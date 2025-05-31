'Люди не понимают, что Украина – это сокровище'. Колумбиец Янко – о русском языке беженцев, восхищении Ющенко и о том, что сделал бы с Путиным при встрече

Его мать украинка, а отец колумбиец. Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец с детства ездил в Украину, восхищался ее культурой и музыкой и мечтал о собственной группе. В 2013 году он решил изучать украинский язык, поэтому с легкостью произносит даже "паляниця". Пять лет назад музыкант вместе с единомышленниками основал группу Los Iankovers, которая исполняла латиноамериканские и украинские народные песни на улицах Колумбии и в других странах Южной Америки. А уже в 2022 году решился поехать с выступлениями в Европу, где сегодня Los Iankovers собирают залы и дают концерты в Украине.

Видео дня

Об участии в тринадцатом сезоне "Голосу країни", с кем из украинских исполнителей мечтает о сотрудничестве, предложениях петь на русском, боли из-за уничтожения украинской культуры и важном разговоре с третьим президентом Украины Виктором Ющенко – читайте в интервью OBOZ.UA.

– Янко, это правда, что вы еще находились в Колумбии, а билеты на концерт Los Iankovers в Лиссабоне были уже распроданы и даже пришлось организовать дополнительный концерт?

– Это стало для нас большим сюрпризом (улыбается). Я никогда раньше не был в Португалии, поэтому для меня неожиданно, что здесь так много поклонников украинской народной песни, что так много украинцев и португальцев поддерживают Украину.

– Состав группы Los Iankovers на протяжении пяти лет претерпевал изменения. Кто с вами сегодня?

– Почти все участники группы работали на стабильной работе музыкантами, у них был определенный комфорт, который мы все-таки оставили и приехали в Европу. С бюджетом всего в 300 евро мы прилетели в Испанию, где очень зависели от наших уличных выступлений. Это было тяжело. Например, в Барселоне к нам часто подходила полиция, кроме того, местные цены на все – это что-то сумасшедшее. Слава Богу, что с нами была блогер Нина-Украина, которая приезжала к нам даже в Боготу, чтобы познакомиться и помочь в нашей идее, которая также является чрезвычайно важным ключом в команде. Несмотря на то, что она пять лет преподавала в одном из крупнейших государственных университетов в Соединенных Штатах, сейчас Нина путешествует с нами.

На самом деле история нашей группы началась с путешествий. У меня возникла идея поехать искать приключений на севере Колумбии и в соседнем Эквадоре (улыбается). В определенный момент я решил, что нам стоит таким образом путешествовать, но уже в Европе, в частности в Украине. На уровне интуиции и собственного опыта я чувствовал, что мы сможем достучаться до многих сердец. Поехали тогда большим составом: шесть человек, сегодня же нас четверо.

Кроме меня, участниками группы являются два колумбийских музыканта Николас и Хуан, также к нам присоединилась виолончелистка Исамар из Венесуэлы, которая училась в одной из лучших оркестровых систем Латинской Америки. Однако из-за политической ситуации и финансового кризиса она вынуждена была переехать сначала в Перу, а потом уже в Колумбию, где мы и познакомились. Исамар увлекается Украиной и, как другие участники группы, изучает украинский язык, даже может поддержать определенные разговоры.

– Просили ли вас во время уличных выступлений в Европе спеть что-то на русском?

– Да, было, но я всегда отказываю.

– Не волновались, что песни только на украинском будут "удешевлять" вас как артиста?

– Наоборот, идеология нашего проекта – это восстановление исторической справедливости к тем народам, в частности украинскому, которые были обесценены. Поэтому я и не исполняю электронную или поп-музыку. Например, в Колумбии я не исполнял реггетон.

– Извините, а что такое реггетон?

– Это латинская попса, которая в мире также достаточно известна. Поэтому моя цель как артиста – рассказывать людям о том, что исторически было обесценено, а на самом деле является сокровищем; или то, о чем вообще неизвестно, но стоит знать. Сейчас как никогда важно продвигать украинскую песню и осознать, что украинская нация существует отдельно от московской. Миллионы людей в мире еще не хотят этого понять или им пропаганда не дает этого сделать. Но самое важное – это среди самих украинцев осознать сокровище своей нации.

– В Лиссабоне я часто встречаю беженцев из Украины, которые продолжают разговаривать на русском. Что вы думаете по языковому вопросу?

– Исчезновение нации идет не только территориально, потому что территории исторически меняются, но существование нации продолжается, пока есть люди, которые себя относят к ней и несут с собой ее ценности, в частности язык. Язык является наивысшим сокровищем идентичности нации.

