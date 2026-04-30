Продал выигранную квартиру, развелся и работал в интернет-магазине. Куда исчез после славы дважды победитель 'Голоса страны' Роман Сасанчин

Роман Сасанчин – первый артист в Украине, которому удалось дважды победить в "Голосе": сначала в детском, а затем и во взрослом формате популярного телешоу. Его называли любимцем Тины Кароль, он рано стал отцом, пережил громкий развод и почти исчез из публичного пространства.

В интервью OBOZ.UA певец впервые откровенно рассказал, почему продал квартиру, полученную за победу в "Голосі країни", как пережил разрыв с женой, почему давно не видел дочь Элизабет и действительно ли готов начать жизнь с чистого листа. Также Роман признался, свободно ли его сердце и почему не хочет спешить с отношениями. А еще – впервые заговорил о самой большой мечте: попасть на Евровидение. Мы пообщались с певцом в Киеве на допремьерном показе фильма "Дьявол носит Прада-2", который уже сегодня, 30 апреля, выходит в широкий прокат.

До участия в "Голосе" Роман Сасанчин жил обычной жизнью парня из села Садки на Тернопольщине. Петь начал еще с пяти лет. По словам исполнителя, его очень поддерживала в этом мама. Первые выступления имел уже в школе и на местных концертах. Также пел в церковном хоре.

Интересно, что впервые на "Голос. Дети" пришел еще в 2012 году, но тогда на "слепых прослушиваниях" к нему никто не повернулся. Однако Сасанчин не сдался и через несколько лет вернулся на шоу.

В 2015 году Роман стал победителем проекта "Голос. Дети" в команде Тины Кароль. Через пять лет пришел уже во взрослый "Голос страны" и снова победил – тоже в команде Тины Кароль. Певица не раз называла его "своим магнитом", а Сасанчин отмечал ее огромную роль как наставницы. Роман говорил, что на проекте она фактически заменила ему маму – поддерживала, помогала и дала шанс проявить себя.

После "Голосу країни" исполнитель столкнулся с реальностью шоу-бизнеса: победа в телепроекте не гарантировала автоматической карьеры. Сасанчин пытался закрепиться в музыке и параллельно обустраивал жизнь в Киеве. В 2021 году стало известно, что певец находится в отношениях. Роман женился на избраннице Иванне Ризко, у них родилась дочь Элизабет. Пара часто публично демонстрировала сложные моменты в отношениях, из-за чего вокруг них регулярно возникали слухи о кризисах.

Первой о разводе сообщила Иванна в Instagram. Она написала, что их история "подъехала к конечной станции", но просила не искать "грязного белья" и не преувеличивать причин разрыва. После этого Роман также опубликовал совместное фото с женой и эмоциональное обращение: "Пусть тебя кто-то полюбит так, как сейчас я люблю, но сделает то, чего я не смог". После певец сообщил, что временно исчезает из соцсетей из-за тяжелого эмоционального состояния.

Официально ни один из них не озвучил конкретной причины развода. В то же время Иванна публично заявляла: там "точно нет измены". По словам Романа, инициатором развода стала именно она. Мужчина намекал, что долго не хотел принимать этот факт, но впоследствии осознал, что они таки "не подходят друг другу". После разрыва дочь осталась с мамой. Впоследствии Иванна переехала в Польшу. Осенью 2025 года оба начали намекать на новые романы.

Иванна показала избранника и написала, что "влюбилась по уши". Роман тоже опубликовал фото с новой девушкой. В интервью певец признался, что теперь "рад разводу", потому что понял, что это были "потерянные годы, но хороший опыт".

– Роман, чем вы сейчас занимаетесь?

– Продолжаю заниматься музыкой, она никуда из моей жизни не исчезала. Был период, когда приходилось искать дополнительный заработок, потому что одним творчеством прожить непросто (в одном из интервью певец рассказывал, что был вынужден менять профессию – работал на складе интернет-магазина. – Ред.) Это была обычная жизненная необходимость. Но сейчас, в основном, это студия звукозаписи. Некоторое время больше работал для других артистов. А в последнее время начал сознательно возвращать внимание к себе.

На самом деле музыка со мной всю жизнь. Я с детства в этом живу, и в какой-то момент просто понял: это не то, от чего я могу просто так отойти. Конечно, финансовая сторона тоже имеет значение. Когда взрослеешь, начинаешь думать не только о творчестве, но и о стабильности. Но если бы мне это не нравилось по-настоящему, я бы вряд ли остался в профессии.

