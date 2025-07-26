'Удивило, что в Буче после всего ужаса разговаривали на русском'. Японец – о впечатлениях от Украины, лучшей стране для жизни и той самой песне Ивасюка

Видео, где японец в футболке с тризубом поет песню легендарного украинского композитора Владимира Ивасюка "Песня между нами", в начале июля растрогало соцсети и вызвало шквал эмоций среди украинцев. Герой ролика – путешественник Корато Нисада, ему 31 год, и он просто обожает нашу страну.

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OBOZ.UA удалось пообщаться с мужчиной и узнать, почему он решил исполнить такую знаковую песню. Корато рассказал нам, с какой украинской группой мечтает спеть, что его больше всего поразило во время поездки в Украину, и назвал свою любимую страну для проживания и туризма.

– Корато, когда я смотрела видео, на котором вы поете песню украинского композитора Владимира Ивасюка "Песня между нами", меня поразило не только исполнение. Обратила внимание на один комментарий, который получил много лайков. Звучал он так: "Японец выучил украинский язык, а некоторые украинцы не могут этого сделать". А действительно, поделитесь секретом – как вам удалось выучить украинский язык?

– Я начал с того, что приобрел несколько учебников по украинскому языку и изучил основы. Позже начал практиковать с украинцами, которых нашел на некоторых сайтах для переписки. Мое преимущество было в том, что некоторое время я жил в Польше и немного выучил польский язык. Поэтому мне было легче изучать украинский – они похожи.

Также я имел возможность общаться с украинцами в Польше. Более того, очень помогло петь на украинском языке. Я мог изучать фразы, слова и практиковать произношение.

– Почему вы решили спеть именно "Песня между нами"? Откуда у вас восхищение и любовь к Украине?

– Честно говоря, я не помню, когда именно я услышал эту песню, но несколько месяцев назад одна из моих любимых украинских певиц Валерия Вовк сделала кавер на эту песню. Я вспомнил мелодию и наконец узнал, что это песня Владимира Ивасюка. Тот кавер звучал так красиво, что мне захотелось ее спеть.

Мое увлечение Украиной происходит от ее расположения и загадочности. Я начал интересоваться Украиной, еще когда жил в Польше. Восточные страны для меня были очень загадочными, поскольку о них было мало информации.

Мне стало интересно, какая Украина, я захотел увидеть ее собственными глазами. Моя любовь к ней происходит от приятных и хороших впечатлений. Местные жители очень доброжелательные и приветливые. Но самые большие мои впечатления от поездок поездом. Иногда попадались украинцы, которые делились со мной едой. Я бы даже сказал, что мне давали очень много еды (улыбается).

– Писали ли вам украинцы в личных сообщениях после этого дебюта?

– Да, после публикации видео многие украинцы писали мне в личные сообщения. Большинство из них благодарили – настолько они были тронуты и впечатлены. Для меня это были очень приятные сообщения (улыбается).

– Вы занимаетесь музыкой профессионально или это ваше хобби? Планируете ли создавать больше видео с украинскими песнями? Возможно, задумывались о дуэте с кем-то из украинских исполнителей?

– Я не занимаюсь музыкой профессионально, но время от времени посещаю занятия по вокалу. Конечно, я с удовольствием буду снимать больше видео с украинскими песнями.

Что касается дуэта, то было бы хорошо иметь возможность записать песню, например, с группой "Бумбокс", но мой вокал не на таком уровне.

– Знаете ли вы еще каких-то украинских исполнителей?

– Из украинских исполнителей я знаю Кристину Соловий, Софию Ротару, Злату Огневич, Alyona Alyona, Shumei, Baryk, Pianoboy, а также группы "Антитела", KALUSH, Skofka, ТНМК.

– Как вы относитесь к украинской культуре в целом? Есть ли в ней что-то близкое для вас?

– Мне нравится украинская культура. Особенно дизайн вышиванки – он очень классный. У меня ее нет, но я когда-то купил вышиванку для подруги, и ей она очень понравилась! На самом деле в Японии вышиванка становится все более популярной среди некоторых людей, там даже есть магазин вышиванок!

– Что для вас вообще означает музыка?

– Я бы сказал, что музыка – это как язык, на котором можно общаться не словами, а эмоциями.