Пребывание за границей, где украинцы не имеют контакта с украинским языком, означает, что и их дети его уже не будут знать. Поэтому это тоже проблема, потому что есть люди, которые отдают свои конечности, свою жизнь, свое здоровье и борются за свою землю. Да, многие из них говорят на русском, но при этом они отдают самое ценное, что у них есть. Однако если ты живешь комфортной европейской жизнью, имеешь абсолютное право на это, то хотя бы выходи из этого комфорта и борись! Гораздо труднее общаться со своим ребенком на языке, на котором ты не думаешь, но эта борьба гораздо легче, чем та, которую ведут ребята на фронте.

– Вам, наверное, еще эта тема близка тем, что в Колумбии коренной язык был притеснен?

– В Колумбии 95% населения говорят на испанском языке. Я знаю лишь несколько слов из кечуа (коренной язык). Образование предоставляется только на испанском, и это очень обидно на самом деле. Я бы хотел общаться на своем родном языке, но у нас нет такой возможности.

В Колумбии как-то исчезло понимание нации. Люди осознают, что есть регионы, что есть страна, но объединяются только во время футбольных матчей. Вообще, самое высокое явление колумбийского патриотизма – это когда сборная играет в футбол. Поэтому я не хочу, чтобы в Украине было так же, не хочу исчезновения такой славной нации, которая столько дала человечеству, а оно этого не осознает.

Порой даже сами украинцы этого не осознают. Например, мы с друзьями общаемся с помощью WhatsApp – платформы, созданной украинцем. Люди видят вертолеты, но не знают, кто такой Игорь Сикорский, или постят фотографии самолетов "Антонов" и подписывают "Российский самолет "Антонов". Люди восхищаются космическими достижениями, но не знают, что первую космическую ракету сконструировал украинец Сергей Королев... Конечно, у меня не получится изменить мир, но хотелось изменить хотя бы свое окружение. Это тот минимум, что я могу делать, имея украинское происхождение.

– Давайте поговорим о разнице в менталитете. С кем вам легче найти общий язык – с украинцами или колумбийцами?

– Мне трудно сказать, потому что я вырос в Колумбии, но, впрочем, чувствую огромную близость именно к украинскому менталитету. Бесконечно горжусь тем, что я колумбиец, что я из Латинской Америки, для меня очень важно также нести эту культуру с собой. Но сейчас мое сердце очень сильно связано именно с Украиной, и мои мысли с ней, особенно в такое время.

Мне было пять лет, когда мама впервые отвезла в Киев, мы почти каждый год вместе с сестрой ездили к бабушке. Когда возвращались в Колумбию, у меня всегда была ностальгия по Украине. До 2022 года, кроме Украины и нескольких стран в Южной Америке, я нигде больше не бывал, но почему-то чувствовал, что Украина очень особенная. Вот мне реально там нравится все – люди, архитектура, невероятные пейзажи, невероятные блюда, невероятная музыка. Я не понимаю, зачем слушать какую-то попсу, когда есть народная, настолько крутая, что может довести до экстаза, музыка.

Но были люди, которые, когда мы приезжали в Киев, спрашивали:"Зачем вам приезжать сюда? Зачем здесь проводить свои каникулы? Вы же можете много куда поехать". Мы с сестрой не могли понять такой позиции, думали, что, может, потому что мы ничего, кроме Украины и Колумбии, не видели, поэтому они нам казались чрезвычайно красивыми, и что только для нас это было что-то родное и святое.

Но когда после путешествий по разным странам Европы уже во время полномасштабного вторжения мы приехали в Украину с концертами, мое мнение не изменилось. Конечно, состояние дорог оставляет желать лучшего (улыбается), но я не только продолжаю считать, что это прекрасная страна, а что это и огромное сокровище! И настолько обидно, что есть люди, которые хотят захватить или уничтожить это сокровище

– Мне кажется, весомую роль в вашем отношении сыграло воспитание, отдельное спасибо вашей маме за это.

– Да, абсолютно так и есть (улыбается). Опять же, когда я был подростком и мы ездили в Украину, в определенный момент у меня возникал вопрос: "Почему бы нам действительно не поехать куда-то, чтобы увидеть новые места?" Но сейчас я бесконечно благодарен своей маме, потому что другие места я впоследствии увидел, но она передала мне самое ценное наследие, которое можно передать детям, – это идентичность. Она всегда старалась водить нас на народные танцы, народные концерты, в театр или просто прогуляться по Киеву.

