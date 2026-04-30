Правила выплаты 2000 грн на медобследование изменили: что должны знать украинцы 40+

Правительство отменило привязку ко дню рождения в программе "Скрининг здоровья 40+" и установило 2 месяца на использование средств после их зачисления. Подать заявку можно будет в любое время через Дію или ЦНАП (Центр предоставления административных услуг) без дополнительных ограничений.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Одним из ключевых нововведений стала отмена привязки к дате рождения. Ранее для подачи заявки на участие в программе нужно было ждать 30 дней после своего дня рождения.

Теперь все значительно проще, если человеку уже исполнилось 40 лет, он может подать заявку в любой удобный момент – без ожидания конкретной даты. Отмечается, что это можно сделать онлайн через Дію или же офлайн, обратившись в ближайший ЦНАП.

Еще одно важное обновление касается сроков использования средств. После зачисления денег на специальный счет участник будет иметь два месяца, чтобы пройти обследование в выбранном медицинском учреждении.

Такой подход позволяет лучше планировать нагрузку на систему здравоохранения и одновременно стимулирует людей не откладывать заботу о собственном здоровье. Если же средства не будут использованы в течение этого времени, они автоматически вернутся в государственный бюджет. В то же время для тех, кто уже получил финансирование ранее, предусмотрен переходный период – использовать средства они смогут до конца июня текущего года.

"Скрининг здоровья 40+" – это национальная инициатива, направленная на раннее выявление распространенных заболеваний. Программа охватывает базовые обследования, которые помогают вовремя диагностировать сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, а также обратить внимание на состояние ментального здоровья.

С начала действия программы уже более 34 тысяч украинцев прошли скрининг, а количество поданных заявок превысило 340 тысяч. Общая сумма выплат составляет более 588 миллионов гривен.

Услуга доступна в около 2000 медицинских учреждений по всей стране, что обеспечивает широкий доступ к обследованиям независимо от региона проживания. После подачи заявки и зачисления средств остается только выбрать медицинское учреждение и записаться на обследование. Присоединиться к программе можно двумя способами:

онлайн через приложение или портал Дія;

офлайн в ближайшем ЦПАУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!