Женщинам платят меньше: украинская актриса разоблачила скрытые схемы выплат в украинском кино

Украинская актриса Юлия Буйновская заявила о существенной разнице в оплате труда между мужчинами и женщинами в украинском кинематографе. По ее словам, речь идет не о единичных случаях, а о системной практике, которая часто существует в скрытой форме – на уровне неофициальных договоренностей.

Видео дня

Об этом она рассказала в интервью журналистке Маричке Падалко, отметив, что вопрос неравенства гонораров все еще остается актуальным.

Буйновская отметила, что разница в выплатах может быть ощутимой даже при одинаковой занятости и уровне работы.

"У нас колоссально отличаются гонорары мужские и женские. И это не улучшается с годами. Женщина-актриса стоит намного дешевле", – сказала она.

По оценкам Буйновской, если актриса может получить около 15 тысяч гривен за свою работу, то мужчина за аналогичную работу способен рассчитывать на 18 тысяч.

Актриса связывает такую ситуацию, в частности, с дисбалансом на рынке труда. Она обратила внимание, что в Украине значительно больше актрис, чем актеров, что создает более высокую конкуренцию среди женщин и, соответственно, давление на снижение ставок.

"У нас очень много талантливых актрис. Очень много. Нас too much", – объяснила Буйновская.

При этом она подчеркнула, что не берется однозначно трактовать ситуацию как сексизм. По словам актрисы, она не считает себя достаточно осведомленной в теме, чтобы делать категорические выводы, однако признает, что проблема ее затрагивает.

"Я просто стремлюсь к тому, чтобы равные ставки стали нормой. Это же абсолютно нормально", – сказала она.

Буйновская также обратила внимание на непрозрачность процесса формирования гонораров. По ее словам, ставки часто обсуждаются неофициально, а актрисам приходится соглашаться на более низкие суммы в ходе торга.

"Это происходит скрыто, просто на уровне договоренностей. С тобой могут сторговаться до 12–13 тысяч", – отметила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Буйновская вспомнила, как едва не погубила карьеру из-за языкового протеста. Ситуация вокруг актрисы, родом из Харькова, была настолько сложной, что преподаватели даже рассматривали вариант ее отчисления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!