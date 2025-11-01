27-летняя нигерийка Ассумпта в вышиванке стала звездой сети: о любви к Украине, тату трезубца и женщине, которая желает ей смерти. Эксклюзив

27-летняя нигерийка Онах Узома Ассумпта (Blaqsauce), как и большинство иностранцев, в свое время приехала на учебу в Украину, но решила остаться здесь, даже несмотря на войну. Сегодня она работает моделью, ведет свой блог, носит вышиванку и даже сделала татуировку в виде трезубца.

В интервью OBOZ.UA девушка рассказала, почему на восьмом году проживания в Украине начала изучать наш язык, что думает о русскоязычных украинцах и кем из украинских знаменитостей по-настоящему восхищается. Также Ассумпта сравнила с предательством свое возвращение в Нигерию и призналась, как пережила бодишейминг и расизм.

– Ассумпто, семь лет назад вы переехали в Украину. Я так понимаю, что, как и большинство иностранцев, для того, чтобы учиться на медицинском факультете? Почему сейчас вы работаете моделью, а не по профессии?

– Семь лет назад я приехала в Украину с очень практической целью – изучать медицину. Как и для многих иностранных студентов, Украина в то время была популярным местом для получения медицинского образования, а качество образования в сочетании с доступностью сделали ее отличным выбором. Однако во время учебы я не позволила угаснуть моей любви к искусству: творческому моделированию, созданию контента и storytelling. Это большая часть того, кто я есть и что делает меня счастливой. Я всегда выражала себя через моду, танец, культуру, фотосессии и социальные сети. Это дало мне голос, способ общаться с людьми из разных сред.

Тем не менее, я вовсе не отказываюсь от медицины. На самом деле я уже планирую начать стажировку, но одно я знаю наверняка: я не буду прекращать создавать контент или заниматься моделингом! Потому что кто сказал, что я не могу иметь и то, и другое? Или что я должна быть скучным врачом? (смеется). Этот путь позволяет мне быть полностью собой, строить собственный бренд, вдохновлять других и вносить свой вклад в дело, которое очень близко моему сердцу.

– Что вам было известно об Украине на момент переезда?

– Перед переездом я знала, что Украина – это прекрасная страна с мощными академическими программами для иностранных студентов. В 2017 году я познакомилась с украинцем в Нигерии – мужем моей подруги. Он много рассказывал мне об Украине, о том, сколько африканцев приезжают сюда на учебу.

Я видела фотографии старинной архитектуры Киева, была поражена, насколько красива украинская традиционная одежда, а когда подруга моей мамы рассказала нам, что ее сын учится в Украине на компьютерных науках, это дало моим родителям надежду, что по крайней мере я уже буду иметь там одного знакомого (смеется). Тогда я не знала, что так сильно влюблюсь в эту страну.

– А какова ваша страна? Что больше всего любите и цените в Нигерии, по чему скучаете?

– Нигерия – моя родина. Это теплая, шумная, красочная и полная жизни страна, а нигерийцы – одни из самых выносливых людей в мире. Я люблю нашу культуру, нашу еду, нашу музыку, наш юмор. Мы умеем радоваться жизни даже в трудные времена.

Больше всего я скучаю по чувству общности, теплоте моего народа и, конечно, по еде. Потому что ничто не сравнится с настоящим нигерийским рисом джолоф или суя (мясо на гриле, покрытое молотым перцем чили, арахисовой пудрой и другими местными специями. Готовится на барбекю на палочке. Это один из самых известных нигерийских деликатесов. – Ред.), приготовленных из настоящих ингредиентов, а не из тех, которые я вижу здесь (улыбается). А еще я постоянно скучаю по вечеринкам и Рождеству в Нигерии.

– Не думали вернуться в Нигерию, когда началось полномасштабное вторжение России? Что говорили вам родные? Каким запомнился тот день?

– Это был один из самых страшных моментов в моей жизни. Моя семья умоляла меня вернуться домой! Я до сих пор помню тот день – проснулась от звука сирен, сообщений от близких. Хоть у меня и была паника, но что-то внутри меня говорило: "Будь сильной". Я не хотела, чтобы страх руководил моей жизнью. Я уже построила дом, сообщество и жизнь здесь, в Украине, поэтому решила остаться.

