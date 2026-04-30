Без камер. Без протокола. Без дипломатических формулировок. По информации из политических кругов Украины, разговор [Урсулы с Зеленским] прошел в крайне жестком тоне.

Видео дня

Далі текст мовою оригіналу.

Саме так ВОНО анонсувалося, хоча, звісно, жодної конкретики в цьому ютюбівському відео не було – ані щодо зустрічі, ані щодо її змісту: тільки загальні слова й ані дат, ані прикладів.

До того ж – російською, що вказує на країну-виробника цього фейку, в якому, до речі, не особливо й приховувалося, що це фейк (хоча дехто й примудрився повірити).

Адже метою було не збрехати/налякати, а ЗАПРОПОНУВАТИ, тобто адресатом цього продукту є саме керівництво ЄС (навіть дивно, що не одразу англійською), та й Трампові, якщо покажуть, буде до вподоби.

Двома словами: непрозорість використання Україною допомоги від ЄС і пов’язані з нею підозри в розкраданні змусили Євросоюз раптово й різко зупинити фінансування. Мовляв, спочатку - повна прозорість і відкритий цілком зрозумілий звіт за минуле, а потім - подальші гроші.

Мій особистий висновок щодо корупції: так, є, причому безперечно, але ж ЗАРАЗ про це треба казати не репетуючи й не апелюючи до міжнародних інстанцій, оскільки може й справді зупинитися допомога, що наразі неприпустимо, а тільки дуже конкретно лише президентові (через його офіс, а не медіа, щоб зайві не чули), з якого ПОТІМ всі й так спитають.

Висновок додатковий: техніка вже вміє й таке - тож нічого не можна сприймати на віру. Тут, повторюю, не вельми приховували, що просто "моделюють" (і що робили цей фейк не люди), бо мета була глибше, але ж можуть за потреби спрацювати й ретельніше, пограючися в дійсно "правдоподібну достовірність" і зробивши щось значно більш схоже на справжню документалістику, якщо цього захочуть…