– Вы упоминали об украинских блюдах. Какое все-таки самое любимое? И что нравится из колумбийской кухни?

– Будучи за пределами Колумбии и Украины, я понял, что лучшие кухни в мире – это колумбийская и украинская! Мне все украинские блюда нравятся, но самое любимое все-таки – это вареники с вишнями.

В колумбийской кухне очень вкусные супы... Вот я сейчас скажу, какой именно, и от меня отпишется много людей (смеется). Хорошо, пусть будет ахияко!

– Репертуар каких украинских артистов вам близок? С кем хотели бы спеть вместе?

– Я всегда больше относил себя к фольклору и традиционной музыке. Например, я увлекаюсь хором имени Григория Веревки еще с детства. Но мне близок также репертуар групп "Вопли Видоплясова", "Мандри". Первая украинская песня, которую мы исполнили с группой, – это была "Орися" прекрасного автора Сергея Фоменко. Вообще, в Украине очень много талантливых исполнителей.

На конкурсе "Голос країни-13" мы познакомились с Артемом Пивоваровым, Надеждой Дорофеевой, Юлией Саниной, но не могу сказать, что произошел какой-то близкий контакт с украинскими артистами. Я хотел бы познакомиться с Павлом Зибровым, Fiїnka, также люблю творчество Ивана Пилипца, было бы круто с такими людьми спеть.

– Интересуетесь ли вы политикой? Если да, то кто из украинских деятелей вам импонирует?

– Я не буду спешить выражать свою симпатию к определенным политикам, но да, я слежу за политической ситуацией в стране, хотя и не эксперт. Я знаю о событиях, которые произошли в 2004 году, как пытались отравить Виктора Ющенко. Прошлым летом, кстати, у меня была возможность с ним поговорить, и сложилось приятное впечатление от того разговора. Он идеологически абсолютно искренне любит свою страну, это чрезвычайно важный человек в истории Украины.

Но, к большому сожалению, статистически к власти не только в Украине, но и в мире, по меньшей мере 15%, приходят или нарциссы, или психопаты. То есть это люди, которые стремятся не к тому, чтобы что-то сделать для своей страны, а чтобы просто иметь власть и зарабатывать. Без всякой идеологии. Особенно это проявляется во время войны. Эти люди говорят в экран одно, а с другой стороны – являются коллаборационистами врага. И не надо думать, что они представляют украинскую государственность. Наоборот – от психопатов надо избавиться и не относить их к цели украинской борьбы!

Проблема в том, что общество иногда запутывается, поскольку эти люди принимают определенные решения, которые на самом деле играют против Украины. Но это не должно быть так. Потому что государственность и борьба за украинскую государственность – это одно, а психопаты, которые, к сожалению, занимают некоторые места в украинском государстве, – это другое. Надо уметь это разделять и понимать, что борьба идет за свободу, за свое существование, за свою нацию, а не за этих людей.

– Поскольку зашла речь о психопатах... Что бы вы сказали Путину, если бы у вас была такая возможность?

– Наверное, в такой момент стоило бы пожертвовать собой, но наконец покончить с человеком, которому не стоит ничего говорить. У таких людей другое мышление. Проблема в том, что те, кто занимает огромные должности, как, например, президент Соединенных Штатов, реально считают, что с Путиным можно о чем-то договориться. Но это абсолютно невозможно. Таких можно разве что уничтожить или же полностью нейтрализовать. Поэтому я бы не тратил свою энергию, а подумал бы, есть ли у меня что-то под рукой.

– Вы не жалеете, что оставили свою жизнь в Колумбии? Кем видите себя через пять лет?

– Безусловно, не жалею. Мы делаем то, что приносит нам радость.

Через пять лет я бы хотел помогать отстраивать страну, давать очень много концертов в Украине уже без войны и достучаться до еще большего количества сердец. Я надеюсь, что вырастет наша аудитория в других странах, чтобы среди них популяризировать украинское, и надеюсь, что состав моей команды будет держаться. Для меня очень важно, чтобы люди, с которыми я сейчас работаю, мои творческие собратья, остались со мной мотивированными.

Читайте также на OBOZ.UA интервью с народным артистом Украины Анатолием Матвийчуком – о цинизме Потапа, жизни в США и звезде, которая должна была поехать от Украины на Евровидение-2025.

А еще на OBOZ.UA интервью с бразильским режиссером украинского происхождения Гуто Пашко – о русском языке в Киеве, лжи россиян и "маленькой Украине" в Бразилии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!