Но моя мама продолжала умолять меня уехать хотя бы в соседнюю страну – она не хотела терять единственную дочь. Мне не нравилось, что мама плачет, поэтому в конце концов я поехала к своему дяде в Германию. Но мое пребывание в Европе длилось недолго. Я чувствовала такую сильную связь с Украиной, что постоянно искала поводов, чтобы вернуться. С тех пор я возвращалась четыре раза, и каждый раз мы с мамой ссорились из-за этого!

Я решила поехать в Нигерию и поговорить с ней, возможно, она чувствовала себя плохо еще потому, что не видела меня пять лет. У нас с мамой состоялся долгий разговор, который все изменил. Теперь она поддерживает меня всем сердцем и молится за меня. Она даже говорит, что я вдохновляю ее. В то же время не может представить, как я могу так сильно любить Украину, что хочу быть с украинцами даже в хаосе.

Украина приняла меня, украинцы поддерживали мой бизнес, поэтому покинуть их сейчас – это как предательство. Я знаю, что не могу воевать, но я могу использовать свой голос, я могу делать пожертвования в пользу военных, я могу быть волонтером. Я делаю все, что нужно, потому что я понимаю, за что вы боретесь.

– То есть ваши родители поддерживают решение жить в Киеве, который под постоянными российскими обстрелами?

– Мои родители беспокоятся обо мне, это естественно. Но они научились доверять моей силе и моим решениям. Они просто молятся за меня. Конечно, бывают ночи, когда трудно, когда над городом летают дроны и ракеты. Но Киев стал моим домом. Покинуть его – это как оставить часть себя. Я верю в эту страну и ее народ, и эта вера дает мне силу.

– Как вы сами себе объясняете любовь к Украине, которая, очевидно, настолько сильна, что даже сделали татуировку в виде трезубца, носите вышиванку и другие национальные символы? Что бы вы сказали тем, кто, возможно, считает такую любовь "показательной"?

– Моя любовь к Украине не является показательной. Она настоящая. Она росла со временем – от иностранной студентки до человека, который действительно чувствует связь с этой землей. Еще на первом курсе университета я купила свою первую вышиванку и пела украинские песни. Мои преподаватели знали об этом, просто сейчас обо мне узнают все больше людей, и если вы просмотрите мою страницу, то увидите фото даже с 2019 года, на которых я в вышиванке.

Татуировка трезубца – это не просто символ. Честно говоря, для меня это тату означает больше, чем могу объяснить. Я происхожу из христианской семьи, у нас такое не принято. Но я сделала эту татуировку в марте 2022 года – почти сразу после начала полномасштабного вторжения. Главная идея заключалась в том, чтобы нарисовать трезубец и написать под ним дату вторжения, потому что я хотела носить с собой память об Украине, куда бы ни поехала. Но мастерица отказала меня ставить дату, мол, я когда-то пожалею и она даже может меня травмировать. Только потом я узнала, что она русская.

Носить вышиванку, изучать язык, уважать культуру – все это является частью того, как сильно я уважаю и ценю Украину. Это мой способ сказать: "Я здесь с вами". А хейтерам я бы напомнила, что любовь не нужно никому доказывать! Настоящая любовь говорит громче слов. А моя говорит действиями.

– Почему вы решили начать учить украинский язык именно сейчас? Даже платите за это дополнительные средства.

– Я решила серьезно изучать украинский язык, потому что хочу полностью интегрироваться, а не просто жить здесь. Язык – это сила. Это идентичность. И я это уважаю. Я также разговариваю на русском, потому что изучала его в университете в 2018 году. Тогда это было нормально, потому что большинство людей в Киеве разговаривали на этом языке, но сейчас я решила перейти на украинский и изучать его с нуля, опять же, из уважения к стране, в которой живу. Честно говоря, это очень трудно. Я оплачиваю уроки, потому что хочу выучить правильно, а не просто "для галочки".

– А как вы относитесь к украинцам, которые продолжают разговаривать на русском? Что бы вы посоветовали им из собственного опыта?

– У каждого свой путь, но лично я считаю, что язык – это способ проявить любовь и уважение к нации, с которой ты живешь. В то же время я не считаю, что украинцев нужно дискриминировать только из-за русского языка. Я не придаю русскому языку такой большой силы и значения, это просто язык, так же, как я говорю на английском или французском. Поэтому эта борьба и ненависть друг к другу только создают вражду, а это неправильно, потому что украинцы должны быть вместе в эти трудные времена.

Мой совет: делайте маленькие шаги каждый день. Смотрите фильмы, практикуйте с друзьями, говорите, даже если ваш украинский не идеален. Я делаю это каждый день. Да, я постоянно ошибаюсь, но все равно продолжаю.

