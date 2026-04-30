Фальшивые доллары могут попасть даже в обменники: в какие и что стоит знать каждому украинцу

В Украине качественные фальшивые доллары могут попасть даже в легальные обменники. В реестре судебных решений есть сразу несколько дел, где фальшивомонетчиков задержали уже после того, как им удалось обменять фальшивые доллары в целом ряде финучреждений.

Видео дня

Некоторые обменники принимают фальшивки. Это уже установлено в суде

Каждый обменник (как минимум легальный) оборудован камерами и детектором валют. Кроме того, кассиры обучены базовым навыкам распознавания подделок. Несмотря на это, особо качественные фальшивки не удается вычислить ни с помощью опытных кассиров, ни даже детектором валют.

Например, в конце 2025-го Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области объявил приговор безработному мужчине по имени Амил. Интересно, что его уже привлекали к ответственности за сбыт фальшивок (тогда он заплатил штраф). Такое наказание Амила не остановило, поэтому он вместе с двумя знакомыми наладил целую схему сбыта фальшивок.

Мужчины работали втроем. Сначала к обменнику подходил один из них: пробовал продать 100-200 фальшивых долларов. Если кассирша узнавала подделку, оставлял купюру и убегал. А если же ему обменивали подделки, то сразу после первого "продавца" в обменник приходил его сообщник и продавал уже большую сумму – от тысячи долларов. Третий человек должен был предупредить, если в обменник едет полиция.

Таким образом, Амил с сообщниками продал доллары в обменниках:

"Тайгер Инвест";

"Октава Финанс";

"Премиум Финанс".

Тогда как кассирша обменника "УФГ" в Мукачево Закарпатской области поняла, что ей пытаются подсунуть фальшивки. За распространение фальшивых долларов мужчина получил два года условно. Защитит ли такое наказание от уже третьего преступления – вопрос риторический.

Но ситуация, когда фальшивые доллары настолько качественные, что их могут принимать даже в обменниках, вызывает беспокойство. Кстати, чаще всего фальшивки продают "с рук" на черном рынке. Как говорится в сообщении НБУ, среди всех фальшивок иностранной валюты 93% – доллары. Чаще всего подделывали иностранные банкноты 50 и 100 долларов (13% и 85% от общего количества изъятых поддельных банкнот долларов).

Как распространяют фальшивки

Продавцы фальшивок уверяют, что их "товар" способны пропустить даже профессиональные счетные машины со встроенными валидаторами. Они даже приводят перечень конкретных моделей популярных детекторов, которые якобы "не видят" подделок. Правда, речь идет далеко не обо всех валидаторах.

Главная проблема – подделки стали доступнее, поэтому у украинцев больше шансов их встретить. Современные технологии максимально облегчили путь фальшивок к кошелькам. Схема покупки в Telegram-каналах отработана до автоматизма:

Оплата происходит исключительно на криптокошельке (для полной анонимности продавца).

Доставка – или через "Новую почту" (под видом одежды или электроники, поскольку почта не имеет права нарушать целостность упаковки), или через сеть "закладок".

В ходе эксперимента OBOZ.UA удалось выйти на одного из таких дельцов. Цены: за 1 000 грн предлагают 100 фальшивых долларов. То есть, "курс" составляет всего лишь 10 грн за поддельную единицу.

Продавцы идут дальше и предлагают "бизнес-кейсы". За дополнительные 2 тыс. грн они продают подробную инструкцию, как сбывать фальшивки, в какие сети обменников лучше идти и как "заговорить зубы" кассиру. Однако эксперты банковского сектора предостерегают – кассу банка такая подделка не пройдет никогда, преступники могут рассчитывать только на отдельные обменники финучреждений, которые имеют устаревшую технику.

Как не купить фальшивые доллары

Если пользуетесь услугами обменников

На сайте НБУ есть перечень всех финансовых учреждений, которые имеют право заниматься обменом. Там также можно увидеть и адрес обменника. Поэтому перед тем, как воспользоваться услугами, обратите внимание, легально ли работает этот пункт по этому адресу. Также убедитесь, что в реестре и в документах обменника (лицензию размещают в доступном месте) указано одно и то же юридическое название. Только удостоверившись, что обменник работает легально, можно пользоваться его услугами. Важно также сохранять чеки.

Если пользуетесь услугами банков

В кассе банка могут предлагать менее привлекательный курс, однако это финансовое учреждение имеет более развитую инфраструктуру. Важно отметить: если вы планируете в кассе купить относительно большое количество долларов, то лучше заказать их по телефону заранее.

От долларов "с рук" лучше отказаться

Если вы хотите что-то продать, то должны понимать, что, соглашаясь на сделку в долларах, вы берете на себя риски. Кроме того, вам потом будет труднее воспользоваться валютой, которую получили на руки. Если деньги попали на ваш банковский счет в результате легальной операции купли-продажи, вы всегда сможете их снять в кассе банка, обменять или без проблем вывезти за границу, показав таможне необходимые документы.

"Во избежание случаев получения подделок иностранной валюты Национальный банк советует никогда не осуществлять валютно-обменные операции "на руках", через интернет и тому подобное. Для этого следует обращаться исключительно в лицензированные Национальным банком пункты обмена валюты банков или небанковских финансовых учреждений", – разъясняют в НБУ.

Самая большая опасность подстерегает украинцев, которые продают дорогие вещи – авто, недвижимость или драгоценности – за наличный доллар "с рук". За фальшивки покупают мотоциклы, машины и тому подобное. Мошенники обычно выбирают жертв в городах, где сами не проживают, покупают товар, не требующий обязательной регистрации, и мгновенно исчезают.