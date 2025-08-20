Просили 'Я русский', а получили 'Батько наш – Бандера': колумбийская группа потроллила россиянок в чат-рулетке и довела их до истерики

Колумбийская группа Los Iankovers стала героем соцсетей после того, как опубликовала в Facebook видео из чат-рулетки. Музыканты решили пообщаться со случайными собеседниками, и их собеседницами оказались девушки из России.

Фронтмен группы Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец сначала поздоровался и поинтересовался, откуда девушки. Услышав ответ, что они из РФ, музыкант любезно предложил исполнить для них песню вживую. Подруги охотно согласились, а одна из них даже громко выкрикнула название композиции, которую хотела услышать: "Я русский" – песню пропагандиста SHAMAN, используемую Кремлем как элемент культурной войны.

Однако Los Iankovers решили сыграть совсем другое произведение. Вместо российского пропагандистского гимна в чат-рулетке прозвучала украинская повстанческая песня "Батько наш – Бандера".

Именно в этот момент атмосфера резко изменилась: одна из россиянок мгновенно смутилась, начала крутить носом и показывать, что возмущена выбором песни. Она прибегала к оскорблениям и бранным выражениям в адрес Украины и украинцев. Ее подруга, наоборот, пыталась утихомирить эмоции, хотя при этом саркастически улыбалась и даже подпевала движениями, словно демонстрируя удовольствие от происходящего.

"Девушек перекосило от этой украинской песни в исполнении колумбийцев", – подписали опубликованное видео участники группы.

Сам Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец имеет глубокие украинские корни. Его мать – украинка, а отец – колумбиец. С детства он регулярно приезжал в Украину, увлекался ее культурой, историей и народной музыкой. В 2013 году музыкант решил серьезно изучать украинский язык, и сегодня говорит на нем свободно, без акцента. Янко неоднократно подчеркивал, что для него важно знать украинские традиции, ведь это часть его идентичности.

Пять лет назад он вместе с единомышленниками основал группу Los Iankovers. Сначала коллектив выступал на улицах городов Колумбии, исполняя смесь латиноамериканских мелодий и украинских народных песен. Благодаря этому их музыка быстро приобрела популярность среди местных жителей и туристов. Впоследствии группа начала гастролировать другими странами Южной Америки, а после 2022 года – Европой.

Янко неоднократно подчеркивал, что сознательно выбрал украинскую культурную идентичность и отказался от всех предложений петь на русском языке, которые ему поступали. Он отмечает, что для него это принципиальный вопрос, ведь русская культура используется как инструмент уничтожения украинской.

Ранее в разговоре с OBOZ.UA фронтмен группы рассказывал о своем участии в 13-м сезоне шоу "Голос країни", о мечтах сотрудничать с украинскими исполнителями, о боли из-за уничтожения украинской культуры и даже о важном разговоре с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.