– Вы сейчас живете в Киеве? В свое время появлялась информация, что якобы продали квартиру, полученную за победу в "Голосі країни", и вернулись в Тернопольскую область. Впоследствии вы это опровергли и даже пригласили журналистов к себе домой, чтобы показать, что квартира действительно осталась у вас.

– Все так и было. Но все же после развода решил ее продать. Мне морально было трудно оставаться в том пространстве – слишком много воспоминаний, эмоциональных привязок. В какой-то момент понял, что хочу начать новый этап жизни. Поэтому нашел своему жилью нового владельца, а себе сразу купил другую квартиру. Она немного меньше по площади, но полностью обустроена, без необходимости делать ремонт, что-то доделывать или вкладывать силы в бытовые вещи. Хотелось просто переехать и жить спокойно, без суеты. В призовой квартире прожил примерно лет пять. А в новой – с осени прошлого года.

– Когда люди разводятся, часто возникают вопросы с имуществом. Вам удалось все поделить спокойно? Это была сугубо ваша квартира?

– Да, эта квартира была приобретена еще до бракосочетания, поэтому юридически она не подлежала разделу, скажем так. То есть здесь не было споров или конфликтов. Вообще каких-то материальных вопросов между нами вообще не возникало. Мы разошлись на нормальных условиях. У каждого есть право быть рядом с ребенком, участвовать в его жизни. Сейчас общаемся по поводу малышки. Элизабет уже четыре годика. Так случилось, что давненько виделись. После того, как они выехали за границу, возникли определенные вопросы с документами, и сейчас это все постепенно решается. Очень надеюсь, что уже летом малышня приедет ко мне, и мы сможем побыть вместе какое-то время.

– Интересно, что вы стали отцом очень рано – вам тогда было всего 19.

– Почти 20. Дочь родилась за три месяца до моего дня рождения. Сейчас мне 24, бывшей жене – 28. Почему не удалось сохранить брак? На самом деле там было очень много разных моментов и вопросов, которые накапливались. Но мы решили не обсуждать это публично и не выносить личное наружу. Просто в какой-то момент оба поняли, что так будет лучше для всех. И, слава Богу, нам удалось остаться в человеческих отношениях. У нас все нормально. И я считаю, что это очень важно для дочери. К сожалению, многие родители после развода этого не понимают и начинают выяснять отношения из-за ребенка. Для меня важно, чтобы Элизабет знала: у нее есть и мама, и папа, которые ее любят, остаются рядом, независимо от того, что сейчас она больше времени проводит с мамой. Все это формирует ребенка – его самооценку, чувство безопасности, отношение к себе в будущем.

– А ваше сердце сейчас свободно? Судя по постам Иванны, она в отношениях.

– Да, она этого не скрывает – публикует фото в соцсетях, у нее есть мужчина. А я пока решил дать себе время. После таких изменений хочется сначала собрать себя в кучу, разобраться с мыслями, больше сфокусироваться на работе, на внутреннем состоянии. А дальше – как Бог даст. Я точно понял одну вещь: в таких вопросах не надо спешить. То, что приходит слишком быстро, часто так же быстро и исчезает. Не хочется отношений "лишь бы были". Пусть это будет действительно именно тот человек.

– Вы планируете полноценно возвращаться к своей карьере как артиста?

– Конечно. И здесь дело не в том, что для этого нужны какие-то огромные средства. Прежде всего – нужно желание и внутренняя готовность заниматься этим на полную. До этого времени у меня был немного другой фокус. Я больше работал для других в плане музыки. Сейчас понимаю, что надо больше для себя стараться. Тем более, я сам создаю музыку, могу писать песни для себя. По продвижению, раскрутке – можно обращаться ко многим людям, которые могут помочь. Но самое главное – чтобы музыка была действительно интересной слушателям. Если люди откликаются на то, что делаешь, тогда и профессионалам индустрии это тоже становится интересно.

– Можно обратиться, например, к Тине Кароль – вашей наставнице в обоих проектах "Голосу країни".

– У Тины Кароль свое творчество. Сейчас я больше своими силами стараюсь. А дальше... У меня есть очень большая мечта – попасть на Евровидение. Но для этого, конечно, нужна соответствующая песня, над которой думаю.

– Сколько, по вашему мнению, сегодня нужно денег для жизни в Киеве?

– Жизнь может быть разного характера. Потому что для кого-то – это дорогие рестораны, статусные вещи. А кому-то достаточно чего-то базового. Я не тот человек, который ходит по дорогим магазинам. Для меня так – есть где жить, есть что поесть – и хорошо. Иногда позволить себе какой-то отдых. Для этого, считаю, с головой 40-50 тысяч гривен хватит.