– Я видела ваши видео на YouTube из Львова и моего родного города Ивано-Франковска. Что вы думаете о ценах в Украине?

– Я очень люблю Украину и посещаю ее каждое лето, даже несмотря на войну. Цены в Украине намного ниже, чем в странах Европейского Союза и Японии, в частности. Но в некоторых элитных ресторанах цены не отличаются от японских или могут быть даже выше. Однако в целом я бы сказал, что все очень дешево.

– Кроме городов на западе Украины, насколько понимаю, вы также были в Киеве, Днепре, Буче. Какие ваши впечатления?

– Поделюсь впечатлениями от Бучи. Сначала я был удивлен тем, насколько быстро город оправился от трагедии. В то же время, зная, что там погибло множество людей, я прогуливался с грустью. Особенно возле церкви, где нашли братскую могилу...

Еще одна вещь, которая меня удивила, – что некоторые жители Бучи продолжали разговаривать на русском даже после всего ужаса! Но это также показало, что Украина – демократическая страна и в ней есть свобода, которой нет в России.

– Вы заметили какую-то разницу между западом и центральным востоком Украины?

– Что касается Киева и Днепра, я увидел большие отличия от западной части, поскольку там больше высоких зданий. В то же время меньше сооружений в европейском стиле. Но мне все равно нравится.

– Корато, сколько вам лет? Где получили образование?

– В сентябре мне исполнится 32 года. Я бросил университет, поэтому окончил только среднюю школу, и все. Но был период в моей жизни, когда я думал о поступлении в университет во Львове или Киеве.

– Как вы оказались в Польше? Не было сложно найти общий язык с европейцами?

– Сначала я поехал в Польшу по обмену в средней школе, поэтому можно сказать, это было случайно. Позже я пошел учиться в школу польского языка и поступил в университет в Польше, который в итоге оставил.

В целом я считаю, что менталитет европейцев не слишком отличается, поэтому опыт, полученный в Польше, безусловно, помог мне найти общий язык с украинцами.

– А почему вы оставили университет? На какой специальности учились?

– На самом деле я когда-то изучал русскую филологию... Тогда мне казалось, что это полезно, потому что многие люди на нем общаются, и некоторые из моих украинских друзей также говорили на русском.

Я бросил учебу, потому что, как мне показалось, тогда я уже неплохо говорил. В то же время не понимал, зачем это мне дальше. Не жалею, что оставил это дело.

– Вы любите путешествовать. Где уже были в целом? Куда бы посоветовали поехать нашим читателям?

– Я был в Польше, Украине, в странах Балтии, Молдове, Германии, Ирландии, Чехии, Канаде, США и Южной Корее. Я бы рекомендовал Литву, поскольку это одна из моих любимых стран. Там очень спокойно и приятно проводить время.

Также могу порекомендовать мою родную страну Японию, потому что там можно увидеть все: большие города, красивые сельские местности, высокие горы, тропическую природу, прекрасные моря и тому подобное.

– Какую страну считаете идеальной для жизни?

– Сейчас Литва является моей идеальной страной для проживания. Качество жизни здесь высокое, как в городе, так и в деревне. Также здесь безопасно и невероятная природа.

– Вы обычно сами путешествуете или с кем-то? Что любите есть?

– Я путешествую сам, но обычно езжу туда, где живут мои друзья, чтобы встретиться с ними. Я люблю есть деруны, борщ, японскую лапшу, карри с рисом и вареники.

– Извиняюсь за такой нескромный вопрос: а где вы берете деньги на путешествия? Ведь это не дешевое удовольствие...

– Я зарабатываю деньги, работая в одном магазине в Японии, на YouTube. Также подрабатываю гидом.

– Вы когда-нибудь вообще имели дело с русскими? Какие они, по вашему мнению?

– Раньше мне случалось познакомиться и подружиться с русскими. Какими они были? Нормальными и приветливыми. Не могу сказать ничего о них плохого. Просто дружба с ними исчезла еще до войны, сейчас у меня нет друзей оттуда.

– Как ваши родственники и друзья относятся к войне, которую Россия начала против Украины?

– Все мои друзья скорбят из-за этого и поддерживают Украину. Сейчас я бы однозначно не заводил дружбу с людьми, которые поддерживают Россию...

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