобилизации артиста в ряды ВСУ, а также сильные ссоры.

Как отметила актриса в интервью Маше Ефросининой, Фединчик ее обижал, очень сильно ревновал и даже ввел "жесткий запрет" относительно определенных постов в соцсетях. Однако Денисенко никогда не высказывала артисту никаких претензий, ведь считала, что ему, как военному, не нужно это выслушивать.

"Я предавала себя. Я себя ставила задний план. Потому что муж-военный, это наши герои и ты не имеешь права ничего сказать. То есть когда Андрей там (на службе. – Ред.), я говорила только о сложностях в воспитании. Я себе вбила в голову, что не имею права сказать о своих чувствах, что мне что-то не добавляется", – сказала звезда.

По словам Наталки Денисенко, Андрей Фединчик запретил ей выходить в сторис с жалобами на то, что ей сложно без мужа. Артист аргументировал свою позицию тем, что некоторые защитники не видятся со своими семьями годами, а он приезжает домой каждые несколько месяцев.

Как поделилась Денисенко, отношение артиста к ней постепенно начало меняться в худшую сторону. Она нередко могла слышать неприятные слова в свою сторону, поэтому в конце концов решила поставить в отношениях точку.

"Андрей меня оскорблял. Были моменты, когда очень сильно обижал. Это такие нюансы его характера. Я понимаю, почему он это делал, по его причинам, потому что он далеко, у него поднимались определенные чувства, он просил прощения. Больше он оскорблял меня уже после того, как я подала на развод. Но хочу подчеркнуть, что это в прошлом, потому что последние месяцы мы очень хорошо с ним общаемся", – отметила актриса.

По словам Денисенко, причиной обид была ревность. Андрей Фединчик читал разные комментарии в соцсетях, где актрису обвиняли в неверности, и верил в это.

"Я не изменяла, никогда. Андрей был для меня божеством. Для меня так: если это мой муж, то он самый лучший. Но он перестал быть лучшим для меня", – подчеркнула знаменитость.

Как рассказала Наталья Денисенко, из-за войны ее бывший муж в целом стал более жестким. Иногда Фединчик мог агрессировать, поэтому актриса даже испытывала страх.

"Я не могу сказать, что не люблю Андрея как человека. Представляю себе Андрея Фединчика и я его безусловно люблю. Но больше я не могла терпеть. Это все", – отметила актриса.

Напомним, что официально Андрей Фединчик и Наталья Денисенко не состоят в браке с восьмого мая этого года. Инициатором развода стала именно актриса, а причиной такого решения указала "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потерю чувств друг к другу".

