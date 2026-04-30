В начале года большой резонанс имел репортаж о подпольной школе при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь", где детей учили по советским учебникам, показывали им российские фильмы и воспитывали в соответствующем духе.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Після цього я зацікавився проблемою, і з'ясував, що вона значно масштабніша, ніж просто одна школа. Незважаючи на війну та відкриті погрози Кремля повністю знищити українську державність та влаштувати етноцид, в Україні продовжує діяти цілий російський діпстейт.

Це зав'язана на Росію "глибина держава", яка існує багато років і фактично діє в її інтересах. До цього діпстейту входять політики, бізнесмени та духовенство УПЦ МП. Це справжня мережа, яка діє практично відкрито, хіба що не так нахабно, як раніше, тому тепер її менше помічають. Проте інформації про неї дуже багато, і якщо почати розбиратися в цьому питанні – можна провалитися у справжню кролячу нору.

Чи багато хто з вас чув, наприклад, про Олексія Омельяненка? На перший погляд – це зовсім незначна постать. Колишній депутат Київської міськради від Партії регіонів, підприємець, банкір, забудовник не першого порядку. На старих фотографіях його можна побачити у масовці, за спинами Януковича та Азарова. Насправді це досить впливова персона, яка роками системно просуває інтереси УПЦ МП та руского міра у Київському регіоні. І якщо найвідоміші політики цього табору, на зразок Новинського чи Медведчука, давно виїхали з України, то Омельяненко перебуває тут і продовжує свою діяльність. У тому числі й завдяки зв'язкам із чинними політиками від партії влади.

На його прикладі дуже зручно вивчати російський діпстейт. Омельяненко роками лобіює будівництво нових храмів та монастирів московського патріархату, він пов'язаний із намісниками київських монастирів УПЦ МП, які відкрито підтримують Росію, а також із російською агентурою, на кшталт Деркача та Медведчука. Всі ці зв'язки сплітаються в одну розгалужену мережу, яка функціонує досі.

Близькі до Деркача, Медведчука, Новинського високопосадовці УПЦ МП, на відміну від них, нікуди з України не поїхали, хоча відкрито брали участь у їхній антиукраїнській діяльності. Пов'язані з ними бізнесмени, як і раніше, заробляють гроші в Україні та фінансують цю мережу.

Найближчим часом я опублікую серію матеріалів, присвячених діяльності російського діпстейту в Україні. Буде цікаво.