Существует несколько ключевых рисков и одновременно точек действия для Украины и мира.

Ситуация на Ближнем Востоке создает реальную угрозу глобального дефицита продовольствия. Перекрытие Ормузского пролива — это не только о нефти и газе, но и об удобрениях. Потеря 15–20% их объема уже сейчас означает меньшие урожаи, дороже продовольствие и удар по беднейшим странам. Сегодня около 40 стран имеют проблемы с доступом к пище, и по меньшей мере 363 миллиона человек могут оказаться под угрозой голода.

Мир становится менее рациональным и более хаотичным. Это видно и по внутренней ситуации в США. Политический стиль Трампа — эмоциональный, бессистемный — провоцирует нестабильность и повышает риски радикализации. Главная проблема даже не в нем, а в отсутствии понятной альтернативы. Это создает дополнительную неопределенность для всего мира.

В энергетике мы вынуждены быть прагматиками. Ситуация с российской нефтью и нефтепродуктами — сложная и неприятная, но Украина не может действовать в отрыве от ЕС. Мы зависим от европейского единства, а Европа — от внешних энергоресурсов. Полный отказ от российской нефти и газа возможен, но это должно быть поэтапное и согласованное решение. Убежден, что до 2027 года Европа способна это сделать, если будет действовать системно.

Украина должна изменить позицию — не просить, а предлагать. Мы являемся центром европейской безопасности. Именно здесь должна строиться европейская система ПВО, именно Украина может стать основой новой архитектуры безопасности Европы. Это и есть наша сильная переговорная позиция.

Наша задача — не допустить, чтобы США стали противником Украины. Мы должны играть сложную дипломатическую игру: оставаться принципиальными, но действовать прагматично. Поддержка со стороны США сохраняется и в санкциях, и в военных технологиях, которые для нас критически важны.

Параллельно должны делать свое: усиливать собственный оборонно-промышленный комплекс и наносить удары по ключевым возможностям России.