– Можно поинтересоваться, какие именно фильмы?

– Мне нравится смотреть современные украинские сериалы и фильмы с повседневным языком, например, комедия "Большая прогулка". Также я люблю музыкальные шоу и интервью, потому что они помогают мне усвоить естественную разговорную украинскую речь. Обычно я смотрю с украинскими субтитрами. Это мой секретный трюк (улыбается).

– Как насчет украинских блюд? Какие самые любимые? Можете что-то приготовить из традиционной кухни?

– О да, я люблю украинскую кухню! Мои любимые блюда – борщ, вареники и сырники. Я даже готовила борщ с любовью и немного нигерийских специй (смеется). Еда – это такой замечательный способ совместить культуры.

– В интервью блогеру Ангелине Пичик вы говорили, что для комфортной жизни в Киеве нужно около двух тысяч долларов. По вашему мнению, удается ли украинцам столько зарабатывать при минимальной зарплате в 8 тыс. грн и при этом еще и донатить? Вообще – какими кажутся вам украинцы?

– Когда я говорила это, то, конечно, имела в виду именно комфорт, а не нормальную жизнь, ведь для каждого человека это по-разному. И я не говорила о зарплатах. За годы жизни в Украине я встречала действительно успешных украинцев в разных сферах бизнеса.

Украинцы меня поражают. Вот действительно. Они как-то напоминают мне нигерийцев, потому что мы также стремимся к успеху, независимо от того, из какой среды происходим. А сила, стойкость, то, как люди помогают друг другу, даже когда у них немного, – это вдохновляет.

– Приходилось ли вам столкнуться с расизмом или бодишеймингом в Украине?

– Да, как и во многих странах, я сталкивалась с проявлениями расизма и издевательствами над моей внешностью. Даже сейчас в комментариях к моим постам периодически появляется украинка, которая желает мне смерти, ругает, называет мое тело уродливым и спрашивает, почему я в ее стране. А все из-за невинного видео, на котором я утешаю украинского ребенка во время бомбежки. Некоторые даже писали мне, что они бы предпочли иметь русского врага вместо "негра" (употребляют в отношении меня именно это слово!).

Но в то же время я встретила невероятных украинцев, которые защищали меня и проявляли доброту. Я научилась вести себя уверенно. Я знаю, кто я, и не позволю ненависти определять меня! И если уж на то пошло, эти опыты сделали меня сильнее, дали мне голос, который слышен дальше!

– Недавно вас пригласили на программу "Сніданок з 1+1". Если можете, то расскажите подробнее.

– Да, это для меня была большая честь! Приглашение на программу "Сніданок з 1+1" стало для меня важным событием. Оно показало мне, как далеко я продвинулась – от иностранной студентки до человека, которого видят и слышат на национальном телевидении Украины. Конечно, я нервничала, но все равно очень гордилась собой! Мы говорили о моей истории, моей любви к Украине и моем пути как творца контента (блогера).

– Кем из украинских знаменитостей вы восхищаетесь?

– Я восхищаюсь alyona alyona, Jerry Heil – они просто невероятные! Еще мне нравится блогер Миша Лебига, то, как он помогает обществу. Также Джамала и, конечно, президент Владимир Зеленский – не только за их таланты, но и за их силу, идентичность и послания, которые они несут через свою музыку, контент. Они сильные люди, и они вдохновляют меня.

– Видео, где вы едете в машине, распевая песню Teresa & Maria Jerry Hail и alyona alyona, собрало много лайков и комментариев, в том числе от самих исполнительниц. Тогда вы сказали своим подписчикам, чтобы они не боялись мечтать. Какие еще мечты вы бы хотели реализовать?

– Тот момент был особенным – я спела эту песню и увидела в комментариях, что они обе заметили! Это напомнило мне, что мечты реальны... И, что интересно, я даже не планировала, что видео станет вирусным. На самом деле я не считала его достойным Instagram, но все равно опубликовала.

У меня много мечтаний: создать глобальную креативную платформу, поддерживать культурный обмен между Африкой и Украиной, развивать свой бренд во всем мире и оказывать влияние через свои рассказы (storуtelling). И поверьте, я только начинаю! Также я хочу запустить в Украине телешоу, в котором смогут принять участие украинцы, африканцы и американцы.

Я горжусь Нигерией и ношу ее в своем сердце, но Украина дала мне не только образование, но и второй дом, голос и цель.

